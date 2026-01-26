Sigue la historia de James Rodríguez a Millonarios: directivos del cuadro Embajador tendrían listo el dinero para contratar al 10

El último partido de James Rodríguez fue con la selección Colombia el 19 de noviembre, desde entonces son dos meses sin competencia - crédito FCF

Millonarios FC quiere repetir el efecto Falcao, ahora con la traída al fútbol profesional colombiano de James Rodríguez. El capitán de la selección Colombia, cuyo último partido justamente fue con la Amarilla en Estados Unidos ante Australia, tiene sobre la mesa la oferta del equipo Embajador con las cifras económicas solicitadas por él y su representante, según Julio Sánchez Cristo.

Días atrás, el director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, se había desmarcado de la responsabilidad de traer a un jugador con la importancia de James bajo su plan de trabajo. Sin embargo, no descartó la posibilidad: "Ojalá que exista alguna posibilidad, pero no te puedo hablar al respecto en estos momentos. Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto".

James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

Michaloutsos explicó a Caracol Radio que la posible llegada de James se asemejaría al impacto generado por Radamel Falcao García en el club y en el fútbol colombiano. “Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas. No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso”, subrayó.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, también fijó postura. En entrevista con Win Sports, afirmó: “Siempre nos gustaría tener un jugador de la talla de James en el club y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular”.

Camacho reconoció contactos e interés previos, pero aclaró que actualmente el plantel está conformado, existen restricciones presupuestales y, aunque cuentan con un cupo disponible en la Dimayor, la prioridad no se centra en fichar a un volante creativo. “Tenemos a David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero en esa posición, lo que define la cobertura en la creación”, puntualizó el directivo.

James Rodríguez terminó su paso por León de México y negocia con varios equipos en el exterior - crédito Club León

El aspecto económico ocupa el centro de la negociación. Durante su etapa en León de México, James Rodríguez percibió un salario cercano a USD 5 millones anuales, considerada una de las remuneraciones más mayores de la liga mexicana en 2025. Según detalló el medio Valora Analitik, el futbolista también recibía adicionales USD 2 millones al año en bonos, cifra que aumentaba de forma significativa la carga financiera para el club mexicano, el cual incluso asumió el pago de la rescisión de su contrato con Rayo Vallecano. Ningún club de la Liga BetPlay había explorado operaciones de tal magnitud antes.

Para igualar los emolumentos que James Rodríguez obtenía en León, Millonarios tendría que disponer de una base mensual no inferior a 2.000 millones de pesos. Esta suma excluye premios o incentivos adicionales y representa una exigencia inédita para el panorama local. De obtener acuerdos de patrocinio equivalentes, la operación rivalizaría con la llegada de otras figuras colombianas del exterior, como Juan Fernando Quintero al América o Luis Fernando Muriel al Junior, donde la participación de empresas fue determinante para cristalizar los fichajes.

Millonarios perdió en casa ante Junior FC en la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa/Lina Gasca

El Junior de Barranquilla se impuso por 2-1 ante Millonarios en Bogotá, una victoria que no conseguía desde hacía siete años y que agrava la situación de Hernán Torres al frente del equipo capitalino. El encuentro, celebrado en el estadio El Campín, reflejó las crecientes dificultades de la defensa azul, especialmente en las pelotas paradas, mientras que los actuales campeones sumaron sus primeros tres puntos en el torneo, obligando a Millonarios a buscar una reacción inmediata, ya que deberá enfrentar a Pasto el miércoles 28 de enero.

El técnico de Millonarios, Hernán Torres, admitió que el momento del equipo genera inquietud tras sumar dos derrotas consecutivas en la Liga BetPlay, incluida la más reciente ante Junior de Barranquilla en El Campín.

Frente a los rumores sobre una posible salida, el entrenador aseguró que “es muy prematuro decir si uno se va o no” y reforzó su compromiso de revertir la situación: “Tengo mucha fe en sacar adelante esto que estamos haciendo. El respaldo, usted sabe cómo es el fútbol. Esto requiere sí o sí los tres puntos en el juego que viene para Millonarios”.