Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”

Inter Miami llegará a la ciudad de Medellín el viernes 30 de enero y será acompañado hasta el hotel de concentración por una caravana de hinchas - crédito Inter Miami

Inter Miami viajará el próximo 30 de enero a Medellín para el partido amistoso de pretemporada en su gira por Suramérica contra Atlético Nacional. El duelo tendrá lugar el sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo estadounidense viene perder 3-0 contra Alianza Lima en Perú, por lo que se espera un choque de alta intensidad ante el Verdolaga, por la necesidad del equipo de Lionel Messi de empezar a tomar forma para defender el reciente título de la MLS obtenido en 2025.

David Ruiz, volante del Inter Miami y capitán de la selección de Honduras, se prepara para afrontar con Inter Miami CF un compromiso de pretemporada frente a Atlético Nacional en Colombia, al que considera un desafío relevante: la visita le permitirá reencontrarse con Reinaldo Rueda, actual entrenador del equipo colombiano y un referente personal en su carrera.

David Ruiz es uno de los jugadores que le dio a Inter Miami su primer título de la MLS - crédito Brett Davis/Imagn Images

El jugador destacó el apoyo que Rueda le brindó durante su paso por la selección de Honduras: “Tengo mucho aprecio hacia él, siempre creyó en mí, me dio la oportunidad de estar ahí con la selección, me dio mucha confianza, ahora que estuve lesionado siempre me mandaba mensajes y es algo que se le aprecia demasiado”.

La ambición del conjunto estadounidense sigue vigente de cara a la nueva temporada, impulsada por la condición de campeón y la próxima inauguración de su estadio. Ruiz remarcó el objetivo de “repetir lo que hicimos el año pasado, ganar la MLS Cup y también los torneos que quizás no hemos cumplido todavía”, subrayando la determinación por “mantener esa mentalidad” y seguir acumulando títulos.

En relación al partido ante Atlético Nacional, Ruiz reconoció la dificultad del encuentro por la fuerza del rival y el entusiasmo de su hinchada, pero sostuvo: “Sabemos que va a ser un partido muy difícil, la hinchada de ellos es muy grande y es el equipo más fuerte de Colombia. Vamos con todo: es pretemporada, hay que probar cosas nuevas, pero con responsabilidad y disfrutando el juego”.

Inter Miami se hospedará en el Wake Bio Hotel, ubicado en el barrio El Poblado. Lionel Messi será hospedado en una de la suites del sitio, en el piso 15, con un robusto esquema de seguridad.

Maximiliano Falcón reconoce la grandeza de Atlético Nacional

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group A - Inter Miami CF v FC Porto - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 19, 2025 Inter Miami CF's Lionel Messi and Inter Miami CF's Maximiliano Falcon celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine

Inter Miami continuará su preparación de pretemporada con un partido este sábado 31 de enero frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En la antesala del denominado ‘Partido de la historia’, el defensa Maximiano Falcón subrayó la exigencia del duelo e identificó al conjunto antioqueño como un rival habitual en escenarios internacionales.

Falcón, durante la rueda de prensa, mencionó que el equipo dirigido por Lionel Messi atraviesa una etapa temprana de preparación, mientras que Nacional ya compite en torneos oficiales. “No van a ver el mejor Inter Miami físicamente, pero la idea de juego siempre la vamos a intentar plasmar”, advirtió el central uruguayo.

Maximiliano Falcón enfrentando al histórico Thomas Muller en un partido de la MLS - crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El zaguero uruguayo, quien comenzó de titular en el reciente amistoso ante Alianza Lima, elogió la trayectoria del equipo colombiano: “Es un equipo que siempre está peleando a nivel internacional. Tiene muy buenos jugadores”. También explicó que medirse a ese tipo de rivales representa una oportunidad para afianzar la propuesta futbolística del vigente campeón de la MLS.

Falcón compartió su admiración por Messi —“siempre fue mi ídolo”— y destacó su carácter competitivo: “Con casi 40 años, con todo lo que ha ganado, quiere ganar hasta un reducido en los entrenamientos y si no lo gana, se enoja”. El futbolista recordó además sus encuentros ante equipos colombianos en la Copa Libertadores, resaltando la fortaleza física y capacidad desequilibrante de estos rivales, así como las buenas relaciones con compatriotas en equipos anteriores.