Deportes

Millonarios se pronunció sobre la llegada de James Rodríguez: esto dijo el presidente

El mediocampista de la selección Colombia aún se encuentra sin equipo tras su salida de León de México

Guardar
James Rodríguez es jugador libre
James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

James Rodríguez atraviesa un momento crucial en su carrera futbolística. Tras su paso por León de México, donde solo disputó 34 partidos en la Liga MX, el mediocampista de la selección Colombia se encuentra actualmente sin club y en la búsqueda de un equipo que le permita retomar el ritmo competitivo de cara a la temporada 2026.

Este año será determinante para el cucuteño, ya que la Copa Mundial de la FIFA, programada para disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, podría marcar su última participación en una cita orbital.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez está a la
James Rodríguez está a la espera de confirmar su nuevo equipo para 2026 - crédito FCF

El mercado de fichajes ha estado rodeado de rumores sobre el futuro del 10 de la Tricolor. Se ha especulado con su posible llegada a equipos de la Liga BetPlay, entre ellos Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Millonarios, tres de los elencos más representativos del país.

Sin embargo, las posibilidades parecen diluirse a medida que avanzan los días y los dirigentes de estos conjuntos aclaran su postura.

En el caso de Millonarios, el presidente Enrique Camacho fue directo en entrevista con Win Sports: “Siempre nos gustaría tener un jugador de la talla de James en el club y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular”.

Camacho reconoció que los embajadores han tenido la intención de fichar al ex Real Madrid y que se lo han expresado. No obstante, aclaró que en este momento no están trabajando en esa posibilidad, ya que el Embajador está conformado y existen restricciones de presupuestos que impiden avanzar en una negociación de ese calibre.

El directivo también explicó que, aunque Millonarios cuenta con un cupo disponible para inscribir en la Dimayor, la prioridad no está puesta en la contratación de un volante creativo.

Actualmente, cuentan con David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero en esa posición, lo que, en palabras de Camacho, cubre la necesidad en la creación, a pesar de que parte de la hinchada reclama un fichaje de peso que aporte recambio y liderazgo en la parte ofensiva.

Sin planes para James: Atlético Nacional se baja de la puja por el colombiano

Atlético Nacional parece que no
Atlético Nacional parece que no lo tiene en su lista de fichajes para este semestre - crédito Luisa González/REUTERS

Por el lado de Atlético Nacional, tampoco parece haber posibilidades de ver a James Rodríguez vestido de verde. La periodista Pilar Velásquez, de Win Sports, confirmó que desde el elenco Verdolaga le comunicaron que no están buscando al mediocampista.

El bicampeón de la Copa Libertadores, ha optado por mantener la base de su plantilla para la temporada 2026, descartando movimientos de alto perfil en el mercado.

Fuad Char pone fin a los rumores sobre James Rodríguez en Junior

Fuad Char no tendría en
Fuad Char no tendría en cuenta a James por lo sucedido en 2025- crédito Jesús Avilés / Infobae

La situación con Junior de Barranquilla es aún más tajante. Fuad Char, máximo accionista de los tiburones, descartó públicamente la llegada de James, recordando la fallida negociación de 2025, cuando el dirigente viajó a Medellín para cerrar el fichaje.

“Le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. Eso ya es para el olvido”, declaró Char en Win Sports. Mientras Char continúe al frente del club, el arribo de James a Junior parece descartado por completo.

En el plano internacional, la Major League Soccer (MLS) se perfilaba como un posible destino para el colombiano. Sin embargo, el periodista estadounidense Tom Bogert, de The Athletic, desmintió cualquier acercamiento entre Austin FC y el cucuteño.

“No. No están intentando fichar a James . No hubo acercamientos. No hubo conversaciones. No hubo ofertas”, aseguró Bogert, poniendo fin a los rumores que vinculaban al cucuteño con el fútbol estadounidense.

El panorama actual obliga al ex Porto a analizar nuevas opciones y definir su futuro en los próximos días. El objetivo es claro: encontrar un equipo que le permita llegar en óptimas condiciones físicas y deportivas a la Copa del Mundo 2026, donde buscaría dejar una última huella con la selección Colombia.

Temas Relacionados

James RodríguezMillonariosAtlético NacionalJuniorJunior de BarranquillaLiga BetPlayMLSFútbol ColombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Selección Colombia: la feroz competencia entre delanteros por un cupo en el Mundial FIFA 2026

Néstor Lorenzo deberá analizar a fondo el rendimiento de los delanteros colombianos en sus clubes, ya que solo los más destacados tendrán la oportunidad de ser convocados

Selección Colombia: la feroz competencia

Unión Magdalena le mostró “la parte más oscura del fútbol” al técnico Alexis García: polémicas declaraciones

El entrenador dirigió al cuadro samario durante la primera parte de la temporada 2025, no logró buenos resultados y salió de la institución, y ahora revela detalles

Unión Magdalena le mostró “la

Jhon Jader Durán no pudo hacer valer la “ley del ex” en Europa League y acabó golpeado por un viejo conocido

El atacante del Fenerbahçe no pudo destacar en la derrota por la mínima diferencia ante Aston Villa, sufriendo el rigor táctico y físico de sus excompañeros, quedando constantemente en fuera de juego durante el partido

Jhon Jader Durán no pudo

Millonarios mueve fichas para reducir la sanción de Falcao García y acelerar su debut en la Liga BetPlay

El ‘Tigre’ recibió una suspensión de cuatro fechas luego de sus declaraciones en la rueda de prensa tras la derrota ante Santa Fe

Millonarios mueve fichas para reducir

Alfredo Arias causó escándalo por sus declaraciones tras perder la Superliga con Junior: “Como digo yo, comer mier...”

El entrenador hizo una dura autocrítica por la caída en la vuelta de la serie frente a Santa Fe, que goleó 3-0 en Bogotá y dejó al club muy golpeado en el inicio de la temporada

Alfredo Arias causó escándalo por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El conflicto sigue tocando a

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Patricia Teherán jamás

Hijo de Patricia Teherán jamás cobró regalías por la música de su madre “a pesar de que sigue sonando en todo el país”

Él es el papá de Nicolás Arrieta, de ‘La casa de los famosos’: es reconocido por su trayectoria política

La canción más sonada en Spotify Colombia hoy

Majida Issa anunció su regreso a ‘Sin senos sí hay paraíso’ para retomar uno de sus papeles icónicos: “Amor con amor se paga”

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar se mostraron muy enamorados en un romántico viaje internacional

Deportes

Selección Colombia: la feroz competencia

Selección Colombia: la feroz competencia entre delanteros por un cupo en el Mundial FIFA 2026

Unión Magdalena le mostró “la parte más oscura del fútbol” al técnico Alexis García: polémicas declaraciones

Jhon Jader Durán no pudo hacer valer la “ley del ex” en Europa League y acabó golpeado por un viejo conocido

Millonarios mueve fichas para reducir la sanción de Falcao García y acelerar su debut en la Liga BetPlay

Alfredo Arias causó escándalo por sus declaraciones tras perder la Superliga con Junior: “Como digo yo, comer mier...”