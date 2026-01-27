Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Teo se convirtió en uno de los principales referentes del Tiburón en los últimos años - crédito Lina Gasca / Colprensa

La victoria de Junior de Barranquilla (vigente campeón del fútbol colombiano), el 25 de enero de 2026 por 2-1 ante Millonarios por la fecha 2 de la Liga BetPlay, provocó una serie de reacciones importantes durante y después del encuentro.

En este contexto, uno de los protagonistas en el cuadro “Tiburón” fue la presencia de Teófilo Gutiérrez, gran figura para los dirigidos por Alfredo Arias, ya que se reportó con gol en el estadio El Campín, además de ser protagonista en el segundo tanto.

Uno de los asistentes al estadio El Campín grabó el momento cuando el ídolo del barrío La Chinita se mostró picante ante los hinchas de Millonarios - crédito @vamosharks / X

La victoria de Junior de Barranquilla en Bogotá tuvo como gran protagonista a Teófilo Gutiérrez, quien no solo brilló en el campo de juego, sino que fue el centro de una provocación que incendió los ánimos en El Campín y derivó en la agudización de la crisis de Millonarios, equipo que ya evalúa el futuro de su dirección técnica ante los pobres resultados recientes.

El triunfo, además de sumar los primeros tres puntos de la temporada para el conjunto tiburón, permitió romper una racha de 9 años sin victorias en la capital,(recordando que la última victoria fue el 6 de agosto de 2017, cuando el “Tiburón” ganó por 2-1 con los goles de Jefferson Gómez y de Yimmi Chará), aportando un envión anímico al plantel dirigido por Alfredo Arias tras la reciente caída en la Superliga frente a Santa Fe.

Uno de los episodios más comentados del encuentro, omitido por la transmisión televisiva pero registrado por el canal de YouTube El Máster, ocurrió antes del primer pitido: Teófilo Gutiérrez se dirigió hacia la tribuna oriental y mostró el parche dorado que identifica al club como campeón vigente del fútbol colombiano.

Esta provocación desató la furia inmediata de la hinchada albiazul, que respondió con insultos al delantero, mientras Gutiérrez consolidaba en la cancha una actuación descollante, abriendo el marcador y asistiendo luego a Jermein Peña para la segunda anotación.

La autocrítica de Alfredo Arias tras la victoria en Bogotá

El técnico se mostró crítico pese a la victoria ante Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La reacción contundente de Junior cobra importancia, considerando el desafío inmediato de sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes del inicio de la Copa Libertadores, etapa en la que deberán afrontar una rotación de plantilla para disputar varios frentes en simultáneo. El propio Alfredo Arias reconoció desafíos pendientes tras el partido:

“Tenemos cosas para corregir. Tenemos que seguir con esta humildad. Debemos tener la autoconfianza, porque aun sin entrenar podemos conseguir las cosas. En el segundo tiempo entraron prácticamente todos los refuerzos y lo hicieron muy bien”, declaró el técnico de Junior.

Arias subrayó la ambición del plantel de cara al torneo local:

“Ahora damos vuelta a la página, empezamos a pensar en el campeonato, debemos defender el título. Esto es como los boxeadores, el cinturón está acá; ahora, no los tienen que sacar y nos van a tener que noquear”.

Sobre el objetivo de lograr el bicampeonato, expresó: “En el mundo es difícil bicampeonar, porque lo que más fracasa en el mundo es el éxito. Vamos a ir por el bicampeonato, no tenemos otra chance. Si lo conseguimos o no, se verá, pero vamos a ir”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

- crédito Lina Gasca / Colprensa

Tras el aplazamiento del partido entre Junior y Nacional, el equipo barranquillero tendrá un descanso importante en esta semana (ya que la fecha 3 se jugará entre el 27 de enero e irá hasta el 29 de enero), y volverá a la acción el 2 de febrero de 2026 en el estadio Metropolitano cuando reciba al Deportivo Pereira a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrá el equipo dirigido por Alfredo Arias:

2 de febrero: Pereira vs. Junior

7 de febrero: Junior vs. Boyacá Chicó

12 de febrero: Once Caldas vs. Junior

16 de febrero: Junior vs. América de Cali

22 de febrero: Santa Fe vs. Junior

27 de febrero: Jaguares de Córdoba vs. Junior