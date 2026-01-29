Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido donde la Tricolor se juega la clasificación a la semifinal de la Copa América de Futsal

Yairon Palencia es uno de los goleadores de la selección Colombia en la Copa América de Futsal - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia vs. la selección de Chile en la última fecha de la Copa América de Futsal 2026. La Tricolor es tercera en el grupo B y tiene chances de clasificar a la ronda final para la lucha por el título.

Siga aquí todas las incidencias del partido, que se jugará en la Arena COP-Óscar Harrison de Luque, Paraguay desde las 10:00 a. m.