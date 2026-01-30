Deportes

Los colombianos que jugarán los playoffs de la Europa League: destacan Jhon Jáder Durán con Fenerbahçe y Jhon Lucumí en Bolonia

Una vez culminada la fase preliminar, los equipos sabrán su futuro europeo, incluyendo a los clubes con futbolistas colombianos que ya tienen boleto asegurado a la ronda de dieciséis

La final de la UEFA
La final de la UEFA Europa League se jugará en el estadio Vodafone (casa del Beşiktaş, el 20 de mayo de 2026) - crédito Pierre Albouy / REUTERS

La UEFA Europa League también definió los cruces de los playoffs el 29 de enero de 2026.

El sorteo se realizó en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza), concretando los emparejamientos entre los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto, y abriendo el camino hacia los octavos de final.

Las fechas ya están establecidas: la ronda de ida de los playoffs será el 19 de febrero y el regreso está fijado para el jueves 26 de febrero.

Otro de los duelos destacados
Otro de los duelos destacados también será el partido entre Dinamo de Zagreb y Genk - crédito @EuropaLeague / X

En esta fase preliminar, Jhon Jader Durán, quien milita en el Fenerbahce de Turquía, enfrentará al Nottingham Forest de Inglaterra.

El partido de ida tendrá lugar en Estambul, mientras que la definición se dará en el City Ground. Por su parte, Jhon Janer Lucumí defenderá los colores del Bologna italiano ante el SK Brann, de Noruega. El primer encuentro será en Bergen y la llave se resolverá en suelo italiano.

Otros representantes colombianos aguardan su turno en la siguiente ronda.

A continuación, estos son los duelos de playoffs:

  • Ludogorets (Bulgaria) vs. Ferencváros (Hungría)
  • Panathinaikos (Grecia) vs. Viktoria Plzeň (República Checa)
  • GNK Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Genk (Bélgica)
  • PAOK (Grecia) vs. Celta de Vigo (España)
  • Celtic (Escocia) vs. Stuttgart (Alemania)
  • Fenerbahçe (Turquía) vs. Nottingham Forest (Inglaterra)
  • Brann (Noruega) vs. Bologna (Italia)
  • Lille (Francia) vs. Estrella Roja (Serbia)

La lista completa de colombianos en la Europa League

El segundo torneo de clubes
El segundo torneo de clubes a nivel continental más importanter - crédito Hamad I Mohammed / REUTERS - Umit Bektas / REUTERS

Otros representantes colombianos aguardan su turno en la siguiente ronda.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa con el Real Betis (España), Pedro Bravo con el Midtjylland (Dinamarca), Devis Vásquez en la AS Roma (Italia) y Samy Merheg en el Sporting Braga (Portugal) ya aseguraron su presencia en los octavos de final y deberán esperar los resultados de los playoffs para conocer a sus rivales.

