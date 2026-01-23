Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Frank Fabra está en búsqueda de equipo para la temporada 2026 - crédito AFP

El Fútbol Profesional Colombiano dio inicio a la temporada 2026 el pasado 16 de enero, pero los equipos de la Liga BetPlay siguen ajustando detalles y reforzando sus plantillas para pelear por el primer título del semestre.

Entre los clubes que más movimientos han realizado está Deportivo Independiente Medellín, que bajo la conducción de Alejandro Restrepo apuesta por una nómina sólida, equilibrada y con variantes en todas sus líneas.

El regreso de referentes como Didier Moreno, la llegada del portero uruguayo Salvador Ichazo proveniente de Deportivo Pereira y el fichaje del atacante Enzo Larrosa desde Cerro de Uruguay son algunas de las piezas clave de este nuevo ciclo.

La política de refuerzos responde a la necesidad de mantener la competitividad en una liga donde solo se permite inscribir a 25 jugadores por plantilla, según la normativa aprobada en la asamblea Dimayor de diciembre de 2025.

Cada puesto se vuelve estratégico y la lucha por un lugar en la nómina es cada vez más exigente, sobre todo cuando las aspiraciones deportivas incluyen la participación internacional en la Copa Libertadores.

Entre los nombres que han generado atención en este mercado de pases figura el lateral izquierdo Frank Fabra, uno de los jugadores colombianos con mayor recorrido internacional en los últimos años.

Tras desvincularse de Boca Juniors de Argentina, Fabra se convirtió en agente libre y, desde entonces, ha estado en el radar de varios clubes del fútbol colombiano y del exterior.

La incógnita sobre su futuro se mantiene, pero en los últimos días se conoció que el jugador antioqueño se encuentra entrenando en las instalaciones del DIM mientras define su próximo destino.

Según reveló el periodista Óscar Tobón en el programa Clásico Paisa, Fabra solicitó permiso al presidente del Medellín para entrenar con el equipo, con el objetivo de mantenerse en forma y estar listo para cualquier oferta que se presente a nivel nacional o internacional.

“Hay un jugador, exselección Colombia, que llamó a Raúl, presidente de Medellín: ‘¿Será que puedo entrenar allá?’; ‘Ah sí, no hay problema’. Se trata de Frank Fabra”, detalló Tobón, aclarando que, por ahora, no existe un vínculo contractual ni negociaciones formales entre el club y el cafetero.

La escasez de laterales izquierdos con trayectoria internacional y la exigencia de la competencia continental hacen que la opción de sumar a Fabra sea atractiva tanto para el cuerpo técnico como para la directiva.

Las opciones de Fabra en el mercado colombiano y argentino

Desde su salida del elenco Xeneize, el colombiano ha recibido sondeos de clubes en Argentina, incluidos Independiente de Avellaneda y Newell’s Old Boys, además de interés de conjuntos tradicionales del FPC como Millonarios, América, Deportivo Cali y el propio Medellín. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas posibilidades se ha concretado, pues solamente eran indagaciones sobre sus pretensiones.

En recientes declaraciones a Win Sports, el antioqueño expresó su apertura a diferentes opciones en Colombia y recordó sus raíces: “Hay muchos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno”.

Además, confesó su sueño de vestir la camiseta del Embajador, motivado por el recuerdo de su padre, hincha del club bogotano: “Hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría en el cielo? No tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”.

No obstante, la posibilidad de llegar a Bogotá parece complicada en este mercado, ya que el club solo dispone de un cupo para inscribir y el presidente Enrique Camacho ha declarado que están explorando otras alternativas tras la llegada de Sebastián Valencia y la presencia de Danovis Banguero como lateral izquierdo titular desde hace algunas temporadas.