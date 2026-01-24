Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

El fútbol colombiano prendió motores y avanza poco a poco en la fase del todos contra todos para conocer a los ocho clasificados que buscarán la final.
Con la pretemporada recién hecha para los equipos, junto a los malos resultados que obtuvieron en los últimos partidos, Millonarios deberá sumar con urgencia los tres puntos para mantener con vida el proceso de Hernán Torres.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El partido se jugará el 25 de enero de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El juez central del partido será Héctor Rivera.
El historial reciente y cómo vienen ambos equipos al partido
Millonarios
El cuadro azul tuvo un debut amargo en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, y cayó el 17 de enero de 2026 por 2-1.
El golazo de Leonardo Flores al minuto 60 y de Luciano Pons al 65 opacaron el intento de defender el resultado parcial en ese momento, cuando Millonarios ganaba por 1-0 gracias al autogol de Leonardo Flores al 41 de partido.
A continuación, así viene el equipo bogotano en sus últimos cinco partidos:
- 17 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Bucaramanga 2-1 Millonarios
- 14 de enero de 2026 - Amistosos: Boca Juniors 0-0 Millonarios
- 11 de enero de 2026 - Serie Río de La Plata: Millonarios 0-1 River Plate
- 12 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 1-2 Millonarios
- 7 de noviembre de 2025- Liga BetPlay: Envigado 1-1 Millonarios
Junior
Por los lados del equipo de Alfredo Arias, sufrieron un duro golpe al perder por 3-0 ante Santa Fe en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, el 21 de enero de 2026.
Los goles de Ewil Murillo al minuto 5, de Hugo Rodallega al 45+3 y de Nahuel Bustos al 90+4, dejaron al vigente campeón de Colombia con preocupación por el comienzo de la temporada 2026.
En lo que se refiere a su debut por la Liga BetPlay, la derrota ante Deportes Tolima, el 18 de enero de 2026, cayó por 2-0 en el estadio Metropolitano.
Los goles de Juan Pablo Torres al minuto 8 y de Jersson González al minuto 20, los ibaguereños le propinaron una dura derrota al equipo dirigido por Alfredo Arias.
A continuación, así vienen los barranquilleros en sus últimos cinco juegos:
- 21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Santa Fe 3-0 Junior
- 18 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 0-2 Deportes Tolima
- 15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe
- 16 de diciembre de 2025 - Final Liga BetPlay: Deportes Tolima 0-1 Junior
- 12 de diciembre de 2025 - Final Liga BetPlay: Junior 3-0 Deportes Tolima
Para hablar del último partido que jugaron “Embajadores” y “Tiburones”, hay que ir al 23 de agosto de 2025, cuando Millonarios goleó al cuadro rojiblanco por 3-0.
Los goles de Sebastián Viveros al minuto 20, de Nicolás Arévalo al 33 y de Danovis Banguero al 82, sellaron el triunfo para los azules y la superioridad histórica en los duelos directos cuando se juegan en Bogotá.
Así quedaron los últimos cinco partidos por Liga BetPlay entre sí:
- 23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 3-0 Junior
- 9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios
- 7 de noviembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Millonarios
- 2 de junio de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Junior
- 4 de mayo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Millonarios
A continuación, este es el complemento de la fecha 2 de la Liga BetPlay:
23 de enero de 2026
Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta
- Estadio: Metropolitano de Techo
- Árbitro: Alejandro Moncada
- Goles: Luifer Hernández al 19 para Cúcuta Deportivo, Dereck Moncada al minuto 45+3 y Facundo Boné al 50 para Inter de Bogotá
Deportes Tolima 2-0 Alianza FC
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Árbitro: Luis Delgado
- Goles: Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 58 de tiro penal y Yhormar Hurtado al minuto 67
24 de enero de 2026
Deportivo Pereira vs. Fortaleza
- Estadio: Centenario de Armenia
- Hora: 2:00 p. m.
- Árbitro: Carlos Márquez
- Transmisión de TV: Win Play, Win + Fútbol y Win Sports
Llaneros vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
- Hora: 4:10 p. m.
- Árbitro: Andrés Rojas
- Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol
Boyacá Chicó vs. América de Cali
- Estadio: La Independencia de Tunja
- Hora: 8:30 p. m.
- Árbitro: Ferney Trujillo
- Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol
25 de enero de 2026
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
- Estadio: Cincuentenario de Medellín
- Hora: 4:00 p. m.
- Árbitro: Wilmar Montaño
- Transmisión de TV: Win Play, Win Sports y Win + Fútbol
Once Caldas vs. Santa Fe
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 8:20 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán
- Transmisión de TV: Win Play y Win + Fútbol