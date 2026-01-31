Prensa deportiva habla sobre la posible llegada de Fabián Bustos como nuevo técnico de Millonarios

Fabián Bustos tuvo una experiencia destacada en Ecuador-crédito Diego Vara/REUTERS

La novela por la contratación del nuevo director técnico de Millonarios parece terminar el 31 de enero de 2026: el argentino Fabián Bustos se convertiría en el encargado de dirigir al equipo.

El argentino que comenzó a sonar durante el 30 de enero de 2026 como el gran candidato para reemplazar a Hernán Torres, se perfila como el nuevo técnico del “Ballet Azul”, según lo que se confirmó por la prensa deportiva y especializada en el mercado de fichajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los periodistas mejor informados sobre la actualidad de Millonarios confirmó que el argentino llegó al azul-crédito @cesaralo/X

En primicia, en la emisión del programa La Polémica de Caracol Radio, el periodista César Augusto Londoño explicó que el argentino es el nuevo encargado de dirigir al equipo bogotano:

“Es oficial, Fabián Bustos, argentino de 56 años, es el nuevo técnico de Millonarios. Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. Fue campeón con Delfín, equipo al que ascendió en Ecuador; con Barcelona, y Universitario. Su último club fue Olimpia de Paraguay”.

Además, en la misma emisión, Londoño explicó que Bustos, de 56 años, es reconocido por su flexibilidad táctica y capacidad de adaptación a distintos grupos de trabajo, factores considerados clave por la directiva de Millonarios.

Agregó también que es un entrenador con un trabajo táctico interesante, además de que fue una recomendación del director deportivo de Millonarios.

“Tiene muchas variantes, no parte de un solo esquema ni una sola manera de jugar. No es rígido y se adapta a los grupos con los que trabaja; esa capacidad de adaptación es fundamental. Supongo que su nombre sale de Ariel (Michaloutsos), el director deportivo, que lo conoce bien y ya conoce el medio colombiano”.

El periodista argentino especializado en fichajes confirmó la noticia, que después los comunicadores de nuestro país confirmaron-crédito @CLMerlo/X

El argentino César Luis Merlo también confirmó la noticia de que Bustos se haría cargo del cuadro azul:

“Fabian Bustos es nuevo entrenador de Millonarios. El argentino, campeón con Universitario de Perú, Barcelona y Delfín de Ecuador, reemplazará en el cargo a Hernán Torres".

El periodista también confirmó que Fabián Bustos llegaría en las próximas horas para firmar el contrato como nuevo técnico de Millonarios-crédito @guilloarango/X

Guillermo Arango de Deportes RCN y Win Sports, explicó también que Bustos pronto arribará a la capital de Colombia para formalizar su contrato con el equipo bogotano:

“El argentino Fabián Bustos llegará a Bogotá en las próximas horas para firmar su contrato como nuevo técnico de Millonarios”, informó.

Así ven a Fabián Bustos desde Ecuador cuando dirigió al Barcelona de Guayaquil

En Ecuador, Fabián Bustos dejó una buena huella-crédito Aldair Mejía/EFE

En conversación con Infobae Colombia, Santiago Guerra (periodista de la emisora Radio KCH 90.9 FM de Guayaquil), explicó que la llegada del argentino al Ballet Azul será vital para que el equipo salga de la crisis deportiva en la cual se encuentra:

“A Millonarios le servirá muchísimo el conocimiento que tenga Fabián Bustos, porque es un técnico, inteligente, pragmático. Sus equipos son muy físicos, sus equipos siempre paran dos líneas de cuatro bien fuertes, con extremos rápidos, veloces. Es un técnico que ha crecido muchísimo en ese aspecto. La labor ofensiva también la plasmó en el tiempo, y para ello se requiere de mucha experiencia. Fabián Bustos también tuvo un paso por el Santos de Brasil y el Olimpia de Paraguay, equipos grandes en Sudamérica. La experiencia que tiene, le ayudará a Millonarios”, dijo.

