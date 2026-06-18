Colombia

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Guardar
Google icon
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería de Meta divulgó los resultados de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 17 de junio de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $1.800 millones y más de 40 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 17 de junio de 2026.

Premio Mayor: 5659.

Serie: 004.

Cuál es el horario de la Lotería del Meta

Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería únicamente celebra un juego cada semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cómo jugar la Lotería del Meta

Para poder jugar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escogersu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

Temas Relacionados

Lotería del Meta resultadosLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Luis Díaz marca el segundo gol en la Ciudad de México

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Luis Díaz marca el segundo gol en la Ciudad de México

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este jueves 18 de junio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este jueves 18 de junio

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 18 de junio

Cuáles son los automóviles que no transitan este jueves, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 18 de junio

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley este jueves 18 de junio?

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley este jueves 18 de junio?

Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue atacado a disparos en la vía a Cali: salió ileso tras maniobra de su conductor

El vehículo en el que viajaba el mandatario fue interceptado por hombres armados en el corregimiento de Timba, Jamundí. Las autoridades investigan el caso y han reforzado la seguridad en el corredor vial

Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue atacado a disparos en la vía a Cali: salió ileso tras maniobra de su conductor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

⁠Creador de contenido de Uzbekistán reveló curiosidades, diferencias y similitudes con Colombia: “Los felicito parceros”

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Luis Díaz marca el segundo gol en la Ciudad de México

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: Luis Díaz marca el segundo gol en la Ciudad de México

En fotos: esta es la camiseta que estrenó la Selección Colombia en el calentamiento previo al duelo ante Uzbekistán

Víctor Marulanda regresó a Atlético Nacional después de ocho años: así le fue dirigiendo en el exterior

20 futbolistas han marcado gol para la Selección Colombia en la Copa del Mundo: cinco datos de la Tricolor en el Mundial

Cristiano Ronaldo no se rinde, pese al empate de Portugal en el Mundial 2026: “No es el comienzo que queríamos”