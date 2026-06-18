Colombia

Respaldo completo y total”: Trump vuelve a apoya a Abelardo de la Espriella para segunda vuelta en Colombia

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Details en el que pidió votar por Abelardo de la Espriella, a quien llamó “El Tigre”, y prometió apoyo de Estados Unidos si gana

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Donald Trump y Abelardo de la Espriella, ambos con traje y corbata, se dan un apretón de manos frente a una bandera de Estados Unidos.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella se dan la mano con una bandera estadounidense de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente, Donald Trump hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella en una publicación en la red social Truth Details, donde lo llamó “The Tiger” y aseguró que el candidato presidencial colombiano tendría el apoyo de Estados Unidos si gana la segunda vuelta. El mensaje fue escrito en inglés, pero su contenido tiene impacto directo en la campaña presidencial en Colombia por el tono explícito del respaldo.

En la publicación, Trump describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y duro”, y afirmó que lucha por su país de la misma forma en que él dice hacerlo por Estados Unidos. También sostuvo que, si llega a la Presidencia, el candidato sería exitoso en temas como economía, empleo, comercio, migración, crimen, drogas y orden público.

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El pronunciamiento se da de cara a la segunda vuelta del domingo 21 de junio, en la que Trump presentó a De la Espriella como su opción preferida y llamó a votar por él. La frase más fuerte del mensaje fue su declaración de apoyo: “es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total”.

Traducción del mensaje de Trump

El candidato presidencial colombiano, ‘The Tiger’, Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendrá un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden”.

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Captura de pantalla de una publicación de Truth Social de Donald J. Trump, donde respalda al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella
Donald Trump publica un respaldo público al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella en su cuenta de Truth Social, previo a la segunda vuelta electoral. (Donald Trump vía Truth Details)

Trump también aseguró que De la Espriella compite contra lo que llamó un “marxista de izquierda radical” en la segunda vuelta del domingo 21 de junio. En su mensaje, afirmó que los resultados de esa elección son muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos.

Si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, tendrá todo el apoyo y la fuerza de Estados Unidos detrás de él. Por sus enormes logros en la vida y por su apoyo político hacia mí, es un honor darle a Abelardo mi respaldo completo y total”, agregó Trump en la publicación.

Un apoyo directo en plena campaña

El cierre del mensaje también tuvo un tono electoral. Trump pidió salir a votar por “The Tiger” Abelardo de la Espriella y aseguró que no decepcionará al pueblo colombiano. “Salgan a votar por ‘The Tiger’ Abelardo de la Espriella: él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. Se elevará a una nueva altura de grandeza”, afirmó.

El respaldo es relevante porque no se trató de una referencia indirecta ni de una mención aislada. Trump pidió abiertamente votar por De la Espriella, vinculó el resultado electoral con la relación entre Colombia y Estados Unidos, y prometió apoyo político si el candidato gana.

La publicación también refuerza la afinidad política entre ambos. Trump destacó que De la Espriella lo ha apoyado políticamente y lo presentó como un dirigente alineado con sus prioridades: seguridad, control migratorio, comercio, crecimiento económico y lucha contra el crimen.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, el 10 de junio de 2026, en la Casa Blanca. EFE/AARON SCHWARTZ / POOL
El presidente de EE.UU. Donald Trump, el 10 de junio de 2026, en la Casa Blanca. EFE/AARON SCHWARTZ / POOL

Con este mensaje, el expresidente estadounidense puso el foco internacional sobre la segunda vuelta colombiana. Su respaldo puede convertirse en un argumento de campaña para De la Espriella, pero también en un punto de debate por el peso que tiene una declaración extranjera tan directa en medio de una elección nacional.

El mensaje fue firmado por Trump como presidente Donald J. Trump y mantuvo el tono de respaldo absoluto hasta el final de la publicación en Truth Details social.

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