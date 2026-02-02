Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso

Juan Guillermo Cuadrado llegó al Pisa, uno de los equipos recién ascendidos en Italia, para volver a la selección Colombia - crédito Pisa SC

El Pisa Sporting Club tomó la decisión de prescindir de Alberto Gilardino como técnico del primer equipo, tras situarse en la penúltima posición de la tabla con apenas 14 puntos, según comunicó la entidad este domingo 1 de febrero de 2026.

A pesar de que el Pisa retornó a la primera división del fútbol italiano después de 34 temporadas, el equipo solo consiguió una victoria en 23 partidos, sumando otras once igualdades y once caídas. La permanencia está marcada en estos momentos por el Lecce, que acumula 18 puntos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alberto Gilardino dirigió 23 partidos, en donde apenas ganó un encuentro con el SC Pisa - crédito SC Pisa

En su mensaje oficial, el Pisa Sporting Club expresó su gratitud a Gilardino y a su equipo de trabajo: “Nuestro más sincero agradecimiento a Alberto y a todo el personal que lo acompaña por todo lo que han podido aportar al club, al equipo y a la afición ‘nerazzurra’ en los últimos meses”.

La destitución llega meses después de que Gilardino, campeón con Italia en el Mundial de 2006 y exjugador de Milan y Fiorentina, fuera también separado del Génova en la pasada campaña.

Como reemplazo, distintas versiones apuntan a Marco Giampaolo —con pasos previos como entrenador de Milan, Lecce, Sampdoria y Torino— como principal opción para dirigir al equipo.

No habría un ‘Last Dance’ de Juan Cuadrado en la selección Colombia

Juan Cuadrado da una voltereta tras anotar un gol para Colombia en la victoria 2-0 ante Alemania en un partido amistoso, el martes 20 de junio de 2023, en Gelsenkirchen - crédito Bernd Thissen/dpa vía AP

La reintegración de Juan Guillermo Cuadrado a la selección Colombia luce cada vez más lejana, mientras el futbolista sigue sin una fecha definida para volver a jugar tras ser baja desde el 7 de noviembre de 2025 por una lesión muscular, según informó el entrenador Alberto Gilardino en conferencia de prensa desde el Pisa FC. El colombiano permanece en plena recuperación bajo la supervisión médica del club italiano, después de su reciente paso por Colombia y su regreso a Italia.

El panorama de Cuadrado adquiere mayor relevancia ante la proximidad de los partidos preparatorios para el Mundial que la selección disputará en marzo de 2026, cuando se enfrente primero a Croacia el 26 en el Camping World Stadium de Orlando, con una capacidad de 65.000 personas, y después a Francia el 29 en el estadio Northwest de Maryland. La última vez que Cuadrado marcó un gol con la selección fue en junio de 2023 frente a Alemania.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, remarcó el significado de estos encuentros y la confianza en Didier Deschamps para diseñar la puesta a punto del equipo en territorio estadounidense: “Es una felicidad y un verdadero orgullo poder participar en esta nueva Copa del Mundo. Y además, sabemos que tenemos un equipo que forma parte de aquellos que pueden tener ambición en esta competición”. Diallo confirmó también los planes de preparación junto al cuerpo técnico.

Juan Guillermo Cuadrado llegó a ser capitán de la selección Colombia - crédito Colprensa

Pese a que el objetivo de Juan Guillermo Cuadrado al incorporarse al Pisa FC era recuperar protagonismo y poder ser considerado nuevamente por Néstor Lorenzo para la selección, tras una temporada en la que solo ha sumado 401 minutos en 12 partidos (incluyendo una anotación en Serie A y dos presencias en Copa Italia), la extensa inactividad complica sus opciones de volver a la convocatoria. Desde septiembre de 2023, fecha de su última citación para los duelos de eliminatoria ante Venezuela y Chile, no ha regresado a la tricolor, con un registro histórico de 116 partidos jugados y 11 goles convertidos con el equipo nacional colombiano.

Para los partidos ante Croacia y Francia, se prevé la presencia de figuras como Luka Modric, Joško Gvardiol y Josip Stanisic con el equipo croata, según destacó el presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić: “Brasil y Colombia están entre los mejores equipos del mundo, y el mero hecho de que Brasil haya seleccionado a Croacia y Francia para prepararse para el Mundial 2026 habla por sí solo de nuestra reputación en el fútbol mundial”.