Millonarios reveló a su nuevo director técnico y da inicio a una “nueva era” en el club

El entrenador llega como reemplazo de Hernán Torres, que salió del club el jueves 29 de enero del 2026

Millonarios jugará en la noche
Millonarios jugará en la noche del sábado 1 de marzo de 2026 ante Medellín en El Campín - crédito Lina Gasca / Colprensa

Millonarios jugará en la noche de este 1 de marzo ante Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026. El cuadro embajador llega a este compromiso tras encadenar tres derrotas consecutivas frente a Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, este último resultado propició la salida de Hernán Torres en la madrugada del jueves 29 de marzo.

Ante la situación, circularon nombres de técnicos extranjeros como Ariel Holan, Julio Vaccari, Rafael Dudamel, Fabián Bustos, Gustavo Álvarez, entre otros. Sin embargo, en la publicación en redes sociales del club, se confirmó que los directivos ya tomaron la decisión sobre el nuevo entrenador.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios
Enrique Camacho, presidente de Millonarios y el nuevo entrenador Fabricio Bustos que comandará al Embajador - crédito @MillosFCoficial/X

El argentino Fabián Bustos asumirá el cargo de director técnico de la plantilla embajadora. El estratega, con experiencia internacional, estará a cargo del equipo masculino profesional por el término de un año.

En el comunicado oficial, Millonarios informó que Bustos estará acompañado por un cuerpo técnico de amplia trayectoria, conformado por Edgardo Adinolfi como asistente técnico, Jonathan Mejía como analista de video y Marcos Conenna como preparador físico.

“Bustos es reconocido por impregnar a sus equipos de intensidad, personalidad y mentalidad ofensiva, construyendo conjuntos protagonistas que compiten con determinación y siempre buscan el arco rival. Su enfoque estratégico, disciplina táctica y hambre de triunfo se alinean con la historia y la grandeza de Millonarios”, concluye el comunicado.

Noticia en desarrollo...

