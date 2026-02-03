Deportes

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

La conquista del título en territorio asiático le permitió a la cucuteña lograr un avance destacado en el escalafón de mejores tenistas a nivel mundial

Camila Osorio viene de conqusitar
Camila Osorio viene de conqusitar el WTA de Manila - crédito Edgar Su / REUTERS

El título de la colombiana Maria Camila Osorio en el WTA 125 de Manila (capital de Filipinas), el 31 de enero de 2026, representó sumar a la cucuteña su cuarto título como profesional, y también le aseguró permanecer entre las cien mejores en el escalafón femenino global.

Gracias a los 125 puntos conseguidos en este torneo en Filipinas, la tenista cucuteña ascendió cuatro posiciones y se ubicó en el puesto 80 del Ranking WTA, evitando así perder su lugar en el Top 100.

La colombiana quiere seguir
La colombiana quiere seguir cosechando triunfos en 2026 - crédito Raquel Cunha / REUTERS

Esta mejora, sin embargo, no resultó más significativa porque Osorio no pudo defender los puntos logrados en la segunda ronda del Abierto de Australia 2025, una circunstancia que limitó el alcance de su avance.

El rendimiento de Arango tuvo otra particularidad destacada: la jugadora venía de ser eliminada en la primera etapa de la clasificación del Abierto de Australia en 2025, por lo que los puntos sumados en la presente temporada le permitieron escalar posiciones pese a no superar la primera fase del cuadro principal en Melbourne.

Por otra parte, la participación de Emiliana Arango en el Abierto de Australia consolidó su primer puesto como la mejor raqueta del país, ya que ascendió cinco casillas, pasando del puesto 51 al 46.

Así quedó el ranking

La colombiana consiguió su título
La colombiana consiguió su título WTA en territorio asiático - crédito @CopaColsanitas_ / X

1. Aryna Sabalenka (Mundo): 10.990 puntos (se mantuvo)

2. Iga Swiatek (Polonia): 7.978 puntos (se mantuvo)

3. Elena Rybakina (Kazajistán): 7.610 puntos (subió dos casillas)

4. Amanda Anisimova (Estados Unidos): 6.680 (se mantuvo)

5. Coco Gauff (Estados Unidos): 6.423 (bajó dos casillas)

6. Jessica Pegula (Estados Unidos): 6.103 puntos (se mantuvo)

7. Mirra Andreeva (Mundo): 4.731 (se mantuvo)

8. Jasmine Paolini (Italia): 4.267 (se mantuvo)

9. Belinda Bencic (Suiza): 3.342 (subió una casilla)

10. Elina Svitolina (Ucrania): 3.205 (subió dos casillas)

46. Emiliana Arango (Colombia): 1.142 puntos (ascendió cinco casillas)

80. Maria Camila Osorio (Colombia): 851 puntos (ascendió cuatro casillas)

Así ganó el título Maria Camila Osorio

Camila Osorio en un partido
Camila Osorio en un partido ante Iva Jovic en el WTA 500 de Guadalajara -crédito Raquel Cunha / REUTERS

La jornada final, disputada el 31 de enero de 2026 en la cancha central del Rizal Memorial Tennis Center de Manila, resultó ser el escenario de una remontada memorable para Osorio. El partido, que se extendió por 2 horas y 32 minutos, la enfrentó a la croata Donna Vekic, ante quien revirtió un primer set adverso. Los parciales de la victoria fueron 2-6, 6-3 y 7-5, en un duelo que marcó la segunda vez que ambas se cruzaban; la ocasión anterior, por la clasificación del WTA 1000 de Cincinnati, había favorecido a Vekic.

El desempeño de Osorio en la recta final del encuentro fue clave. Tras un inicio donde Vekic quebró en dos ocasiones su servicio y defendió exitosamente cinco oportunidades de quiebre, la jugadora colombiana mostró determinación: logró dos quiebres determinantes en el último set, asegurando el trofeo y colocando su nombre en la historia del tenis nacional.

Durante su avance en el torneo, Osorio mostró regularidad y efectividad. En semifinales, derrotó a la argentina Solana Sierra en un partido donde dejó sin opciones a su rival: en 46 minutos, alcanzó una eficacia del 86% en el primer servicio (18 de 21 puntos) y un 71% en el segundo servicio (10 de 14 puntos).

La ruta hacia el título incluyó una victoria significativa en cuartos de final frente a la favorita local, Alexandra Eala, resultado que representa el mejor desempeño de Osorio en la temporada y que le permitió disputar por primera vez en 2026 una semifinal de torneo WTA.

En las primeras rondas, la colombiana eliminó a la japonesa Sakura Hosogi (298) en dos sets (6-4, 6-3) tras 1 hora y 29 minutos de partido y posteriormente a Mai Hontama (244), en un duelo a tres sets (6-4, 4-6, 6-2) que se resolvió en 2 horas y 13 minutos. Por primera vez en el año, Osorio logró tres victorias consecutivas y avanzó a instancias decisivas en el circuito oficial.

  • 31 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-3, 3-6 y 7-5 en 2 horas y 32 minutos vs. la croata Donna Vekic
  • 30 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-0 y 6-1 en 46 minutos vs. la argentina Solana Sierra
  • 29 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-4 y 6-4 en 1 hora y 30 minutos vs. la filipina Alexandra Eala
  • 27 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-4, 4-6 y 6-2 en 2 horas y 13 minutos vs. la japonesa Mai Hontama
  • 26 de enero de 2026 - WTA de Manila: 6-4 y 6-3 en 1 hora y 29 minutos vs. la japonesa Sakura Hosogi

