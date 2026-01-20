Santa Fe vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final de la Superliga de Colombia 2026

Junior ha ganado dos veces el título de la Superliga, mientras que Santa Fe puede convertirse en el más veces campeón con cinco trofeos - crédito Colprensa/VizzorImage

La final de la Superliga BetPlay 2026 enfrenta este miércoles a Independiente Santa Fe y Junior en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con la serie empatada 1-1 tras un primer encuentro intenso en Barranquilla.

El duelo define no solo el primer título de la temporada en el fútbol colombiano, sino también un premio económico considerable: en la edición pasada, el ganador se llevó COP $670 millones, mientras que el subcampeón recibió COP $330 millones. El partido, que inicia a las 7:30 p. m. convoca a los dos equipos campeones del año anterior y marca el inicio oficial de la nueva campaña profesional.

Junior de Barranquilla y Santa Fe igualaron 1-1 en el estadio Metropolitano, por la ida de la Superliga - crédito Colprensa

El desarrollo de la serie quedó completamente abierto luego del empate en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde 24.700 hinchas presenciaron el 1-1 del partido de ida. Santa Fe abrió el marcador gracias a un error defensivo que Hugo Rodallega capitalizó con precisión, mientras que Junior igualó en el segundo tiempo tras una jugada colectiva finalizada por Teófilo Gutiérrez, que posteriormente fue expulsado y se perderá la vuelta tras simular una falta dentro del área.

Los entrenadores ya preparan sus estrategias para un encuentro que no permite margen de error. Alfredo Arias, técnico de Junior, lamentó la reciente caída de su equipo ante Tolima por 2-0 en la primera fecha de la liga local, donde debutó el refuerzo Luis Fernando Muriel y donde el equipo mostró, en palabras del DT: “Hicimos buenas cosas principalmente en ataque, pero perdimos referencias en defensa, lo vamos a corregir. Esto nos da un baño de humildad a todos”.

Arias adelantó que Junior deberá demostrar hambre y carácter para contrarrestar la ausencia de Teófilo y el traspaso de José Enamorado al Gremio de Brasil. El entrenador consideró que Santa Fe ha mantenido protagonismo en las recientes definiciones y enfrentará “un equipo complejo”.

Guillermo Paiva es uno de los jugadores de Junior en la Superliga frente a Santa Fe - crédito Junior FC

Del lado Cardenal, el uruguayo Pablo Repetto se enfrenta a su primer desafío grande desde que asumió la dirección técnica hace dos semanas. En la rueda de prensa previa al partido, remarcó que sus jugadores “deberán asumir el protagonismo” para imponer condiciones como locales.

Santa Fe llega tras empatar 1-1 en su debut en la liga ante Águilas Doradas, encuentro donde Christian Mafla igualó el marcador tras el gol inicial del visitante Fabián Charales. El capitán Hugo Rodallega se mantiene como la principal referencia ofensiva, después de marcar en el partido de ida y consolidarse como goleador del equipo.

El contexto previo muestra un inicio de campaña irregular para ambos clubes: Junior perdió su primer partido de liga, mientras Santa Fe enlazó dos igualdades consecutivas. La alineación probable presenta a Mauro Silveira en la portería del Junior, acompañado por Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Guillermo Celis, Yimmi Chará, Juan David Ríos, Jánnenson Sarmiento, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

Santa Fe podría alinear a Andrés Mosquera Marmolejo; Helibeltón Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo; Luis Palacios, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

Ficha del partido

Junior y Santa Fe juegan la Superliga 2026 porque fueron los campeones de la Liga BetPlay en 2025 - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe vs. Junior FC - Final de vuelta de la Superliga Colombia 2026.

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.

Fecha y hora : miércoles 21 de enero - 7:30 p. m. hora colombiana.

Transmisión : Win + Fútbol.

Posible alineación Independiente Santa Fe : Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres, Omar Frasica; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.

D. T. de Independiente Santa Fe: Pablo Repetto.

Posible alineación Junior FC: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Jánnenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.

D. T. de Junior FC: Alfredo Arias.