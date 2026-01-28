Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?

El club Atlético Nacional quiere seguirse reforzando y por eso piensa en el lateral Stefan Medina - crédito @nacionaloficial/X

Atlético Nacional volvió a ser protagonista del mercado de fichajes en el fútbol colombiano tras los rumores que lo vinculan con el regreso de Cristian “Chicho” Arango.

El atacante, actualmente en Real Salt Lake de la MLS, podría convertirse en uno de los refuerzos estelares del cuadro Verdolaga para la temporada 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Stefan Medina estaría cerca de regresar a Nacional para el segundo semestre de 2026 - crédito Monterrey FC / Atlético Nacional

Aunque la oficialización no se ha producido, fuentes cercanas al club adelantan que Arango estaría a un paso de presentarse en la sede deportiva para los exámenes médicos y la firma del contrato, que sería en condición de préstamo por un año.

La noticia del posible regreso del “Chicho” ha ilusionado a la hinchada, pero no fue la única novedad de la semana. En la tarde del miércoles 28 de enero, el periodista Juan Felipe Cadavid, de La FM, informó que el lateral derecho Stefan Medina también reforzaría al club paisa a mitad de año.

Según Cadavid, Nacional “prácticamente tendría listo el regreso” del defensor, que cuenta con experiencia en la selección Colombia y una sólida trayectoria internacional.

El periodista explicó que la intención del club era sumar a Medina desde inicios de 2026, pero “por circunstancias del mercado no lo pudo hacer”.

Si no surge ningún imprevisto en las próximas semanas o meses, Medina se pondría la camiseta verde en el segundo semestre, aportando jerarquía y recorrido en un momento clave del proyecto deportivo.

Un plantel con experiencia internacional y ambiciones continentales

Alfredo Morelos volvió a vestir la camiseta de Atlético Nacional, después de perderse la pretemporada 2026 - crédito Atlético Nacional

El conjunto paisa no solo apunta a reforzarse para la lucha por el título local, sino que tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana, su gran objetivo internacional para este semestre.

El club paisa enfrentará a Millonarios en un partido único a principios de marzo, con el boleto a la fase de grupos en juego. La directiva, encabezada por Sebastián Arango, ha estructurado una plantilla con jugadores que suman experiencia en selecciones nacionales y torneos internacionales.

David Ospina bajo los tres palos, William Tesillo en defensa, Eduard Bello como cuota venezolana, y la reciente renovación de Alfredo Morelos en el ataque, son parte de la columna vertebral con la que Nacional busca dar un salto de calidad. La apuesta es clara: combinar figuras experimentadas con nuevos talentos que puedan responder en momentos de alta exigencia.

En diálogo con Win Sports, el presidente Arango fue contundente: “Es nuestro objetivo, es fútbol que depende de muchas cosas, pero nos estamos preparando para eso y estamos mentalizados porque eso es lo que queremos”.

El regreso del conjunto paisa a la escena sudamericana tiene además un componente emotivo, ya que en 2016 el club llegó a la final ante Chapecoense y, tras la tragedia aérea, cedió el título como gesto de solidaridad. Ahora, la ambición es conquistar el trofeo en la cancha y sumar una nueva página dorada a la historia del club.

Respaldo a Diego Arias y la búsqueda de un líder en el banquillo

El presidente de Nacional, Sebastián Arango confesó que hubo otros candidatos para llegar al banquillo técnico - Atlético Nacional

La confección del plantel y la hoja de ruta para el semestre también estuvieron marcadas por la confirmación de Diego Arias como técnico principal.

El presidente Arango reveló que, antes de ratificarlo, la dirigencia exploró alternativas de peso, incluyendo nombres de renombre internacional como Reinaldo Rueda. Sin embargo, tras no concretarse esas opciones, el club decidió otorgar su confianza a Arias, quien ya supo levantar la Copa BetPlay 2025.

La apuesta por Arias va más allá del resultado inmediato. La directiva busca estabilidad y un proyecto a largo plazo, convencida de que el técnico puede liderar el proceso que lleve a Nacional a pelear por todos los frentes.

El respaldo institucional es total, aunque la exigencia de la hinchada y la historia del club implican que cada partido y cada torneo sean una prueba de fuego para la continuidad del cuerpo técnico.