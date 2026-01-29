Millonarios, último y sin puntos: así va la tabla de posiciones luego de la derrota contra Deportivo Pasto en la fecha 3

- crédito Lina Gasca / Colprensa

La mala racha de Millonarios FC en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I alcanzó un punto crítico tras la derrota 2-1 ante Deportivo Pasto en el Estadio Libertad, que coincidió con el regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano.

Este resultado consolidó al equipo bogotano como el único club del torneo que no ha conseguido puntos en las tres primeras fechas y precipitó la salida de Hernán Torres de la dirección técnica, según informó el propio club en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su tercera presentación, los errores defensivos volvieron a condenar a Millonarios. El encuentro quedó marcado desde el inicio por una entrega fallida de Carlos Darwin Quintero tras un tiro de esquina, que desencadenó un rápido contragolpe y culminó con un cabezazo de Yéiler Góez para el 1-0, con validación posterior del VAR.

Aunque el arquero Iago Herrerín evitó el empate en dos ocasiones, la pasividad del equipo azul resultó evidente a lo largo del primer tiempo.

Millonarios es colero de la Liga BetPlay sin puntos y en crisis deportiva - crédito Deportivo Pasto

El empate parcial llegó al minuto 27: Rodrigo Contreras igualó de penal luego de una jugada en la que fue derribado por el portero rival. Poco antes del descanso, una acción imprudente de Mateo García significó su expulsión tras impactar con el codo el rostro de Andrey Estupiñán, sanción determinada después de una extensa revisión del VAR.

La inferioridad numérica en la segunda parte fue determinante. A pesar de los cambios tácticos de Torres, Millonarios no logró revertir su flojo desempeño y Deportivo Pasto dominó el desarrollo. El equipo local sentenció el partido gracias a un tiro libre cobrado con potencia por Andrey Estupiñán, estableciendo el 2-1 definitivo.

Yeiler Goez marcó uno de los dos goles con los que Deportivo Pasto derrotó a Millonarios - crédito Deportivo Pasto

El regreso del delantero Radamel Falcao García se consumó en el minuto 67, cuando ingresó por Contreras. La reaparición del ‘Tigre’ incluyó una única ocasión de gol: un cabezazo sobre el arco rival que se fue desviado. El club sigue colista sin sumar unidades, mientras que Deportivo Pasto lidera de manera parcial con nueve puntos.

La crisis de resultados en los capitalinos aceleró la decisión directiva respecto al banquillo técnico. Millonarios emitió un mensaje oficial para anunciar que Hernán Torres no continuaré al frente del equipo: “Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras algunos partidos de la fecha 3

Rodrigo Contreras, de penalti, marcó el único gol del partido para Millonarios ante Deportivo Pasto - crédito Millonarios

Deportivo Pasto: 9 puntos / 3 partidos jugados / +3 diferencia de gol. Deportes Tolima: 7 puntos / 4 partidos jugados / +4 diferencia de gol. América de Cali: 6 puntos / 2 partidos jugados / +4 diferencia de gol. Llaneros FC: 4 puntos / 2 partidos jugados / +2 diferencia de gol. Atlético Bucaramanga: 5 puntos / 3 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Fortaleza CEIF: 5 puntos / 3 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Once Caldas: 4 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Atlético Nacional: 3 puntos / 1 partido jugado / +4 diferencia de gol. Deportivo Cali: 3 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Jaguares FC: 3 puntos / 1 partido jugado / +1 diferencia de gol. Independiente Santa Fe: 3 puntos / 3 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Junior FC: 3 puntos / 2 partidos jugados / -1 diferencia de gol. Internacional de Bogotá: 3 puntos / 2 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Deportivo Pereira: 2 puntos / 3 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Águilas Doradas: 1 puntos / 2 partidos jugados / -1 diferencia de gol. Cúcuta Deportivo: 1 punto / 3 partidos jugados / -2 diferencia de gol. Independiente Medellín: 1 punto / 3 partidos jugados / -3 diferencia de gol. Alianza Valledupar FC: 1 puntos / 3 partidos jugados / -3 diferencia de gol. Boyacá Chicó: 1 puntos / 3 partidos jugados / -5 diferencia de gol. Millonarios FC: 0 puntos / 3 partidos jugados / -3 diferencia de gol.