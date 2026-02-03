Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

La grama de el Estadio Nemesio Camacho El Campín en los primeros partidos de la Liga BetPlay ha estado en lamentables condiciones - crédito Colprensa y Camila Benavides

La polémica por el estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín intensificó el debate sobre el manejo de uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Bogotá, en medio de denuncias ciudadanas y respuestas institucionales.

Los reiterados señalamientos a los daños en el césped, junto con cuestionamientos sobre los métodos de mantenimiento, coincidieron con la decisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía de hacer visitas técnicas y exigir correctivos inmediatos a la concesionaria Sencia. Esta empresa, responsable de la operación y remodelación prevista hasta 2029, defendió la gestión del terreno y admitió que el proceso de mejora enfrenta dificultades por condiciones climáticas y saturación en la agenda del estadio.

Desde las redes sociales, los videos publicados por la creadora de contenido Camila Benavides provocaron indignación al exhibir a trabajadores colocando parches de césped en sectores cercanos a una de las porterías.

Antes las críticas de jugadores, hinchas y periodistas, Sencia intenta mejorar el aspecto de la grama del estadio de Bogotá - crédito Sencia

El registro muestra a empleados con carretillas distribuyendo fragmentos de grama, en una acción que para muchos hinchas y amantes del fútbol resulta un maquillaje superficial más que una reparación definitiva. “Y no se trata de tapar la realidad, se trata de tomar acción y darle la prioridad al fútbol y a los equipos que pagan por usar el estadio”, escribió Benavides en su cuenta de X.

La publicación se viralizó rápidamente, concentrando críticas de seguidores de Millonarios, Santa Fe y otros clubes, quienes describieron el campo como un “potrero”, lejos del estándar que alguna vez caracterizó al escenario capitalino:

“@SenciaBogota esparcir césped por encima del barro para intentar camuflar las pésimas condiciones en el que tienen El Campín” @MarlonMantillaC

“El daño ya está hecho... Y creo que la única solución eficaz es suspender el uso de la cancha inmediatamente, sobretodo para conciertos, con todos los inconvenientes que eso trae para el desarrollo de la Liga”

“Muy triste que por culpa de terceros no podamos disfrutar de un espectáculo por el que pagamos. Es como si las hinchadas se unieran para sabotear el ingreso de los asistentes a un concierto y este se tuviera que cancelar” @estebansierra22

“Esto es el colmo, tratan de tapar y maquillar la cancha con material verde para engañar a los aficionados; esperemos no se lesione ningún jugador por la ineptitud de @SenciaBogota” @freddymorris