La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

El futuro del número de jugadores permitidos por equipo en el fútbol colombiano depende ahora de una decisión judicial

Acolfutpro presentó acción de tutela
Acolfutpro presentó acción de tutela en contra de Dimayor y FCF por reducir los inscritos para este semestre

La decisión de la Dimayor de reducir el cupo de jugadores inscritos de 30 a 25 por equipo para el primer semestre de 2026 ha generado una ola de reacciones y protestas en el Fútbol Profesional Colombiano.

Esta medida, aprobada en la asamblea de diciembre de 2025 y aplicada por igual a todos los clubes, sin importar su participación en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, ha puesto en el centro del debate el impacto en la competitividad y en el empleo de los futbolistas.

El Juzgado 63 Administrativo del
El Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió la tutela presentada por Acolfutpro

La norma, que entró en vigor para la presente temporada, fue comunicada tras una votación en la que, según la Dimayor, no hubo votos en contra por parte de los clubes asociados. Sin embargo, la polémica no tardó en estallar. Diversos equipos, futbolistas y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) expresaron su desacuerdo, argumentando que la reducción afecta derechos fundamentales como el trabajo, la libertad sindical, la salud y el acceso a la justicia.

En respuesta, Acolfutpro interpuso una acción de tutela, amparada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, buscando la protección de los derechos de los jugadores.

La acción fue admitida por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que notificó no solo a la Dimayor, sino también a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y al Ministerio del Deporte, exigiendo que en un plazo máximo de un día rindan informes detallando las razones y justificaciones de la medida.

Las razones de la Dimayor: datos y argumentos de la administración

Carlos Mario Zuluaga se refirió
Carlos Mario Zuluaga se refirió sobre la decisión que se tomó en la asamblea fue unánime

En entrevista con Zona Libre de Humo, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, defendió la decisión señalando que fue unánime entre los clubes y que no responde a una imposición de la administración.

Las decisiones no las toma la administración, sino los clubes. Además, la data que trabajamos en la plataforma nos mostró que el promedio de jugadores que estaban en campo era de 23, a pesar de tener plantillas de 30 o 35 inscritos”, explicó Zuluaga.

El máximo directivo de la Dimayor aclaró que no se trata de una simple reducción, sino de una reestructuración: “No bajamos de 30 a 25. Los 30 permanecen, pero son 25 y cinco adicionales que deben ser sub-20, dándole oportunidad a jugadores jóvenes que salían de la sub-20 y no tenían contrato. El dato relevante es que 133 jugadores contratados no tocaron el campo de juego durante la temporada pasada”.

Voces en contra: preocupación en directivos y futbolistas

Fuad Char se mostró incómodo
Fuad Char se mostró incómodo por la decisión tomada por Dimayor de reducir a 25 los jugadores inscritos

Pese a los argumentos presentados por la Dimayor, las críticas no han cesado. Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, manifestó en Win Sports que la decisión es perjudicial para el desarrollo del campeonato y llamó a la movilización: “El campeonato con veinticinco jugadores es terrible. Es imposible jugar. Yo les pido a ustedes, a los periodistas de Win, que promocionen una propuesta, una marcha en todas las ciudades del país para que la Dimayor permita que podamos tener treinta jugadores y no veinticinco”.

Carlos Bacca, referente del Junior, también alzó la voz señalando el impacto social de la medida: “Es difícil porque son muchas familias que van a quedar desamparadas, son muchos jugadores que van a quedar sin trabajo. Esa es la realidad”.

El delantero reconoció que desconoce los detalles de la decisión, pero pidió que cualquier cambio se haga de manera progresiva: “Queremos crecer como fútbol y hay maneras de hacerlo. De pronto esta puede ser una buena opción, pero hay que ir de a poco”.

Un debate abierto y una decisión en manos de la administración de justicia

El debate sobre el número de jugadores inscritos sigue abierto y ahora está en manos de la justicia, que deberá determinar si la decisión de la Dimayor vulnera los derechos fundamentales de los futbolistas o si responde a una necesidad de modernización y eficiencia en la gestión de los clubes.

La historia oculta: James Rodríguez

Falcao intercede por la llegada

Estadísticas preocupantes: el presente de

Bayern Múnich derrotó al PSV

Pasto se prepara para proteger
María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: "Fue volver a vivir lo de mi mamá"

Luis Alfonso alarmó a sus

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

La historia oculta: James Rodríguez

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

