Se acerca la preventa del álbum del Mundial 2026 en Colombia: este será su precio

Los coleccionistas colombianos podrán reservar desde el primero de marzo el emblemático álbum Panini, que en esta edición histórica trae 48 selecciones

Panini se ha consolidado como
Panini se ha consolidado como una de las marcas más destacadas por su relación con la Copa del Mundo-crédito Leonhard Foeger/REUTERS - Foto de ilustración de archivo

A 138 días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Panini confirmó al periódico El Tiempo que el esperado álbum conmemorativo estará disponible en Colombia a partir de la primera semana de mayo, con una preventa oficial desde el 1 de marzo de 2026.

Esta edición será pionera al incorporar 48 selecciones en lugar de 32, lo que eleva el total a 980 figuritas, un 40% más que la edición anterior, y representa un fenómeno cultural y generacional para los coleccionistas del país.

Entre los datos más destacados divulgados por Lina María Bolívar, gerente de unidad de negocio de Panini, y Luis Felipe Gallego, vicepresidente comercial de Continente S.A., figura el mecanismo para llenar el álbum, que históricamente ha convertido a Colombia en uno de los cinco principales mercados de Panini a nivel mundial.

Más detalles del álbum Panini del Mundial de 2026

En una América del Sur
En una América del Sur apasionada por el fútbol, la tradición de completar el álbum del Mundial se vive con intensidad-crédito Florence Goisnard/AFP

En charla con la periodista Stephany Guzmán Ayala, de El Tiempo, explicó que el país es uno de los que se encuentran en el top 5 que compran más láminas de la marca:

“Cada Mundial hemos logrado que Colombia sea uno de los cinco países que más vende láminas en el mundo. Hemos identificado, por medio de estudios, que más del 70% de la población colombiana que compra el álbum logra llenarlo, porque Panini es tradición”.

Gallego señaló al medio en mención que más del 70% de los compradores colombianos logran completar el álbum. Este éxito, explicó, se basa en la tradición de la marca y en el incentivo del intercambio entre aficionados:

“El álbum está diseñado para llenarlo”.

Estos son los detalles del álbum Panini: precios, páginas y figuras

El álbum del mundial cuenta
El álbum del mundial cuenta con 112 páginas y 980 calcomanías de los jugadores y demás detalles de la Copa de la FIFA - crédito Panini

En la edición 2026, el contenido se distribuirá en 112 páginas y sobres con siete láminas por unidad, que incluyen además un “sticker extra” de colección exclusivo. Es por esta razón, que, para las personas que buscan incrementar sus posibilidades de llenar el álbum, los representantes de la marca indicaron que la compra de una “caja display” de 104 sobres, comercializada a aproximadamente $520.000, permite adquirir una base de 980 figuritas desde el comienzo.

Gallego y Bolívar informaron también que, en promedio, el álbum se completa con “cajita y media”, recomendando a los coleccionistas aprovechar “la cultura del trueque” en los puntos oficiales para minimizar gastos y evitar repetidos excesivos.

Panini detalló que el precio del sobre aumentará a $5.000 respecto de los $3.500 vigentes en Catar 2022, aunque ahora vienen siete figuritas en vez de cinco, lo que sitúa el costo de cada sticker en $714.

Este ajuste supone un incremento del 2%, una variación leve si se considera la inflación histórica: entre Brasil 2014 y Rusia 2018, el sobre subió un 83%, de $1.200 a $2.200; entre Rusia 2018 y Catar 2022, el alza fue del 59 %, hasta los $3.500. Por este motivo, las personas que se propongan reunir la colección completa deberán invertir como base $700.000 para obtener las 980 láminas, según lo que dijeron Gallego y Bolívar en El Tiempo

En relación con las ediciones del libro coleccionable, Panini confirmó sus precios: la versión en pasta blanda costará $14.900 y la de pasta dura $49.900. Ambos formatos podrán adquirirse en almacenes Éxito, Carulla, Panamericana, tiendas Panini y la red de distribuidores autorizados en Colombia.

Los ejecutivos subrayaron ante El Tiempo que el álbum Panini trasciende el hábito de coleccionismo y se ha consolidado como parte del legado familiar entre generaciones. Para muchos hinchas, “la Copa Mundial siempre empieza con Panini”.

Esta es la historia de Panini y sus álbumes

Colombia ha aparecido en cinco
Colombia ha aparecido en cinco ediciones de este coleccionable - crédito Panini/RedesSociales

Panini es una empresa italiana fundada en 1961 en Módena (Italia), por los hermanos Giuseppe, Benito, Franco y Umberto Panini.

Su origen está ligado al mundo de los cromos coleccionables, que rápidamente se convirtieron en un fenómeno cultural, especialmente entre niños y jóvenes.

El gran punto de inflexión llegó con el lanzamiento del primer álbum de la liga italiana de fútbol en la temporada 1961-1962, que sentó las bases del modelo clásico de álbum con sobres de cromos que aún hoy se mantiene.

Durante las décadas siguientes, Panini expandió su actividad por Europa y América Latina, consolidándose como líder mundial en cromos deportivos.

Sus álbumes de fútbol, en particular los de la Copa Mundial de la FIFA, se transformaron en verdaderos eventos globales. Desde México 1970, cada Mundial ha tenido su álbum oficial de Panini, convirtiéndose en un ritual intergeneracional de intercambio y colección.

