Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026

El aumento en el salario por partido de los jueces del fútbol colombiano fue del 6% en comparación al 2025

La Liga BetPlay cuenta con
La Liga BetPlay cuenta con al menos ocho árbitros FIFA colombianos

El analista arbitral Jose Borda reveló el pago que recibe la terna arbitral de los partidos de la Liga BetPlay por cada partido que dirigen en la máxima división del fútbol colombiano. Los jueces centrales perciben $3.075.000 por partido, lo que representa el mayor ingreso entre los jueces del fútbol colombiano esta temporada.

Respecto a la edición anterior, sus honorarios tuvieron un aumento del 6 %, según detalló José Borda en su perfil de X. Cada uno de los asistentes de línea y el operador del VAR reciben $2.152.000 por encuentro, mientras que el AVAR obtienen $1.541.000 y el cuarto árbitro suma $311.000 por compromiso.

Los árbitros cuentan con alojamiento en hotel y tiquetes aéreos en cada ciudad a la que asisten. En comparación con otras ligas adscritas a la Conmebol, los salarios que se ofrecen en Colombia son inferiores a los que se pagan en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador e incluso Venezuela.

