Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

El equipo de la MLS que disputará “El partido de la historia” ante el cuadro verdolaga el próximo 31 de enero supera ampliamente el valor de mercado del “Rey de copas” del fútbol colombiano

El equipo de Lionel Messi
El equipo de Lionel Messi visitará Medellín de nuevo - crédito Jesús Aviles / Infobae

El estadio Atanasio Girardot está listo para recibir el “Partido de la historia” entre Atlético Nacional y el Inter de Miami, liderado por el argentino Lionel Messi en un juego que se espera que sea una de las últimas oportunidades que tendrá Colombia para ver en acción al astro argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

El partido, que se disputará el sábado a las 5:00 p. m. (hora local) en el estadio Atanasio Girardot, enfrenta a dos equipos con inversiones y trayectorias disímiles, tal y como lo reveló el portal de estadísticas deportivas Transfermarkt.

Según se establece en el espacio, tan solo el valor de los dos principales referentes del Inter Miami, Messi y el también argentino Rodrigo De Paul, supera por sí solo al de toda la plantilla de Atlético Nacional, aún cuando el cuadro Verdolaga es el mejor cotizado de su país.

El valor de mercado de
El valor de mercado de Lionel Messi y Rodrigo De Paul supera el valor total de la plantilla de Nacional Francis Mascarenhas/REUTERS

La cotización hecha por el portal de origen alemán sitúa el valor de la plantilla de Atlético Nacional en 19,63 millones de euros, mientras que el Inter Miami alcanza los 84,98 millones de euros en total. Eso permite que solo con los valores de mercado de Messi y De Paul, quienes juntos suman 30 millones de euros (15 cada uno), superan todo el plantel del Rey de Copas.

Incluso si se excluye a los dos jugadores de la Albiceleste, el Inter Miami llegaría a 54,98 millones de euros, aproximadamente el triple del valor del equipo antioqueño.

Alfredo Morelos es uno de
Alfredo Morelos es uno de los jugadores más cotizados de la plantilla de Atlético Nacional, junto a Jorman Campuzano - crédito Atlético Nacional

Esa diferencia tan drástica se atribuye en gran parte al poder financiero de la MLS, que suele atraer a futbolistas destacados de ligas sudamericanas y hasta europeas, en contraste con la stiuación colombiana, un país tradicionalmente exportador de talento futbolístico —siendo la propia MLS uno de sus principales mercados —, con menos ingresos por derechos de televisión que los percibidos en Estados Unidos, y que en años recientes viene priorizando la repatriación de jugadores veteranos.

Esto, a pesar de que el “Rey de Copas” cuenta con algunos de los jugadores mejor cotizados de Colombia, como Jorman Campuzano y Alfredo Morelos, ambos valuados en 2,5 millones de euros en Transfermarkt.

De hecho, en los últimos mercados de traspasos Nacional es uno de los ejemplos más claros de repatriar jugadores veteranos para aportar su liderazgo y experiencia, como es el caso de David Ospina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona o Mateus Uribe, pero también de jugadores más jovenes como Alfredo Morelos en su día, o los recien incorporados Nicolás Rodríguez y Cristian “Chicho” Arango.

Varios de los jugadores del Verdolaga como Cardona, Ospina o Uribe volverán a verse las caras con Messi, a quien enfrentaron en eliminatorias sudamericanas y Copas América. Tanto ellos como el técnico Diego Arias (que enfrentó a Messi en 2011 cuando jugaba para la Selección Colombia durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014) son conscientes de la dificultad al argentino.

Y es que, incluso habiendo perdido parte de la velocidad que lo hizo un temor constante para las defensas rivales durante sus mejores años, su capacidad para generar juego filtrando balones al espacio o sus movimientos sin balón obligan a no dejar de ser rigurosos a la hora de concederle espacios para generar peligro.

El estratega confirmó la lista de convocados para el partido:

  • Porteros: David Ospina, Harlem Castillo y Kevin Castaño.
  • Defensas: William Tesillo, Simón García, Robinson García, César Haydar, Andrés Román, Milton Casco, Samuel Velásquez y Fabio Martínez.
  • Volantes: Kevin Rivero, Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá, Lozano, Xavy Ríos, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.
  • Delanteros: Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos y Nicolás Rodríguez.

Messi en Colombia: las exigencias

Jhon Jader Durán se aleja

Hora y dónde ver el

El peculiar homenaje a Falcao

Camila Osorio avanzó a la
Esquemas de la UNP son

Yina Calderón confirmó su entrada

Messi en Colombia: las exigencias

