Presidente de Llaneros se molestó porque Leonel Álvarez trató de “potrero” el estadio de Villavicencio: así le respondió

El partido de la Liga BetPlay entre Llaneros y Atlético Bucaramanga terminó con un empate 1-1 y generó controversia por las declaraciones del técnico Leonel Álvarez, quien criticó duramente el estado del estadio Bello Horizonte – Rey Pelé de Villavicencio al calificarlo como un “potrero“.

El presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, reaccionó en redes sociales, subrayando que, aunque el club no es responsable directo del mantenimiento de la cancha y reconoció que el terreno no estaba en óptimas condiciones por un problema con un tubo de alta presión del agua, rechaza referirse así a las instalaciones. Trujillo afirmó: “¡Esa no es la manera de referirse a nuestras instalaciones deportivas!”.

El dirigente recordó que el equipo visitante no ha logrado vencerlos en su estadio: “En las visitas que ha tenido Atlético Bucaramanga a Villavicencio, nunca le ha podido ganar a Llaneros”, enfatizó. Además, mencionó que, en un partido anterior, el técnico rival se había quejado del calor y solicitó aire acondicionado en el camerino.

“Buenos días, Villavo! Hemos recibido a Bucaramanga dos veces en casa. En el primer partido, su DT se quejó del calor y pidió aire acondicionado en el camerino. Ahora, después del empate, dice que la cancha es un “potrero”...

Aunque @ClubLlanerosFC no es el responsable directo del mantenimiento de la cancha del Estadio Bello Horizonte, y reconociendo que no estaba en su mejor estado por un problema de fuerza mayor con un tubo de alta presión del agua... jesa NO es la manera de referirse a nuestras instalaciones deportivas!

Cuando tenga más tiempo, con gusto le hacemos un repaso de todo lo que el Meta tiene para mostrar en materia de infraestructura deportiva... y de paso nos nutrimos de sus amplias experiencias como técnico internacional y su largo paso por la Selección Colombia.

En conclusión: no han podido ganarnos en casa ¡Seguimos firmes, Llaneros!" fue el mensaje publicado por el dirigente.

Esto dijo Leonel Álvarez sobre el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé

Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga, expresó su malestar tras el empate 1-1 frente a Llaneros como visitante, destacando la dificultad de jugar en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio por el mal estado del campo.

Al referirse a la situación del terreno de juego, Álvarez reclamó: “Este potrero tiene que acabarse, estamos preocupados que la gente venga, de que el equipo juegue bien, pero como va a jugar un equipo bien con la cancha mala, seguimos en lo mismo, esto es un potrero”. El técnico insistió en la necesidad de mejoras y reclamó que el escenario, en estas condiciones, “hay que cerrarla, o la mejoran o no se juega, porque no se puede jugar al fútbol”.

A pesar de sumar un punto, el director técnico enfatizó que su equipo generó “seis o siete opciones de gol” y fue “merecedor de la victoria”, pero reconoció errores puntuales en la definición. Destacó la actitud ofensiva de sus dirigidos durante la segunda mitad y remarcó la importancia de continuar creando oportunidades, apostando por refinar la eficacia en los entrenamientos.

Álvarez señaló que vio “mucho conformismo en el equipo contrario” y valoró el esfuerzo de sus jugadores, a los que felicitó por no dar el partido por perdido y mantener la intensidad. Recordó que conseguir puntos siempre es valioso, especialmente en contextos que considera adversos por el estado del campo.

Así van Millonarios y Llaneros en la Liga BetPlay I-2026

América de Cali: 6 puntos / 2 partidos jugados / +4 diferencia de gol. Deportes Tolima: 6 puntos / 2 partidos jugados / +4 diferencia de gol. Llaneros FC: 4 puntos / 2 partidos jugados / +2 diferencia de gol. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol. Fortaleza: 4 puntos / 2 partidos jugados / +1 diferencia de gol.