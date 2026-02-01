Sencia se pronunció sobre la polémica con el estado del césped de El Campín: “No está al 100%”

La APP responsable de la administración del escenario capitalino reconoció falencias, pero aseguró que el mantenimiento de la grama va en buen camino - crédito @ssenciabogota/Instagram

La polémica por el deterioro del césped en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá viene causando preocupación entre jugadores, técnicos y aficionados al fútbol.

Desde los primeros días de 2026 el desgaste del campo, agravado por las lluvias recientes desde incluso antes de que diera inicio la agenda de conciertos en el escenario con el homenaje a Yeison Jiménez el pasado 31 de enero, puso en el centro del debate a la gestión de Sencia, la empresa operadora del recinto bajo la figura de alianza público-privada, bajo la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

La mayor evidencia del mal estado del césped se evidenció durante la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026, correspondiente al duelo entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, disputado dos días antes del concierto tributo al fallecido cantante de música popular.

El entrenador Cardenal, Pablo Repetto, fue especialmente duro al respecto en la rueda de prensa posterior al juego que terminó con empate 2-2: “La verdad que nos hubiera gustado jugar en un escenario normal. No quiero buscar excusa en eso, sí me hubiera gustado jugar en un escenario que estuviera normal, eso sí”.

Repetto volvió a referirse al tema el pasado sábado 31 de enero, luego de la victoria ante Boyacá Chicó por 1-0, afirmando que se trata de una cancha que, con seguidilla de partidos, “te come las piernas”.

Estos cuestionamientos vienen siendo fuertes desde 2025, y pese a que hasta ahora solo hay un concierto más confirmado (el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, programado para el 28 de febrero), se espera que hayan más eventos similares en el futuro.

Lo anterior, sumado a la programación de partidos por Copa Libertadores para Santa Fe hace que genere incertidumbre la capacidad de Sencia para garantizar el buen estado del césped, aumentando los riesgos de lesiones para los deportistas y amenaza con afectar el renombre del escenario ante posibles sanciones de la Conmebol en caso de que la gramilla no cumpla con sus exigencias mínimas.

Ante esto Mauricio Hoyos, director ejecutivo de Sencia, reconoció el desafío que enfrentan y la insatisfacción actual en un video compartido a través de las redes sociales de la entidad: “Desde Sencia somos conscientes que la grama no está al 100%. Y quiero decirles con honestidad que para nosotros es un reto enorme y que lo asumimos con la mayor responsabilidad”, indicó.

Dicho proyecto, tal y como se anunció en septiembre de 2025, consiste en la renovación de la grama actual, implementando una de carácter híbrido: 85% de césped natural y 15% de fibras sintéticas, cosidas cada 2 cm² sobre una base de kikuyo grass, resistente al clima frío de Bogotá. Dicho proyecto corre a cargo de Equiver, aliado estratégico de Sencia.

Hoyos explicó que la empresa viene adoptando recomendaciones de asesores internacionales y nacionales, desarrollando un proceso de hibridación del césped en 2025. Describió este procedimiento como necesario y en línea con lo realizado por estadios relevantes de todo el mundo.

“La hibridación es el camino que están siguiendo los principales estadios del mundo. Esta recomendación también nos la dio nuestro asesor en operación y mantenimiento, que es el mismo que ha operado y mantenido el césped de El Campín en los últimos 15 años”, agregó el directivo.

Además, Hoyos negó cualquier irregularidad en el uso de recursos, señalando que la inversión es “100% privada” y que todas las obras se realizan con fondos de los inversionistas, sin financiamiento del Estado. Detalló que los trámites de licencias están en proceso y que el compromiso de la compañía es transformar el complejo deportivo bajo el esquema privado.