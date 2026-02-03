Deportes

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Un video muestra cómo, antes de la reanudación del segundo tiempo del partido entre Millonarios y Medellín, se regó el césped para ocultar los baches en la gramilla del estadio de la capital del país

Guardar
La grama de el Estadio
La grama de el Estadio Nemesio Camacho El Campín en los primeros partidos de la Liga BetPlay ha estado en lamentables condiciones - crédito Colprensa y Camila Benavides

La polémica por el estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín intensificó el debate sobre el manejo de uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Bogotá, en medio de denuncias ciudadanas y respuestas institucionales.

Los reiterados señalamientos a los daños en el césped, junto con cuestionamientos sobre los métodos de mantenimiento, coincidieron con la decisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía de hacer visitas técnicas y exigir correctivos inmediatos a la concesionaria Sencia. Esta empresa, responsable de la operación y remodelación prevista hasta 2029, defendió la gestión del terreno y admitió que el proceso de mejora enfrenta dificultades por condiciones climáticas y saturación en la agenda del estadio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde las redes sociales, los videos publicados por la creadora de contenido Camila Benavides provocaron indignación al exhibir a trabajadores colocando parches de césped en sectores cercanos a una de las porterías.

Antes las críticas de jugadores, hinchas y periodistas, Sencia intenta mejorar el aspecto de la grama del estadio de Bogotá - crédito Sencia

El registro muestra a empleados con carretillas distribuyendo fragmentos de grama, en una acción que para muchos hinchas y amantes del fútbol resulta un maquillaje superficial más que una reparación definitiva. “Y no se trata de tapar la realidad, se trata de tomar acción y darle la prioridad al fútbol y a los equipos que pagan por usar el estadio”, escribió Benavides en su cuenta de X.

La publicación se viralizó rápidamente, concentrando críticas de seguidores de Millonarios, Santa Fe y otros clubes, quienes describieron el campo como un “potrero”, lejos del estándar que alguna vez caracterizó al escenario capitalino:

  • “@SenciaBogota esparcir césped por encima del barro para intentar camuflar las pésimas condiciones en el que tienen El Campín” @MarlonMantillaC
  • “El daño ya está hecho... Y creo que la única solución eficaz es suspender el uso de la cancha inmediatamente, sobretodo para conciertos, con todos los inconvenientes que eso trae para el desarrollo de la Liga”
  • “Muy triste que por culpa de terceros no podamos disfrutar de un espectáculo por el que pagamos. Es como si las hinchadas se unieran para sabotear el ingreso de los asistentes a un concierto y este se tuviera que cancelar” @estebansierra22
  • “Esto es el colmo, tratan de tapar y maquillar la cancha con material verde para engañar a los aficionados; esperemos no se lesione ningún jugador por la ineptitud de @SenciaBogota” @freddymorris

Temas Relacionados

Estadio El CampínSenciaGramilla de El CampínFútbol BogotáIDRDLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

El futuro de Rodríguez todavía se mantiene en incertidumbre tras los rumores de un acercamiento del cuadro azul por el capitán de la selección Colombia en su momento

Carlos Antonio Vélez reveló que

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

El delantero ingresó en el segundo tiempo del partido ante Deportivo Pereira en la fecha 4 y con gran técnica le dio la ventaja parcial al conjunto Tiburón en Armenia

Luis Fernando Muriel anotó un

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

El cuadro Embajador empató en su segundo partido por la Liga BetPlay en condición de local, y el delantero samario tuvo la posibilidad de darle la victoria a los bogotanos

La increíble oportunidad de gol

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

El cuadro Escarlata se prepara para un desafío clave en marzo, cuando se enfrenta a Atlético Bucaramanga en partido único en el estadio Pascual Guerrero

América de Cali fortaleció su

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

Será la séptima participación de la Tricolor en la historia de los mundiales

Colombia va por todo: Néstor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Cantante que rinde tributo a

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin está molesto con Valentina Ferrer por un detalle que no pasó inadvertido en los Premios Grammy: “Chichón de piso me dicen”

Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

Así fue la disculpa de Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló que

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026