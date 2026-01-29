Carlos Antonio Vélez habló sobre los requisitos que debe tener el nuevo técnico de Millonarios: “Necesitan a alguien con caché”

El comentarista habló sobre Millonarios y el nuevo técnico que deben tener - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Carlos Antonio Vélez fue contundente tras la derrota de Millonarios en Pasto, el 28 de enero de 2026, y la salida de Hernán Torres como entrenador.

Como es habitual en su espacio de Palabras Mayores, de Deportes RCN y de Win Sports, el analista hizo un diagnóstico crítico del club y señaló fallas profundas en la directiva, así como las cualidades necesarias que, en su opinión, debe reunir el próximo técnico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El analista habló sobre la salida de Hernán Torres - crédito @MillosFCoficial / X

En primer lugar, explicó que Millonarios es un equipo que no tiene un buen diseño desde la conformación de la nómina para competir:

“Millonarios es un equipo muy mal diseñado y no de ahora”, afirmó Vélez al evaluar la situación después del partido en Pasto. El comentarista fue enfático al referirse al bajo rendimiento colectivo: “Uno cosecha lo que siembra y Millonarios está cosechando lo que ha sembrado”.

Vélez consideró previsible el despido de Hernán Torres debido a los malos resultados que tenía desde el final del campeonato colombiano en 2025, y el comienzo de la pretemporada:

“Ayer, el técnico Torres fue despedido, eso estaba más cantado que el himno nacional”. Según el analista, la política del club con los entrenadores no tiene rumbo claro: “Siguen sacrificando fusibles. David González, y eso que gracias a David González están en la Copa Sudamericana, lo botaron. Y Hernán Torres desde que llegó se sabía que dos partidos y fuera”.

El foco de la crítica apuntó a las decisiones en la cima de la estructura:

“Millonarios tendría que ser una institución deportivamente muy berraca. Pero no, se asemeja a esas covachas (cuevas pequeñas), que uno a veces se encuentra que no tienen nada adentro, pero sí tienen una antena de DirecTV allá afuera o un equipo de sonido famosísimo o buenísimo que suena duro, un cambuche adentro con un televisor plano de la última tecnología, algo así”.

El llamado al director deportivo de Millonarios y las condiciones del nuevo director técnico, según Vélez

Millonarios oficializa la salida de Hernán Torres tras crisis de resultados y presión de la hinchada - crédito Colprensa y @MillosFCoficial/X

Respecto a las tareas inmediatas, Vélez llamó a una reorganización profunda bajo el liderato de Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios:

“Mire, lo que hay que hacer, creería yo, haga lo que le dé la gana, es que han traído a un señor, Micha le llaman, Michaloutsos. ¿Para qué lo trajeron? Para que sea el director deportivo, ¿cierto? Para que reemplace la funesta campaña del Gato Pérez, que todavía anda por ahí proponiendo a su técnico amigo”, explicó.

Puso sobre la mesa el margen de maniobra para el nuevo director deportivo, destacando que el proyecto del equipo debe priorizarse por encima de cualquier cosa, y que por él deben pasar las decisiones deportivas, antes que por los dueños del club:

“Si trajeron a este señor, que tiene mucha experiencia, dicen, pues tendría él la responsabilidad. Pero mientras el técnico, el técnico de turno, tenga que estar sometido a las decisiones del máximo accionista, nos jodimos, porque ahí hay un componente de mercadeo... básicamente. Y de plata, de negocios. “Y que este señor Ariel Michaloutsos traiga al técnico que él crea, porque para eso lo trajeron, y que ese técnico con este señor monten lo que les falta y dejen que la cosa fluya”. explicó.

Foto de archivo del director técnico de Rosario Central, Ariel Holan. Estadio Libertadores de América, Buenos Aires, Argentina. 18 de abril de 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Al referirse a los nombres que suenan como candidatos, remarcó a los tres argentinos que estarían en la carpeta para reemplazar a Torres, y destacó que es importante que el próximo entrenador tenga experiencia en torneos internacionales, recordando el partido que jugará el cuadro azul por el repechaje para entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cuando jueguen ante Atlético Nacional, el 4 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.

“Hablan de Julio Vaccari, Ariel Holan y Gustavo Álvarez; cualquiera de los tres es válido, necesitan un técnico con caché, con nombre, no contaminado, no vinculado a ningún tipo de empresarios locales, y aparte de eso, muy importante el dato, que tenga una experiencia y un recorrido internacional, ¿no?, porque tienen una Copa Sudamericana y la que pueden lavarse la cara”.

La postura de Vélez frente al entorno y la presión de los resultados fue directa:

“Lo que pasa es que están acostumbrados a los mimos y uno no puede estar a esta altura mimando a quienes no hacen las cosas de manera correcta. Ah, no, en redes botan fuego, pero después van como mansos corderos a cumplir con los deseos del mercadeo, que es lo que al fin gobierna a Millonarios en el último tiempo y por eso los resultados no se dan”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El cuadro azul volverá a la acción en la Liga BetPlay en el Coliseo de la 57 - crédito Lina Gasca / Colprensa

El azul se medirá ante Independiente Medellín el 1 de febrero de 2026 a partir de las 8:30 p. m. en el estadio El Campín por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Por los lados de Independiente Medellín, viene de empatar a dos goles frente al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, el 27 de enero de 2026, con los goles de José Ortiz al 21 y de Enzo Larrosa al 69 de partido.

El último partido que se jugó en Bogotá entre el Embajador y el Poderoso de la Montaña se llevó a cabo el 15 de febrero de 2025; allí Independiente Medellín ganó por 1-0 gracias al gol de tiro penal de Leyser Chaverra al 19 de partido.

La última victoria de Millonarios ante este rival en condición de local fue el 21 de enero de 2024, cuando los dirigidos en aquella temporada por Alberto Gamero, golearon por 5-0 al cuadro Poderoso.

El Triplete de Edgar Guerra, junto a los goles de Leonardo Castro y Larry Vásquez fueron más que suficientes para que los bogotanos se llevaran los tres puntos.