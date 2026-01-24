Deportes

Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El “Embajador” y el “Tiburón” vienen de duros golpes en la primera fecha del campeonato colombiano, y se citarán en Bogotá

Guardar
El cuadro Embajador necesita sumar
El cuadro Embajador necesita sumar con urgencia para mantener con vida el proceso de Hernán Torres, y Junior debe ganar para olvidar el trago amargo de la final perdida ante Santa Fe por la Superliga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

El fútbol colombiano prendió motores y avanza poco a poco en la fase del todos contra todos para conocer a los ocho clasificados que buscarán la final.

Con la pretemporada recién hecha para los equipos, junto a los malos resultados que obtuvieron en los últimos partidos, Millonarios deberá sumar con urgencia los tres puntos para mantener con vida el proceso de Hernán Torres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro Embajador necesita sumar
El cuadro Embajador necesita sumar con urgencia para mantener con vida el proceso de Hernán Torres, y Junior debe ganar para olvidar el trago amargo de la final perdida ante Santa Fe por la Superliga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se jugará el 25 de enero de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El juez central del partido será Héctor Rivera.

El historial reciente y cómo vienen ambos equipos al partido

Millonarios

Millonarios perdió por 2-1 ante
Millonarios perdió por 2-1 ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 1 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El cuadro azul tuvo un debut amargo en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, y cayó el 17 de enero de 2026 por 2-1.

El golazo de Leonardo Flores al minuto 60 y de Luciano Pons al 65 opacaron el intento de defender el resultado parcial en ese momento, cuando Millonarios ganaba por 1-0 gracias al autogol de Leonardo Flores al 41 de partido.

A continuación, así viene el equipo bogotano en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Bucaramanga 2-1 Millonarios
  • 14 de enero de 2026 - Amistosos: Boca Juniors 0-0 Millonarios
  • 11 de enero de 2026 - Serie Río de La Plata: Millonarios 0-1 River Plate
  • 12 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 1-2 Millonarios
  • 7 de noviembre de 2025- Liga BetPlay: Envigado 1-1 Millonarios

Junior

La incredulidad de los jugadores
La incredulidad de los jugadores del Junior al ver el golazo de Hugo Rodallega en la final de la Superliga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por los lados del equipo de Alfredo Arias, sufrieron un duro golpe al perder por 3-0 ante Santa Fe en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, el 21 de enero de 2026.

Los goles de Ewil Murillo al minuto 5, de Hugo Rodallega al 45+3 y de Nahuel Bustos al 90+4, dejaron al vigente campeón de Colombia con preocupación por el comienzo de la temporada 2026.

En lo que se refiere a su debut por la Liga BetPlay, la derrota ante Deportes Tolima, el 18 de enero de 2026, cayó por 2-0 en el estadio Metropolitano.

Los goles de Juan Pablo Torres al minuto 8 y de Jersson González al minuto 20, los ibaguereños le propinaron una dura derrota al equipo dirigido por Alfredo Arias.

A continuación, así vienen los barranquilleros en sus últimos cinco juegos:

  • 21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Santa Fe 3-0 Junior
  • 18 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 0-2 Deportes Tolima
  • 15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe
  • 16 de diciembre de 2025 - Final Liga BetPlay: Deportes Tolima 0-1 Junior
  • 12 de diciembre de 2025 - Final Liga BetPlay: Junior 3-0 Deportes Tolima
El cuadro Embajador necesita sumar
El cuadro Embajador necesita sumar con urgencia para mantener con vida el proceso de Hernán Torres, y Junior debe ganar para olvidar el trago amargo de la final perdida ante Santa Fe por la Superliga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

Para hablar del último partido que jugaron “Embajadores” y “Tiburones”, hay que ir al 23 de agosto de 2025, cuando Millonarios goleó al cuadro rojiblanco por 3-0.

Los goles de Sebastián Viveros al minuto 20, de Nicolás Arévalo al 33 y de Danovis Banguero al 82, sellaron el triunfo para los azules y la superioridad histórica en los duelos directos cuando se juegan en Bogotá.

