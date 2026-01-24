Atlético Nacional está cerca de fichar a un delantero argentino: le llegó competencia a Alfredo Morelos

Atlético Nacional no cierra el mercado de pases y quiere un nuevo delantero, pese al regreso de Alfredo Morelos y consolidar a Dairon Asprilla - crédito Dimayor

Atlético Nacional aseguró a cuatro refuerzos para el primer semestre de 2026, entre los que destacan los extremos Nicolás Rodríguez y Eduard Bello, el portero Kevin Cataño y el lateral Milton Casco, además de comprar a Alfredo Morelos tras ser liberado por el Santos de Brasil.

El verde ahora va por un delantero argentino, que tuvo buen rendimiento en su última temporada e ilusiona con que pueda ser figura en el fútbol colombiano en 2026, más allá de la responsabilidad y la exigencia de vestir los colores de una de las instituciones más importantes en el país.

Se acerca el quinto refuerzo verde

Atlético Nacional está cerca de concretar la llegada de Gastón Verón, delantero argentino de 24 años que pertenece actualmente a Argentinos Juniors. Las negociaciones entre ambos clubes se encuentran avanzadas para una cesión por una temporada, con opción de compra al finalizar el acuerdo, según el periodista César Luis Merlo. Esta posible incorporación busca reforzar la ofensiva del equipo colombiano y ha generado expectativa entre los hinchas, muy atentos a un anuncio oficial en los próximos días.

De acuerdo con el periodista, la operación depende todavía del visto bueno de Verón y de la firma del acuerdo definitivo entre los clubes. El interés de Atlético Nacional se intensificó luego de la reciente experiencia del jugador en Central Córdoba, donde el atacante sumó minutos relevantes en la Primera División argentina y mantuvo regularidad como pieza ofensiva.

Gastón Verón, el delantero que Atlético Nacional tendría a un paso para que viaje a Medellín y firme contrato - crédito @CLMerlo/X

Verón se caracteriza por su potencia física, presencia en el área y capacidad para retener el balón, cualidades que han llamado la atención del cuerpo técnico verde. Además, con una estatura cercana a 1,84 metros, suele desempeñarse como referencia ofensiva y se adapta al planteamiento dinámico que prioriza el club antioqueño, sobre todo en partidos que requieren mayor fortaleza en ataque.

Durante 2025, el atacante fue un hombre constante para Central Córdoba, consolidándose como un jugador de peso y despertando el interés de varios clubes de Sudamérica. Su rendimiento lo perfiló como alternativa en el radar de equipos de la región y refuerza la apuesta de Nacional por potenciar su ataque.

Gastón Verón, de Central Córdoba de Argentina, festeja tras anotar ante Deportivo Táchira en un encuentro de la Copa Libertadores - crédito AP Foto/Ariana Cubillos

La llegada de Verón genera entusiasmo en la afición, que sigue de cerca las novedades del mercado de pases y espera con ilusión la confirmación oficial del traspaso. El perfil del jugador y su experiencia reciente en el fútbol argentino refuerzan las expectativas de los seguidores de Nacional para la próxima temporada.

Aplazado el duelo ante Jaguares

Mientras continúan las gestiones por el fichaje, Atlético Nacional afronta cambios en su calendario de competencia. El club debía recibir a Jaguares de Córdoba el 26 de enero en el estadio Atanasio Girardot por la segunda fecha de la Liga BetPlay, pero la Dimayor decidió aplazar el encuentro debido a la programación de conciertos los días 23, 24 y 25 de enero. La organización del torneo señaló que la no disponibilidad del recinto, motivada por el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, obligó a modificar la programación.

Dimayor denunció demoras en la entrega del estadio por parte del organizador del concierto de Bad Bunny en Medellín, como causa del aplazamiento - crédito Dimayor

La División Mayor calificó la situación como “totalmente ajena” a su gestión y advirtió que esto afecta la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes. El duelo aplazado entre Nacional y Jaguares se disputará ahora el 6 de abril, fecha que será decisiva para la definición del torneo local.

Por su parte, Nacional jugará un amistoso internacional ante Inter Miami el 31 de enero y regresará a la acción oficial en la Liga BetPlay el 4 de febrero, cuando se enfrentará a América de Cali en uno de los clásicos del fútbol colombiano y con aire de revancha por lo ocurrido en los cuadrangulares.