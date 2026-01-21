Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Fuad Char, máximo accionista de Junior, dejó claro lo que espera del equipo en la Conmebol Libertadores - crédito Junior FC

Fuad Char es el máximo accionista del Junior de Barranquilla y una de las figuras más influyentes en la historia reciente del club. Bajo su liderazgo, el equipo se consolidó como uno de los referentes del Fútbol Profesional Colombiano, sumando en diciembre de 2025 la undécima estrella de su palmarés.

Este logro reafirma la posición que tienen como uno de los clubes más exitosos en la era de torneos cortos, implementada desde 2002, y lo mantiene en la élite del balompié nacional.

Esta fue la imagen con la que le dieron la bienvenida a Luis Fernando Muriel en el Junior - crédito Junior FC

La gestión de Char ha estado marcada por el mercado de fichajes de los últimos tiempos. Temporada tras temporada, Junior se distingue por la contratación de figuras de primer nivel como han sido: Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Giovanni Hernández, Matías Fernández y, más recientemente, Luis Fernando Muriel.

Estas incorporaciones han elevado el perfil del club, permitiéndole competir tanto a nivel local como internacional y asegurando plantillas de alto rendimiento para cada campaña.

Sin embargo, el propio Fuad Char reconoce que, a pesar de los avances administrativos y deportivos, el club barranquillero aún tiene camino por recorrer para alcanzar el modelo de club que aspiran construir.

En declaraciones recientes concedidas a Win Sports, el directivo de 88 años fue enfático al señalar que Atlético Nacional es, en su opinión, el más grande de Colombia.

“Esa es la institución número uno del Fútbol Profesional Colombiano. Nosotros tratamos de imitarlos y de seguir esa línea que han marcado”, afirmó el exgobernador de Atlántico, mostrando respeto por la estructura y los logros del club antioqueño que han sido bastantes.

Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2016- crédito Xinhua

La admiración hacia el más veces campeón en Colombia se basa en los resultados conseguidos por el club verde de Antioquia a lo largo de sus 78 años de historia, acumulando un palmarés difícil de igualar en el FPC: 18 títulos de liga, siete Copas Colombia, cuatro Superligas, dos Copas Libertadores (1989 y 2016), dos Copas Merconorte, dos Copas Interamericanas y una Recopa Sudamericana. En total, suma 37 títulos oficiales, lo que lo consolida como el equipo más exitoso del país y uno de los más reconocidos en Sudamérica.

La plantilla de la capital de Atlántico ha estado cerca de alcanzar la cima internacional, pero aún tiene cuentas pendientes. El cuadro barranquillero rozó la gloria continental en la Copa Sudamericana 2018, cuando cayó en la final ante Atlético Paranaense en Brasil tras una definición por penales. Ese hecho dejó una sensación de deuda entre los aficionados y la directiva, que consideran fundamental conquistar un título extranjero para elevar aún más el prestigio del club.

El respeto hacia el conjunto Verdolaga no implica conformismo, sino un llamado a la autocrítica y a la mejora continua. La dirigencia del reciente campeón entiende que la grandeza se sostiene con trabajo, disciplina y una visión a largo plazo, atributos que han caracterizado al club paisa y que el Tiburón busca adaptar a su propia realidad.

La lección que aprendió Fuad Char durante su administración en Junior

El dueño de Junior prefirió dejar en el pasado lo sucedido con James Rodríguez - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las labores del accionista mayoritario también han estado marcadas por episodios polémicos, como la fallida negociación para fichar a James Rodríguez, otro de los grandes nombres del fútbol colombiano.

El excongresista relató públicamente ese suceso del 2025 como “un capítulo para el olvido”, tras viajar a Medellín para cerrar el acuerdo y encontrarse con cambios de último momento en la representación del jugador, lo que frustró la operación que hubiese sido el fichaje estrella del momento, a pesar de haberle ofrecido “esta vida y la otra” para contar con el cucuteño que no encuentra equipo para comenzar la temporada 2026.

Por lo pronto, el directivo busca que los tiburones afronten el nuevo semestre con la expectativa de seguir sumando títulos y de dar el salto de calidad que le permita competir de igual a igual con los mejores del continente, que en este caso será la Copa Libertadores.