Millonarios se pronunció sobre la llegada de James Rodríguez: esto dijo el presidente

James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

James Rodríguez atraviesa un momento crucial en su carrera futbolística. Tras su paso por León de México, donde solo disputó 34 partidos en la Liga MX, el mediocampista de la selección Colombia se encuentra actualmente sin club y en la búsqueda de un equipo que le permita retomar el ritmo competitivo de cara a la temporada 2026.

Este año será determinante para el cucuteño, ya que la Copa Mundial de la FIFA, programada para disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, podría marcar su última participación en una cita orbital.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez está a la espera de confirmar su nuevo equipo para 2026 - crédito FCF

El mercado de fichajes ha estado rodeado de rumores sobre el futuro del 10 de la Tricolor. Se ha especulado con su posible llegada a equipos de la Liga BetPlay, entre ellos Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Millonarios, tres de los elencos más representativos del país.

Sin embargo, las posibilidades parecen diluirse a medida que avanzan los días y los dirigentes de estos conjuntos aclaran su postura.

En el caso de Millonarios, el presidente Enrique Camacho fue directo en entrevista con Win Sports: “Siempre nos gustaría tener un jugador de la talla de James en el club y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular”.

Camacho reconoció que los embajadores han tenido la intención de fichar al ex Real Madrid y que se lo han expresado. No obstante, aclaró que en este momento no están trabajando en esa posibilidad, ya que el Embajador está conformado y existen restricciones de presupuestos que impiden avanzar en una negociación de ese calibre.

El directivo también explicó que, aunque Millonarios cuenta con un cupo disponible para inscribir en la Dimayor, la prioridad no está puesta en la contratación de un volante creativo.

Actualmente, cuentan con David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero en esa posición, lo que, en palabras de Camacho, cubre la necesidad en la creación, a pesar de que parte de la hinchada reclama un fichaje de peso que aporte recambio y liderazgo en la parte ofensiva.

Sin planes para James: Atlético Nacional se baja de la puja por el colombiano

Atlético Nacional parece que no lo tiene en su lista de fichajes para este semestre - crédito Luisa González/REUTERS

Por el lado de Atlético Nacional, tampoco parece haber posibilidades de ver a James Rodríguez vestido de verde. La periodista Pilar Velásquez, de Win Sports, confirmó que desde el elenco Verdolaga le comunicaron que no están buscando al mediocampista.

El bicampeón de la Copa Libertadores, ha optado por mantener la base de su plantilla para la temporada 2026, descartando movimientos de alto perfil en el mercado.

Fuad Char pone fin a los rumores sobre James Rodríguez en Junior

Fuad Char no tendría en cuenta a James por lo sucedido en 2025- crédito Jesús Avilés / Infobae

La situación con Junior de Barranquilla es aún más tajante. Fuad Char, máximo accionista de los tiburones, descartó públicamente la llegada de James, recordando la fallida negociación de 2025, cuando el dirigente viajó a Medellín para cerrar el fichaje.

“Le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. Eso ya es para el olvido”, declaró Char en Win Sports. Mientras Char continúe al frente del club, el arribo de James a Junior parece descartado por completo.

En el plano internacional, la Major League Soccer (MLS) se perfilaba como un posible destino para el colombiano. Sin embargo, el periodista estadounidense Tom Bogert, de The Athletic, desmintió cualquier acercamiento entre Austin FC y el cucuteño.

“No. No están intentando fichar a James . No hubo acercamientos. No hubo conversaciones. No hubo ofertas”, aseguró Bogert, poniendo fin a los rumores que vinculaban al cucuteño con el fútbol estadounidense.

El panorama actual obliga al ex Porto a analizar nuevas opciones y definir su futuro en los próximos días. El objetivo es claro: encontrar un equipo que le permita llegar en óptimas condiciones físicas y deportivas a la Copa del Mundo 2026, donde buscaría dejar una última huella con la selección Colombia.