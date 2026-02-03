Estos serán los partidos que irán por la TV colombiana en la fase de grupos del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará una nueva era en el torneo de selecciones más importante del mundo, al incrementarse las selecciones clasificadas a 48, por lo que el número de partidos será aun mayor con la ediciones pasadas (104).
Gustavo Torres en su cuenta de X reveló cuales son los partidos de la fase de grupos, que iniciará el 11 de junio en el estadio Azteca de la ciudad de México con el partido de México contra Sudáfrica, que se podrán ver en Colombia a través de los canales que adquirieron los derechos de transmisión (Caracol TV, RCN Televisión y Win Sports) así como los que serán exclusivos de DSports, único canal que transmitirá en Colombia los 104 partidos del Mundial.
Estos son los partidos de la fase de grupos que irá por los canales locales y Win Sports
México vs.Sudáfrica
- Día: miércoles 11 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Corea del Sur vs.. Ganador UEFA D
- Día: miércoles 11 de junio
- Hora: 9:00 p. m.
- TV: DSports y Win Sports.
Canadá vs.. Ganador UEFA B
- Día: jueves 12 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports y Win Sports.
Estados Unidos vs.. Paraguay
- Día: jueves 12 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Catar vs. Suiza
- Día: viernes 13 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports y Win Sports.
Brasil vs. Marruecos
- Día: viernes 13 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Países Bajos vs. Japón
- Día: sábado 14 de junio.
- Hora: 3:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Costa de Marfil vs. Ecuador
- Día: sábado 14 de junio.
- Hora: 6:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
España vs. Cabo Verde
- Día: domingo 15 de junio.
- Hora: 11:00 a. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Arabia Saudita vs. Uruguay
- Día: domingo 15 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Ganador Repechaje FIFA II vs. Noruega
- Día: lunes 16 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Argentina vs. Argelia
- Día: lunes 16 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Inglaterra vs. Croacia
- Día: martes 17 de junio.
- Hora: 3:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Uzbekistán vs. Colombia
- Día: martes 17 de junio.
- Hora: 9:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Ganador UEFA B vs. Suiza
- Día: miércoles 18 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
México vs. Corea del Sur
- Día: miércoles 18 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Escocia vs. Marruecos
- Día: jueves 19 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Ganador Repechaje UEFA C vs. Paraguay
- Día: jueves 19 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Países Bajos vs. Ganador Repechaje UEFA B
- Día: viernes 20 de junio.
- Hora: 12:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Alemania vs. Costa de Marfil
- Día: viernes 20 de junio.
- Hora: 3:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Ecuador vs. Curazao
- Día: viernes 20 de junio.
- Hora: 7:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
España vs. Arabia Saudi
- Día: sábado 21 de junio.
- Hora: 11:00 a. m.
- TV: DSports, Win Sports
Bélgica vs. RI de Irán
- Día: sábado 21 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Argentina vs. Austria
- Día: domingo 22 de junio.
- Hora: 12:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Noruega vs. Senegal
- Día: domingo 22 de junio.
- Hora: 7:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Portugal vs. Uzbekistán
- Día: lunes 23 de junio.
- Hora: 12:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Colombia vs. Ganador Repechaje FIFA I
- Día: lunes 23 de junio.
- Hora: 9:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Escocia vs. Brasil
- Día: martes 24 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Ganador Repechaje UEFA D vs. México
- Día: martes 24 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Ecuador vs. Alemania
- Día: miércoles 25 de junio.
- Hora: 3:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Túnez vs. Países Bajos
- Día: miércoles 25 de junio.
- Hora: 6:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Noruega vs. Francia
- Día: jueves 26 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Uruguay vs. España
- Día: jueves 26 de junio.
- Hora: 7:00 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Colombia vs. Portugal
- Día: viernes 27 de junio.
- Hora: 6:30 p. m.
- TV: DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Jordania vs. Argentina
- Día: viernes 27 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports, Win Sports
Estos son los partidos que en Colombia serán exclusivos de DSports
Haití vs. Escocia
- Día: viernes 13 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports.