Así quedaron los últimos cinco partidos por Liga BetPlay entre sí:

  • 23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-0 Junior
  • 9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios
  • 7 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Millonarios
  • 2 de junio de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Junior
  • 4 de mayo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios

A continuación, este es el complemento de la fecha 2 de la Liga BetPlay:

El cuadro bogotano hizo su
El cuadro bogotano hizo su estreno en el estadio de Techo y consiguió su primera victoria en la historia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

23 de enero de 2026

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Goles: Luifer Hernández al 19 para Cúcuta Deportivo, Dereck Moncada al minuto 45+3 y Facundo Boné al 50 para Inter de Bogotá

Deportes Tolima 2-0 Alianza FC

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Goles: Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 58 de tiro penal y Yhormar Hurtado al minuto 67

24 de enero de 2026

Deportivo Pereira vs. Fortaleza

  • Estadio: Centenario de Armenia
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Árbitro: Carlos Márquez
  • Transmisión de TV: Win Play, Win + Fútbol y Win Sports

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • Transmisión de TVWin Play y Win + Fútbol

Boyacá Chicó vs. América de Cali

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Árbitro: Ferney Trujillo
  • Transmisión de TVWin Play, Win Sports y Win + Fútbol

25 de enero de 2026

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Montaño
  • Transmisión de TVWin Play, Win Sports y Win + Fútbol

Once Caldas vs. Santa Fe

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • Transmisión de TVWin Play y Win + Fútbol

Temas Relacionados

MillonariosJunior de BarranquillaMillonarios vs. JuniorLiga BetPlayHernán TorresColombia-Deportes

Más Noticias

Se acerca la preventa del álbum del Mundial 2026 en Colombia: este será su precio

Los coleccionistas colombianos podrán reservar desde el primero de marzo el emblemático álbum Panini, que en esta edición histórica trae 48 selecciones

Se acerca la preventa del

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Hugo Rodallega confesó que se “regaló” para fichar por el América de Cali: “Estuve muy abierto”

El ídolo de Santa Fe confesó que se ofreció sin condiciones, pero ante la negativa del club, encontró el respaldo y la oportunidad de seguir ganando títulos en el fútbol colombiano

Hugo Rodallega confesó que se

Técnico del Crystal Palace habló sobre el regreso de Daniel Muñoz: “Fue fantástico”

Tanto el colombiano, tras superar su lesión, como Ismaila Sarr, campeón africano, están de vuelta en el Crystal Palace, aportando energía y experiencia en un momento clave de la temporada inglesa

Técnico del Crystal Palace habló

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido, y perdió su invicto en la Bundesliga como local: 2-1 ante Augsburgo

El cuadro visitante no se achicó ante el poder de los “Gigantes de Baviera” y remontaron un partido importante, quitando el invicto de 18 juegos que mantenía el equipo de Kompany hasta la fecha

Bayern Múnich de Luis Díaz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

ENTRETENIMIENTO

Esta es la placa de

Esta es la placa de nominados definitiva para la segunda semana de ‘La casa de los famosos Colombia’: así puede votar

Jenny López confesó qué fue lo que le pidió la esposa de Yeison Jiménez para el homenaje del artista en Bogotá

Guayacán Orquesta reveló por qué ha cambiado tanto de voces en su grupo: “Los músicos son sin alma”

Esta fue la banda colombiana que sorprendió acompañando a Bad Bunny: Así reaccionó el público a su presentación

Blessd dio detalles del supuesto quebranto de salud de Anuel AA que ha alertado a sus seguidores: “Ese man no se deja ver por redes”

Deportes

Se acerca la preventa del

Se acerca la preventa del álbum del Mundial 2026 en Colombia: este será su precio

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

Hugo Rodallega confesó que se “regaló” para fichar por el América de Cali: “Estuve muy abierto”

Técnico del Crystal Palace habló sobre el regreso de Daniel Muñoz: “Fue fantástico”

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido, y perdió su invicto en la Bundesliga como local: 2-1 ante Augsburgo