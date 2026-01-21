Deportes

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Su objetivo es seguir el ejemplo de una institución líder en el país y replicar ese modelo de gestión y éxito deportivo con el Tiburón

Guardar
Fuad Char, máximo accionista de
Fuad Char, máximo accionista de Junior, dejó claro lo que espera del equipo en la Conmebol Libertadores - crédito Junior FC

Fuad Char es el máximo accionista del Junior de Barranquilla y una de las figuras más influyentes en la historia reciente del club. Bajo su liderazgo, el equipo se consolidó como uno de los referentes del Fútbol Profesional Colombiano, sumando en diciembre de 2025 la undécima estrella de su palmarés.

Este logro reafirma la posición que tienen como uno de los clubes más exitosos en la era de torneos cortos, implementada desde 2002, y lo mantiene en la élite del balompié nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta fue la imagen con
Esta fue la imagen con la que le dieron la bienvenida a Luis Fernando Muriel en el Junior - crédito Junior FC

La gestión de Char ha estado marcada por el mercado de fichajes de los últimos tiempos. Temporada tras temporada, Junior se distingue por la contratación de figuras de primer nivel como han sido: Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Giovanni Hernández, Matías Fernández y, más recientemente, Luis Fernando Muriel.

Estas incorporaciones han elevado el perfil del club, permitiéndole competir tanto a nivel local como internacional y asegurando plantillas de alto rendimiento para cada campaña.

Sin embargo, el propio Fuad Char reconoce que, a pesar de los avances administrativos y deportivos, el club barranquillero aún tiene camino por recorrer para alcanzar el modelo de club que aspiran construir.

En declaraciones recientes concedidas a Win Sports, el directivo de 88 años fue enfático al señalar que Atlético Nacional es, en su opinión, el más grande de Colombia.

“Esa es la institución número uno del Fútbol Profesional Colombiano. Nosotros tratamos de imitarlos y de seguir esa línea que han marcado”, afirmó el exgobernador de Atlántico, mostrando respeto por la estructura y los logros del club antioqueño que han sido bastantes.

Atlético Nacional se consagró campeón
Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2016- crédito Xinhua

La admiración hacia el más veces campeón en Colombia se basa en los resultados conseguidos por el club verde de Antioquia a lo largo de sus 78 años de historia, acumulando un palmarés difícil de igualar en el FPC: 18 títulos de liga, siete Copas Colombia, cuatro Superligas, dos Copas Libertadores (1989 y 2016), dos Copas Merconorte, dos Copas Interamericanas y una Recopa Sudamericana. En total, suma 37 títulos oficiales, lo que lo consolida como el equipo más exitoso del país y uno de los más reconocidos en Sudamérica.

La plantilla de la capital de Atlántico ha estado cerca de alcanzar la cima internacional, pero aún tiene cuentas pendientes. El cuadro barranquillero rozó la gloria continental en la Copa Sudamericana 2018, cuando cayó en la final ante Atlético Paranaense en Brasil tras una definición por penales. Ese hecho dejó una sensación de deuda entre los aficionados y la directiva, que consideran fundamental conquistar un título extranjero para elevar aún más el prestigio del club.

El respeto hacia el conjunto Verdolaga no implica conformismo, sino un llamado a la autocrítica y a la mejora continua. La dirigencia del reciente campeón entiende que la grandeza se sostiene con trabajo, disciplina y una visión a largo plazo, atributos que han caracterizado al club paisa y que el Tiburón busca adaptar a su propia realidad.

La lección que aprendió Fuad Char durante su administración en Junior

El dueño de Junior prefirió
El dueño de Junior prefirió dejar en el pasado lo sucedido con James Rodríguez - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las labores del accionista mayoritario también han estado marcadas por episodios polémicos, como la fallida negociación para fichar a James Rodríguez, otro de los grandes nombres del fútbol colombiano.

El excongresista relató públicamente ese suceso del 2025 como “un capítulo para el olvido”, tras viajar a Medellín para cerrar el acuerdo y encontrarse con cambios de último momento en la representación del jugador, lo que frustró la operación que hubiese sido el fichaje estrella del momento, a pesar de haberle ofrecido “esta vida y la otra” para contar con el cucuteño que no encuentra equipo para comenzar la temporada 2026.

Por lo pronto, el directivo busca que los tiburones afronten el nuevo semestre con la expectativa de seguir sumando títulos y de dar el salto de calidad que le permita competir de igual a igual con los mejores del continente, que en este caso será la Copa Libertadores.

Temas Relacionados

JuniorJunior de BarranquillaLiga BetPlayFuad CharAtlético NacionalFútbol ColombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Después de varias semanas de negociaciones y líos jurídicos, finalmente el delantero será jugador en propiedad del verde, pero no fue sencillo para desvincularse del Peixe

Santos habría condicionado la salida

Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”

El vigente campeón nacional enfrentará a los mejores ciclistas del país, así como a figuras del World Tour en la edición 78 de la competencia que tendrá lugar en Cundinamarca

Egan Bernal buscará defender la

Estos son los equipos con más abonos para la Liga BetPlay 2026: hay sorpresas entre los clubes históricos

Con el inicio de la temporada 2026, algunos equipos empezaron a cerrar su venta de entradas para el primer semestre, aunque no todos lograron cifras importantes

Estos son los equipos con

Millonarios habría lanzado ultimátum a Hernán Torres: esta sería la fecha de su despido del club

Debido al mal inicio de la Liga BetPlay, sumado a la campaña de 2025, el timonel de los azules estaría en la cuerda floja y los hinchas exigen un cambio

Millonarios habría lanzado ultimátum a

Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

Desde su salida de León de México, en noviembre de 2025, el cucuteño completará tres meses sin conseguir equipo

Sin MLS ni club definido:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Juana Arboleda, de ‘La reina del Flow’, anunció su separación de Rafael Zea tras 17 años: así es su relación en la actualidad

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Deportes

Santos habría condicionado la salida

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”

Estos son los equipos con más abonos para la Liga BetPlay 2026: hay sorpresas entre los clubes históricos

Millonarios habría lanzado ultimátum a Hernán Torres: esta sería la fecha de su despido del club

Sin MLS ni club definido: James Rodríguez afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026