Australia vs. Ganador UEFA C
- Día: viernes 13 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports.
Alemania vs. Curazao
- Día: sábado 14 de junio.
- Hora: 12:00 p. m.
- TV: DSports.
Ganador UEFA B vs. Túnez
- Día: sábado 14 de junio.
- Hora: 9:00 p. m.
- TV: DSports.
Bélgica vs. Egipto
- Día: domingo 15 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports.
RI de Irán vs. Nueva Zelanda
- Día: domingo 15 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports.
Francia vs. Senegal
- Día: lunes 16 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports.
Austria vs. Jordania
- Día: lunes 16 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports.
Portugal vs. Ganador Repechaje FIFA I
- Día: martes 17 de junio.
- Hora: 12:00 p. m.
- TV: DSports.
Ghana vs. Panamá
- Día: martes 17 de junio.
- Hora: 6:00 p. m.
- TV: DSports.
Sudáfrica vs. Ganador Repechaje UEFA D
- Día: miércoles 18 de junio.
- Hora: 11:00 a. m.
- TV: DSports.
Canadá vs. Catar
- Día: miércoles 18 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports.
Estados Unidos vs. Australia
- Día: jueves 19 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports.
Brasil vs. Haiti
- Día: jueves 19 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports.
Túnez vs. Japón
- Día: viernes 20 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports.
Uruguay vs. Cabo Verde
- Día: sábado 21 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports.
Nueva Zelanda vs. Egipto
- Día: sábado 21 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports.
Francia vs. Ganador Repechaje FIFA II
- Día: domingo 22 de junio.
- Hora: 4:00 p. m.
- TV: DSports.
Jordania vs. Argelia
- Día: domingo 22 de junio.
- Hora: 10:00 p. m.
- TV: DSports.
Inglaterra vs. Ghana
- Día: lunes 23 de junio.
- Hora: 3:00 p. m.
- TV: DSports.
Panamá vs. Croacia
- Día: lunes 23 de junio.
- Hora: 6:00 p. m.
- TV: DSports.
Suiza vs. Canadá
- Día: martes 24 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports.
Ganador Repechaje UEFA B vs. Catar
- Día: martes 24 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports.
Marruecos vs. Haití
- Día: martes 24 de junio.
- Hora: 5:00 p. m.
- TV: DSports.
Sudáfrica vs. República de Corea
- Día: martes 24 de junio.
- Hora: 8:00 p. m.
- TV: DSports.
Curazao vs. Costa de Marfil
- Día: miércoles 25 de junio.
- Hora: 3:00 p. m.
- TV: DSports.
Japón vs. Ganador Repechaje UEFA B
- Día: miércoles 25 de junio.
- Hora: 6:00 p. m.
- TV: DSports.
Ganador UEFA C vs. Estados Unidos
- Día: miércoles 25 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports.
Paraguay vs. Australia
- Día: miércoles 25 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports.
Senagal vs. Ganador Repechaje FIFA II
- Día: jueves 26 de junio.
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: DSports.
Cabo Verde vs. Arabia Saudí
- Día: jueves 26 de junio.
- Hora: 7:00 p. m.
- TV: DSports.
Nueva Zelanda vs. Bélgica
- Día: jueves 26 de junio.
- Hora: 10:00 p. m.
- TV: DSports.
Egipto vs. RI de Irán
- Día: jueves 26 de junio.
- Hora: 10:00 p. m.
- TV: DSports.
Panamá vs. Inglaterra
- Día: viernes 27 de junio.
- Hora: 4:00 p. m.
- TV: DSports.
Croacia vs. Ghana
- Día: viernes 27 de junio.
- Hora: 4:00 p. m.
- TV: DSports.
Ganador Repechaje FIFA I vs. Uzbekistán
- Día: viernes 27 de junio.
- Hora: 6:30 p. m.
- TV: DSports.
Argelia vs. Austria
- Día: viernes 27 de junio.
- Hora: 11:00 p. m.
- TV: DSports.