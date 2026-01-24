Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El cuadro Embajador necesita sumar con urgencia para mantener con vida el proceso de Hernán Torres, y Junior debe ganar para olvidar el trago amargo de la final perdida ante Santa Fe por la Superliga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

El fútbol colombiano prendió motores y avanza poco a poco en la fase del todos contra todos para conocer a los ocho clasificados que buscarán la final.

Con la pretemporada recién hecha para los equipos, junto a los malos resultados que obtuvieron en los últimos partidos, Millonarios deberá sumar con urgencia los tres puntos para mantener con vida el proceso de Hernán Torres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro Embajador necesita sumar con urgencia para mantener con vida el proceso de Hernán Torres, y Junior debe ganar para olvidar el trago amargo de la final perdida ante Santa Fe por la Superliga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se jugará el 25 de enero de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El juez central del partido será Héctor Rivera.

El historial reciente y cómo vienen ambos equipos al partido

Millonarios

Millonarios perdió por 2-1 ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 1 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El cuadro azul tuvo un debut amargo en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, y cayó el 17 de enero de 2026 por 2-1.

El golazo de Leonardo Flores al minuto 60 y de Luciano Pons al 65 opacaron el intento de defender el resultado parcial en ese momento, cuando Millonarios ganaba por 1-0 gracias al autogol de Leonardo Flores al 41 de partido.

A continuación, así viene el equipo bogotano en sus últimos cinco partidos:

17 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Bucaramanga 2-1 Millonarios

14 de enero de 2026 - Amistosos: Boca Juniors 0-0 Millonarios

11 de enero de 2026 - Serie Río de La Plata: Millonarios 0-1 River Plate

12 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

7 de noviembre de 2025- Liga BetPlay: Envigado 1-1 Millonarios

Junior

La incredulidad de los jugadores del Junior al ver el golazo de Hugo Rodallega en la final de la Superliga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por los lados del equipo de Alfredo Arias, sufrieron un duro golpe al perder por 3-0 ante Santa Fe en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, el 21 de enero de 2026.

Los goles de Ewil Murillo al minuto 5, de Hugo Rodallega al 45+3 y de Nahuel Bustos al 90+4, dejaron al vigente campeón de Colombia con preocupación por el comienzo de la temporada 2026.

En lo que se refiere a su debut por la Liga BetPlay, la derrota ante Deportes Tolima, el 18 de enero de 2026, cayó por 2-0 en el estadio Metropolitano.

Los goles de Juan Pablo Torres al minuto 8 y de Jersson González al minuto 20, los ibaguereños le propinaron una dura derrota al equipo dirigido por Alfredo Arias.

A continuación, así vienen los barranquilleros en sus últimos cinco juegos:

21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Santa Fe 3-0 Junior

18 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 0-2 Deportes Tolima

15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe

16 de diciembre de 2025 - Final Liga BetPlay: Deportes Tolima 0-1 Junior

12 de diciembre de 2025 - Final Liga BetPlay: Junior 3-0 Deportes Tolima

El cuadro Embajador necesita sumar con urgencia para mantener con vida el proceso de Hernán Torres, y Junior debe ganar para olvidar el trago amargo de la final perdida ante Santa Fe por la Superliga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

Para hablar del último partido que jugaron “Embajadores” y “Tiburones”, hay que ir al 23 de agosto de 2025, cuando Millonarios goleó al cuadro rojiblanco por 3-0.

Los goles de Sebastián Viveros al minuto 20, de Nicolás Arévalo al 33 y de Danovis Banguero al 82, sellaron el triunfo para los azules y la superioridad histórica en los duelos directos cuando se juegan en Bogotá.

Así quedaron los últimos cinco partidos por Liga BetPlay entre sí:

23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-0 Junior

9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios

7 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Millonarios

2 de junio de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Junior

4 de mayo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios

A continuación, este es el complemento de la fecha 2 de la Liga BetPlay:

El cuadro bogotano hizo su estreno en el estadio de Techo y consiguió su primera victoria en la historia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

23 de enero de 2026

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta

Estadio: Metropolitano de Techo

Árbitro: Alejandro Moncada

Goles: Luifer Hernández al 19 para Cúcuta Deportivo, Dereck Moncada al minuto 45+3 y Facundo Boné al 50 para Inter de Bogotá

Deportes Tolima 2-0 Alianza FC

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Árbitro: Luis Delgado

Goles: Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 58 de tiro penal y Yhormar Hurtado al minuto 67

24 de enero de 2026

Deportivo Pereira vs. Fortaleza

Estadio: Centenario de Armenia

Hora: 2:00 p. m.

Árbitro: Carlos Márquez

Transmisión de TV: Win Play, Win + Fútbol y Win Sports

Llaneros vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio

Hora: 4:10 p. m.

Árbitro: Andrés Rojas

Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Estadio: La Independencia de Tunja

Hora: 8:30 p. m.

Árbitro: Ferney Trujillo

Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol

25 de enero de 2026

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Estadio: Cincuentenario de Medellín

Hora: 4:00 p. m.

Árbitro: Wilmar Montaño

Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol

Once Caldas vs. Santa Fe

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 8:20 p. m.

Árbitro: Wilmar Roldán

Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol