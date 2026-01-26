Hora, dónde ver y contra quién será el Super Bowl en el que jugará el colombiano Christian González con los Patriots

Christian González ha jugado 14 partidos con los New England Patriots en la temporada 2025-2026 de la NFL - crédito Ron Chenoy-Imagn Images

La nueva edición del Super Bowl presenta un duelo marcado por la historia y el anhelo de revancha: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para definir al campeón de la NFL.

Este enfrentamiento reaviva uno de los episodios más intensos y polémicos de la última década, cuando ambos equipos protagonizaron en 2015 una final considerada por muchos como una de las más dramáticas de todos los tiempos, cuyo desenlace transformó el rumbo de ambas franquicias.

El partido por el campeonato de la NFL, que paraliza a Estados Unidos y a parte del mundo, se podrá ver en Colombia desde las 6:30 p. m. a través de Espn y Disney +.

La victoria de los Seahawks sobre los Los Angeles Rams por 31-27 en el campeonato de la Conferencia Nacional selló su pase al Super Bowl LX. Sam Darnold, quien llegó a su quinto equipo desde que fue seleccionado como número tres global en 2018, consolidó su liderazgo al lanzar para 346 yardas y tres touchdowns sin pérdidas de balón.

Afiche de promoción del Super Bowl con el colombiano Christian González como protagonista

Tras la victoria, Darnold expresó: “Solo vengo a trabajar todos los días con estos muchachos. La forma en que hemos venido a trabajar desde abril en las OTAs, el campamento de entrenamiento, un día a la vez y aquí estamos. Lo hicimos”.

Seattle, dirigido por el entrenador en jefe Mike Macdonald, vuelve al gran escenario por cuarta vez en su historia y busca levantar el trofeo Vince Lombardi por segunda ocasión. Además, Macdonald se suma a un grupo selecto de estrategas que han llegado al Super Bowl durante sus primeras dos temporadas en la NFL: “Se trata de nosotros. Siempre ha sido sobre nosotros y lo que hacemos y ahora vamos al Super Bowl”, afirmó Macdonald tras el triunfo, restando importancia a su condición de desvalido frente a Rams y 49ers.

El recorrido de los Patriots hacia su duodécima aparición en el Super Bowl se selló con una victoria ajustada de 10-7 sobre los Broncos de Denver en el juego de campeonato de la Conferencia Americana. Su mariscal de campo Drake Maye, de 23 años, finalista a Jugador Más Valioso y Jugador Ofensivo del Año de la NFL, también hizo historia: se convertirá en el segundo quarterback más joven en iniciar un Super Bowl, solo detrás de Dan Marino.

Maye participó en una carrera de touchdown de seis yardas y, pese a jugar bajo una tormenta de nieve en la segunda mitad, aportó 86 yardas por pase y 65 por carrera. Tras el triunfo, Maye subrayó el momento del equipo: “Los Pats están de vuelta, bebé. Ahora, hay que ganar uno”.

Christian González interceptó el balón con el que los Patriots cerró el partido

Por primera vez desde la fusión de 1970, los Patriots se enfrentarán a las tres mejores defensivas de la temporada en puntos permitidos durante los mismos playoffs (Houston Texans, Denver Broncos y Seattle Seahawks). Solo los Indianapolis Colts de 2006 y los Dallas Cowboys de 1975 habían recorrido un camino semejante, aunque solo los Colts habían salido campeones tras superar a las tres mejores defensivas en aquel año.

En el trasfondo de este enfrentamiento resuena lo ocurrido en el Super Bowl XLIX de 2015, cuando Patriots y Seahawks disputaron un partido que quedó sellado por una de las jugadas más debatidas de la historia. Con menos de un minuto en el reloj y el balón en la yarda uno, Seattle, dirigido entonces por Pete Carroll y comandado por Russell Wilson, optó por un pase que fue interceptado por Malcolm Butler.

Esa acción permitió el triunfo de New England por 28-24, dándole a Tom Brady su cuarto anillo y a los Patriots su cuarto título. En palabras de Marca, la decisión de no ceder el balón a Marshawn Lynch para intentar la anotación terrestre aún es motivo de discusión entre los seguidores de Seattle.