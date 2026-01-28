Así fue el primer día de Marino Hinestroza como nuevo jugador del Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

Marino Hinestroza jugará con la camiseta número 18 en Vasco da Gama - crédito @VascodaGama/X

El 27 de enero de 2026 se terminó la novela del mercado de fichajes en Colombia: Marino Hinestroza fue confirmado por parte del Vasco da Gama como nuevo refuerzo en el ataque de los Gigantes de Colina (apodo por el cual se conoce al equipo de Río de Janeiro).

Con este panorama, la nueva figura del equipo brasileño se mostró en su primer día con alegría, abierto a conocer tanto a su nuevo club como a sus compañeros para lo que serán los retos que tendrán en la temporada 2026.

El exdelantero de Atlético Nacional se mostró satisfecho al conocer a sus nuevos compañeros - crédito Vasco TV / YouTube

En primer lugar, se vio a Hinestroza saludando a compañeros, integrantes del cuerpo técnico, pero uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue cuando se abrazó con las figuras colombianas.

En el video se observa el saludo de abrazo con Carlos Cuesta, defensor de la selección Colombia, y uno de los pilares destacados en la defensa del equipo dirigido por Fernando Diniz.

Luego se encontró con su nuevo compañero en el frente de ataque, Carlos Gómez, exjugador de Millonarios y del Stade Rennes de la Ligue 1 de Francia, dupla que ilusiona a los hinchas del Vasco.

Después llegó el momento cuando fue entrevistado por parte del equipo de comunicaciones sobre las expectativas que tiene en su nueva aventura profesional:

“Estoy muy bien, feliz, tranquilo; ya sabía un poco del idioma, así que eso me permite adaptarme al país como jugador. Ya conozco la liga también, porque jugué en las divisiones inferiores, y nada, creo que ahora ya estoy listo para mostrar mi nivel aquí en este equipo, así que estoy muy feliz y muy tranquilo", comenzó a decir.

A la hora de hablar y ser consultado sobre sus sueños, expresó que llegar al Vasco da Gama abre la posibilidad de llegar a disputar el Mundial de Norteamérica con la selección Colombia.

“Todo jugador quiere jugar la Copa del Mundo, sí, yo también, en mi país, pero sé que tengo que trabajar mucho para lograr, asegurar un cupo allí, en la selección (Colombia), pero ahora lo importante es aquí en Vasco, sí, aquí estoy muy confiado. Voy a empezar a trabajar desde ahora para hacer las cosas bien aquí, para también poder tener una oportunidad en la selección también. ¡Eso!“, dijo.

Relación con Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez formada desde la selección Colombia

Carlos Cuesta en la final de la Copa de Brasil marcando a Yuri Alberto - crédito Pilar Olivares / REUTERS

En la misma entrevista que tuvo con Vasco TV (canal oficial del Vasco da Gama en YouTube), también habló sobre la relación que tiene con Carlos Cuesta y Carlos Gómez, a quienes conoció desde su llegada a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2025:

“Sí, ya conocía a todos aquí por la selección ya. Sí, hablábamos mucho allá en la selección, y es muy importante, es muy bueno también tener, sí, compañeros colombianos aquí también, ¿no? Porque eso hace que sea más cómodo en el campo; también fuera del campo, vamos a compartir mucho. Nosotros, los colombianos, somos así, nos gusta compartir mucho, y nada, creo que nos vamos a ayudar mucho dentro y fuera del campo", explicó.

Además, se describió como un jugador con mentalidad ganadora.

“Soy un jugador al que le gusta, le gusta ganar, le gusta ganar títulos. Soy un jugador al que también le gusta animar a la afición también. Creo que eso es muy importante también para ellos, recibir eso también de los jugadores. Pueden esperar, sí, mucho, mucho de mí. Y estoy muy confiado en mi personalidad, que es muy buena, y también me gusta mucho ganar”, finalizó.

¿Cuándo debutaría Marino Hinestroza?

Vasco da Gama quiere ser protagonista en el campeonato brasileño - crédito Pilar Olivares / REUTERS

El cuadro dirigido por Fernando Diniz debutará el 29 de enero de 2025 por la fecha 1 del Brasileirão frente al Mirassol a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio José María de Campos Maia.

Luego, el equipo blanquinegro tendrá que jugar por el Campeonato Carioca ante Madureira, el 2 de febrero de 2026, partido programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y que se jugará en el estadio Conselheiro Galvão.