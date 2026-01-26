Deportes

Sigue la historia de James Rodríguez a Millonarios: directivos del cuadro Embajador tendrían listo el dinero para contratar al 10

El periodista Julio Sánchez Cristo afirmó que Grupo Amber Capital, propietario de Azul y Blanco S. A., está dispuesto a realizar el esfuerzo económico necesario para contratar al ‘10’

Guardar
El último partido de James
El último partido de James Rodríguez fue con la selección Colombia el 19 de noviembre, desde entonces son dos meses sin competencia - crédito FCF

Millonarios FC quiere repetir el efecto Falcao, ahora con la traída al fútbol profesional colombiano de James Rodríguez. El capitán de la selección Colombia, cuyo último partido justamente fue con la Amarilla en Estados Unidos ante Australia, tiene sobre la mesa la oferta del equipo Embajador con las cifras económicas solicitadas por él y su representante, según Julio Sánchez Cristo.

Días atrás, el director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, se había desmarcado de la responsabilidad de traer a un jugador con la importancia de James bajo su plan de trabajo. Sin embargo, no descartó la posibilidad: "Ojalá que exista alguna posibilidad, pero no te puedo hablar al respecto en estos momentos. Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto".

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez es jugador libre
James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

Michaloutsos explicó a Caracol Radio que la posible llegada de James se asemejaría al impacto generado por Radamel Falcao García en el club y en el fútbol colombiano. “Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas. No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso”, subrayó.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, también fijó postura. En entrevista con Win Sports, afirmó: “Siempre nos gustaría tener un jugador de la talla de James en el club y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular”.

Camacho reconoció contactos e interés previos, pero aclaró que actualmente el plantel está conformado, existen restricciones presupuestales y, aunque cuentan con un cupo disponible en la Dimayor, la prioridad no se centra en fichar a un volante creativo. “Tenemos a David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero en esa posición, lo que define la cobertura en la creación”, puntualizó el directivo.

Esta sería la plata que debe pagar Millonarios para tener a James Rodríguez en su plantel

James Rodríguez terminó su paso
James Rodríguez terminó su paso por León de México y negocia con varios equipos en el exterior - crédito Club León

El aspecto económico ocupa el centro de la negociación. Durante su etapa en León de México, James Rodríguez percibió un salario cercano a USD 5 millones anuales, considerada una de las remuneraciones más mayores de la liga mexicana en 2025. Según detalló el medio Valora Analitik, el futbolista también recibía adicionales USD 2 millones al año en bonos, cifra que aumentaba de forma significativa la carga financiera para el club mexicano, el cual incluso asumió el pago de la rescisión de su contrato con Rayo Vallecano. Ningún club de la Liga BetPlay había explorado operaciones de tal magnitud antes.

Para igualar los emolumentos que James Rodríguez obtenía en León, Millonarios tendría que disponer de una base mensual no inferior a 2.000 millones de pesos. Esta suma excluye premios o incentivos adicionales y representa una exigencia inédita para el panorama local. De obtener acuerdos de patrocinio equivalentes, la operación rivalizaría con la llegada de otras figuras colombianas del exterior, como Juan Fernando Quintero al América o Luis Fernando Muriel al Junior, donde la participación de empresas fue determinante para cristalizar los fichajes.

Mal arranque de Millonarios en la Liga BetPlay I-2026

Millonarios perdió en casa ante
Millonarios perdió en casa ante Junior FC en la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa/Lina Gasca

El Junior de Barranquilla se impuso por 2-1 ante Millonarios en Bogotá, una victoria que no conseguía desde hacía siete años y que agrava la situación de Hernán Torres al frente del equipo capitalino. El encuentro, celebrado en el estadio El Campín, reflejó las crecientes dificultades de la defensa azul, especialmente en las pelotas paradas, mientras que los actuales campeones sumaron sus primeros tres puntos en el torneo, obligando a Millonarios a buscar una reacción inmediata, ya que deberá enfrentar a Pasto el miércoles 28 de enero.

El técnico de Millonarios, Hernán Torres, admitió que el momento del equipo genera inquietud tras sumar dos derrotas consecutivas en la Liga BetPlay, incluida la más reciente ante Junior de Barranquilla en El Campín.

Frente a los rumores sobre una posible salida, el entrenador aseguró que “es muy prematuro decir si uno se va o no” y reforzó su compromiso de revertir la situación: “Tengo mucha fe en sacar adelante esto que estamos haciendo. El respaldo, usted sabe cómo es el fútbol. Esto requiere sí o sí los tres puntos en el juego que viene para Millonarios”.

Temas Relacionados

James RodríguezMillonarios FCSelección ColombiaJames Rodríguez a MillonariosFPCLiga BetPlayFichajes MillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

La Tricolor suma un empate y una derrota en la fase de grupos del torneo continental y está obligada a ganarle a la selección del altiplano para aspirar a jugar las finales

EN VIVO - Colombia vs.

Proponen el método Maradona para que James Rodríguez llegue a punto para la Copa del Mundo

Luego de terminar su contrato con León, el “10″ de la Tricolor se entrena en solitario, sin que se conozca nada sobre su futuro

Proponen el método Maradona para

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”

Hernán Torres asumió la responsabilidad por el mal arranque del equipo, defendió el proceso que adelanta con los nuevos jugadores y aseguró que seguirá trabajando con perseverancia para corregir errores y sacar a Los Embajadores de la parte baja de la tabla

Técnico de Millonarios responde a

Millonarios se quedó sin empate: el VAR anuló el gol de Jorge Arias por fuera de lugar ante Junior

El defensor había anotado el 2-2 en el marcador, pero tras la revisión fue descartada su anotación al Tiburón

Millonarios se quedó sin empate:

Video: Mateo García no pudo contener las lágrimas al cantar el himno de Bogotá en su debut con Millonarios

En la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026, el Embajador no pudo ante Junior de Barranquilla y sumó su segunda derrota consecutiva

Video: Mateo García no pudo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió curioso mensaje

Karol G compartió curioso mensaje en sus redes sociales tras confirmarse ruptura con Feid

Karol G apareció como invitada sorpresa en la tercera y última noche de Bad Bunny en Medellín

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

James Rodríguez, a Millonarios: directivos del cuadro Embajador pusieron sobre la mesa el dinero que pide el capitán de la selección Colombia

Proponen el método Maradona para que James Rodríguez llegue a punto para la Copa del Mundo

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano