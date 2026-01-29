Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido donde la Tricolor se juega la clasificación a la semifinal de la Copa América de Futsal

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de Chile en la última fecha de la Copa América de Futsal 2026. La Tricolor es tercera en el grupo B y tiene chances de clasificar a la ronda final para la lucha por el título.
Siga aquí todas las incidencias del partido, que se jugará en la Arena COP-Óscar Harrison de Luque, Paraguay desde las 10:00 a. m.
“La Conmebol Copa América Futsal 2026 se disputará en 2 Fases: Fase Preliminar (fase de grupos) y fase final (disputas de los 9º, 7º y 5º puestos, semifinal, disputa del 3º puesto y final). Todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos. La fase preliminar la disputan los 10 equipos, distribuidos en 2 grupos de 5 equipos cada uno.
Clasificarán para la semifinal, los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo. Los demás equipos de cada grupo disputarán las posiciones del 5º al 9º puesto (los terceros disputan el 5º puesto, los cuartos disputan el 7º puesto y los quintos disputan el 9º puesto)" establece el reglamento de la competencia"