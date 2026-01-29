Deportes

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

El equipo bogotano se hunde en el fondo de la tabla con tres caídas seguidas y urgencia por sumar puntos, mientras la dirigencia activa la búsqueda de un nuevo entrenador

Ariel Michaloutsos afirmó que el cuadro ya trabaja en lo que será el reemplazo de Hernán Torres - crédito Captura de video Millonarios FC

La salida repentina de Hernán Torres como entrenador de Millonarios, confirmada tras la derrota ante Deportivo Pasto, ha desencadenado una búsqueda acelerada de su reemplazo.

El club, inmerso en una crisis deportiva sin precedentes en el inicio de la Liga Betplay, anunció el despido a través de un comunicado oficial difundido poco antes de la medianoche, marcando un punto de inflexión en su estrategia para revertir los resultados negativos.

El entrenador del cuadro azul dirigió 19 partidos en todas las competencias - crédito Luis ROBAYO / AFP

En este contexto, en la llegada del equipo, la prensa deportiva abordó a Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, expresó en declaraciones recogidas en el aeropuerto El Dorado que la desvinculación de Torres representa “una lástima” para el equipo.

Michaloutsos subrayó que la directiva ya está abocada a la “elección del nuevo director técnico”, pero cuando se le consultó sobre si dentro de la lista de candidatos tienen en cuenta al venezolano Rafael Dudamel, el argentino decidió guardar silencio y no entregar más detalles sobre nombres, en declaraciones a Win Sports y Deportes RCN, el 29 de enero de 2026: “Pronto hay que trabajar en la elección del club”.

Estos son los candidatos a dirigir a Millonarios

Rafael Dudamel estaría en la lista de candidatos para dirigir a Millonarios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La salida de Hernán Torres de la dirección técnica de Millonarios tras la derrota ante Deportivo Pasto ha acelerado la búsqueda de un sucesor, en un proceso marcado por la urgencia de revertir el ambiente tenso que rodea al club y la necesidad de resultados concretos en la Liga BetPlay I-2026.

A pesar de la expectativa de parte de los hinchas y de la directiva, todos los candidatos que se manejan para el cargo provienen del extranjero, lo que refleja la decisión de apostar por un perfil internacional para iniciar una nueva etapa.

Entre los aspirantes se destaca Julio Vaccari, entrenador argentino de 45 años que, según mencionó Ricardo Orrego en Mañanas Blu, renunció a Independiente de Avellaneda en septiembre de 2025 tras una racha negativa que dejó al club último de la Zona B con únicamente 3 puntos en siete fechas. Durante su paso por Independiente, Vaccari dirigió 61 partidos, con un balance de 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas, lo que representa una efectividad del 51,37%.

Esta experiencia reciente, atravesada por la crisis deportiva del equipo, aparece como un factor a analizar por los directivos de Millonarios.

Gustavo Álvarez llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

Desde Argentina también surge el nombre de Gustavo Álvarez, cuya trayectoria incluye una destacada labor en Huachipato de Chile, donde conquistó el campeonato nacional en 2023.

Además, condujo a Universidad de Chile a la obtención de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025 y llevó al club chileno hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, consolidando así un perfil competitivo y con proyección internacional. La carrera de Álvarez comenzó como jugador en el ascenso argentino, defendiendo equipos como Racing Club, Lanús, Arsenal de Sarandí y Temperley, donde protagonizó el ascenso de 1995.

Su salto a la dirección técnica se produjo con Temperley en 2016 y, tras su paso por Aldosivi —donde logró el ascenso a Primera División en 2018—, sumó experiencias en Patronato, Sport Boys de Perú y Atlético Grau.

El técnico Ariel Holan, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Avellaneda, también suena como candidato de Millonarios - crédito Isaac Fontana / EFE

Según Juan Felipe Cadavid de La Liga, Ariel Holan figura como otro nombre habitual en los círculos deportivos de Millonarios, apreciado por los responsables deportivos que han seguido su trayectoria. Holan es reconocido por su trabajo en clubes de Sudamérica, y su candidatura sería valorada por su estilo de juego y experiencia.

Otro candidato sobre la mesa es Rafael Dudamel, exarquero de Millonarios en las temporadas 2001 y 2002, que recientemente dirigió a Deportivo Pereyra hasta octubre pasado, cuando abandonó el equipo a raíz de problemas financieros. Dudamel ha sido campeón como técnico con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, Guillermo Arango advirtió, periodista de Deportes RCN y Win Sports que su perfil tendría “menos fuerza que en ocasiones anteriores”, debido en parte a la ausencia del Gato Pérez, referente que antes facilitaba su acercamiento al actual director deportivo, Ariel Michaloutsos. Alexis Rodríguez añadió que Dudamel podría estar demorando su respuesta a ofertas de otros clubes, esperando la posibilidad de dialogar con la cúpula de Millonarios.