Complementó también que es un técnico con experiencia en el manejo de grupos, y que es versátil a la hora de armar sus equipos:

“Será su primera vez en el fútbol colombiano para disputar torneos, pero él tiene experticia para manejar grupos, para sacar rendimientos en los futbolistas cuando tienen pocas oportunidades. Es un técnico muy versátil en ese aspecto, así que creo yo que le va a ir muy bien. En distintos países, logró cosas importantes. Hace poco, fue bicampeón en el fútbol peruano con Universitario de Deportes y yo veo que va a ser un técnico que le va a dar ese toque de jerarquía a Millonarios”, agregó.

Fabián Bustos podría tomar la dirección técnica de Millonarios a partir de febrero: este es su perfil

Otro de los periodistas especializados de fichajes confirmó que Millonarios acelera por tener al argentino en Bogotá-crédito @JulianCaperaB/X

Julián Capera explicó el 31 de enero que el cuadro azul ya trabaja para tener al argentino en el partido que jugarán ante Independiente Medellín, el 1 de febrero de 2026, a partir de las 8:10 p. m. (hora de Colombia).

“Millonarios acelera la logística para que Fabián Bustos pueda estar mañana en El Campín para el partido ante Independiente Medellín. Los primeros días de la próxima semana asumirá la dirección del equipo. Firma por un año con el equipo capitalino“.

El recorrido profesional de Bustos se forjó en los clubes del ascenso argentino, incluyendo pasos por San Lorenzo de Córdoba, Argentino de Marcos Juárez, Almirante Brown, Lanús, Belgrano, Deportivo Morón, Juventud Antoniana, Atlético Tucumán y Cipolletti. En el año 2000, su trayectoria dio un giro con su arribo a Ecuador, vistiendo las camisetas de equipos como Deportivo Quito, Manta, Macará y Deportivo Saquisilí.

Ecuador fue también el país donde Bustos inició su carrera como entrenador. Tras su retiro como futbolista y una breve experiencia como asistente técnico de Fabián Nardozza en clubes del ascenso como Sarmiento de Junín, Club El Porvenir y Acassuso, Bustos inició en 2011 su periplo en los banquillos. En el Manta, debutó como técnico principal en 2009 y sentó las bases de un camino que lo llevó por instituciones como Deportivo Quito, Imbabura, Macará, Técnico Universitario y LDU Portoviejo.

La etapa más exitosa de Bustos se desplegó al frente de Delfín, desde 2015. Allí cosechó el ascenso a la Primera División tras obtener la Serie B, y en 2019 logró el primer y único título nacional del club ecuatoriano, al superar en la final a Liga de Quito.

Ese hito le permitió firmar con Barcelona, donde sumó otro campeonato nacional y se impuso ante su clásico rival en la final jugada el 29 de diciembre de 2020. Bajo su conducción, Barcelona también llegó a la semifinal de la CONMEBOL Libertadores en 2021, liderando un grupo que integraban Boca Juniors y Santos, y eliminó a Vélez y Fluminense antes de caer contra Flamengo.

En Brasil, Bustos enfrentó una etapa desafiante. En 2022, al frente de Santos FC, no pudo completar la temporada, y más tarde una etapa en Barcelona terminó abruptamente tras la eliminación en la fase de grupos de la Libertadores 2023 y una derrota ante Emelec, lo que motivó el descontento de los aficionados en el estadio Monumental, con cánticos pidiendo su salida.

Posteriormente asumió en América MG con el objetivo de evitar el descenso en el Brasileirao, misión que no fue exitosa. Ya en 2024, Bustos se hizo cargo de Universitario de Deportes en Perú, consiguiendo el bicampeonato de la Liga 1, que revitalizó su perfil como técnico capaz de conquistar títulos nacionales con clubes emblemáticos.

Entre sus logros más destacados figuran el ascenso y campeonato nacional con Delfín (Ecuador), el título con Barcelona (Ecuador) y el bicampeonato en Universitario (Perú), consolidando un palmarés que respalda la apuesta de Millonarios por su experiencia y capacidad táctica.