Figura del Inter Miami se perderá por lesión el partido amistoso contra Atlético Nacional en Medellín: de quién se trata

Sergio Reguilón jugó en el Real Madrid de España, el Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid - crédito Inter Miami

La confirmación de la lesión de rodilla sufrida por Sergio Reguilón en el amistoso entre Inter Miami y Alianza Lima ha marcado un comienzo preocupante para el club estadounidense, a solo semanas del inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) y a pocos días del partido amistoso de pretemporada en el estadio Atanasio Girardot contra Atlético Nacional, el sábado 31 de enero.

El parte médico oficial, difundido por Inter Miami CF, indica que el lateral español padece un esguince de grado II en la rodilla derecha. La duración de la recuperación aún no ha sido determinada, y dependerá de la evolución en los próximos días, por lo que su presencia en el debut del campeonato sigue en duda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte emitido por Inter Miami en sus redes sociales, tras someterse a exámenes médicos, se estableció que Sergio Reguilón sufrió un desgarro parcial de ligamentos. El club descartó la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata y puntualizó que “su plazo para retornar al campo será determinado a medida que avance su recuperación”.

Sergio Reguilón se desempeña como defensa y era el reemplazo para Jordi Alba que se retiró profesionalmente - crédito Inter Miami

Este tipo de lesiones suelen mantener al futbolista fuera de las canchas entre dos y seis semanas, en función de la respuesta al tratamiento. El proceso inicial está enfocado en reducir la inflamación y estabilizar la articulación, para posteriormente avanzar a una rehabilitación progresiva antes del retorno a los entrenamientos integrales.

El incidente se produjo durante el partido frente a Alianza Lima, dentro de la gira en donde el cuadro norteamericano visitará Colombia, donde una fuerte entrada del delantero Gaspar Gentile obligó a Reguilón a abandonar el campo.

El encuentro, disputado en el Estadio Alejandro Villanueva durante la tradicional Noche Blanquiazul, terminó con una victoria contundente de 3-0 a favor de los peruanos. Paolo Guerrero fue protagonista del cotejo al firmar un doblete en la primera mitad, mientras que Lionel Messi y el resto de sus compañeros no lograron inquietar a la defensa rival.

Así ha sido la carrera profesional de Sergio Reguilón

Sergio Reguilón fue campeón de la UEFA Europa League con Tottenham Hotspur - crédito REUTERS/Isabel Infantes

Reguilón nació en Madrid en 1996 y se formó en la cantera del Real Madrid Club de Fútbol. Su debut profesional se produjo en 2015 durante una cesión en la Unión Deportiva Logroñés en Segunda División B, donde sumó experiencia clave antes de regresar al filial blanco, el Real Madrid Castilla.

En la temporada 2018-2019, Reguilón fue promovido al primer equipo del Real Madrid y disputó partidos tanto en la Liga de Campeones de la UEFA como en LaLiga bajo la dirección de Julen Lopetegui y Santiago Solari.

El club madrileño alternó su lateralidad con Marcelo y le permitió mostrarse en el máximo nivel nacional e internacional. La campaña siguiente, el lateral fue cedido al Sevilla Fútbol Club, donde se consolidó como titular y formó parte del plantel que obtuvo la UEFA Europa League.

En septiembre de 2020 el Tottenham Hotspur Football Club adquirió a Reguilón, quien acumuló más de 60 encuentros y marcó dos goles en la Premier League durante sus dos primeras temporadas. Posteriormente, el futbolista madrileño fue cedido sucesivamente al Atlético de Madrid, Manchester United Football Club y Brentford Football Club, ampliando su experiencia en la Liga Española y el fútbol inglés.

En 2024, Reguilón regresó al Tottenham y participó principalmente como suplente. El club no lo incluyó en la lista de la UEFA Europa League, aunque formó parte del plantel que obtuvo el título ese año. Al finalizar la temporada 2024-25, el equipo londinense anunció la salida del futbolista.

Precio de las boletas para el partido Atlético Nacional vs. Inter Miami

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Precios público general

Platino Access: $2.600.000

Occidental Alta: $1.290.000

Occidental Baja: $1.090.000

Oriental Alta: $960.000

Oriental Baja: $840.000

Norte Alta: $500.000

Sur Alta: $500.000

Tribuna somos 2 (Norte Baja): Agotada

Tribuna somos 2 (Sur Baja): Agotada

Precio de venta 10% de descuento para abonados de Atlético Nacional

Occidental Alta: $1.161.000

Occidental Baja: $ 981.000

Oriental Alta: $864.000

Oriental Baja: $756.000

Norte Alta: $450.000

Sur Alta: $450.000

Tribuna somos 2 (Norte Baja): Agotada

Tribuna somos 2 (Sur Baja): Agotada