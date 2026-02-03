El CEO de Sencia se defendió de críticas por la gramilla de El Campín y anunció que no habrá conciertos en febrero en el estadio

El Idrd realizó una visita técnica para conocer como se trabaja en la cancha para mejorar la gramilla - crédito Colprensa e Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) realizó una visita técnica, en cabeza de su director Daniel García, al estadio Nemesio Camacho El Campín ante el visible mal estado de la gramilla del escenario deportivo más importante de la capital de Colombia. Allí estuvo acompañado por Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, y por Juan Carlos Salamanca, especialista en gramas de la firma Equiver.

Como conclusión de la reunión el director del consorcio encargado de la construcción del nuevo estadio en Bogotá y administrador de El Campín se comprometió a no realizar eventos culturales durante el mes de febrero, para garantizar la recuperación del césped y que esto favorezca el desarrollo de los partidos del fútbol profesional colombiano.

El IDRD, junto al consorcio Sencia, realiza un seguimiento detallado al estado de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Conozca las explicaciones técnicas sobre el proceso de hibridación y el plan de choque implementado para garantizar las mejores condiciones para el fútbol bogotano - crédito Idrd

“De aquí al 27 de febrero no vamos a hacer ningún evento distinto a fútbol, es un compromiso desde Sencia. El segundo compromiso es estar trabajando 7 por 24 en las mejoras y el otro compromiso es que vamos a hacer una mesa técnica acompañados por Equiver para encontrar las mejores prácticas internacionales cuando el clima es adverso”, expresó Mauricio Hoyos.

Además, el especialista detalló el paso a paso que se realiza desde terminado el partido del lunes 2 de febrero en el grama para garantizar que se encuentre en un mejor estado para el próximo partido programado en el estadio, que tendrá como local a Millonarios enfrentando a Deportivo Pereira el jueves 5 de febrero a las 8:00 p. m.

El estadio El Campín luego de que Sencia tomara posesión sobre el escenario tuvo una intervención en el campo de juego para pasarla al modelo grama híbrida - crédito Colprensa/Cristian Bayona

“El proceso que se viene haciendo desde el sistema hibrido, todo el proceso se hizo de acuerdo a las recomendaciones. Contratamos una empresa, la cual hoy en día está haciendo el sistema hibrido de los estadio del Mundial. Dentro de las recomendaciones, una era que seis meses después del proceso de hibridación había que hacer uno un poco más agronómico con la grama natrual, la cual se realizó a finales de diciembre y se terminó en la primera semana de enero”.

Juan Carlos Salamanca explicó que el clima ha sido un factor que ha entorpecido las labores y los partidos con lluvia generan que el proceso se retraiga: “Estamos trabajando en un plan de choque de 24 horas que incluye seguir con los trabajos de descompactación; estamos activando unos equipos especiales para tratar de secar el campo; en las zonas que se lastimaron haciendo unos recambios, en el perimtro de la cancha tenemos el vivero del sistema hibrido que nos permite hacer los recambios de grama; estamos en un trabajo de fertilización para que la lluvia no nos afecte con hongos. En los próximos días tendremos mejorías”.

Los conciertos y la temporada invernal han dificultado el cuidado de la gramilla del estadio El Campín - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, calificó como “una vergüenza” el estado actual de la cancha de El Campín, cuestionando a Sencia, el concesionario del estadio, por la falta de soluciones frente al deterioro del campo, según declaraciones a Julio Sánchez en 6AM de Caracol Radio.

En su intervención, Serpa subrayó el riesgo para los jugadores y la decepción para las 30.000 personas que asistieron al estadio, enfatizando: “No hay derecho, hay 30 mil personas que merecen respeto, que pagan por un espectáculo, unos profesionales que están exponiendo su integridad”.

El dirigente apuntó que el problema no afecta únicamente a Millonarios, sino que desacredita a la capital de Colombia al mantener un estadio en esas condiciones. Insistió en que “esto es inaceptable, estamos exponiendo la integridad de nuestros futbolistas.” Además, lamentó la falta de respuesta por parte de Sencia, quien, según Serpa, se desentiende de su responsabilidad sobre la grama del escenario. “Los equipos alquilan el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos”, denunció.