Deportes

Luis Suárez brilla con doblete en la victoria del Sporting de Lisboa sobre el PSG por la Champions

El atacante fue la figura del compromiso tras darle la victoria al club portugués en los últimos minutos del encuentro

Guardar
Luis Suárez fue la figura
Luis Suárez fue la figura del partido tras anotar doblete ante el PSG - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El regreso de la Champions League en 2026 tuvo un protagonista colombiano. Luis Suárez brilló con un doblete en la séptima fecha del torneo europeo, liderando la victoria 2-1 del Sporting de Lisboa sobre el vigente campeón, Paris Saint Germain, en condición de local. Sus goles resultaron clave para el triunfo del conjunto portugués.

Al delantero de la selección Colombia, que inició como titular del compromiso solamente necesito de 15 minutos para darle los tres puntos al equipo de Portugal que sorprendió al PSG en el estadio Estádio José Alvalade.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante Luis Suárez le
El atacante Luis Suárez le dio los tres puntos a su equipo en la séptima fecha de la Champions - crédito Pedro Nunes/Reuters

El primer gol del colombiano se produjo al minuto 74, en una jugada que nació desde un tiro de esquina. Maximiliano Araújo cobró con pierna izquierda buscando a sus compañeros en el área, pero entre varios jugadores de Sporting y PSG se rechazó el balón hacia la media luna.

Allí, un futbolista del club visitante controló en soledad y sacó un potente remate que impactó en el defensor Georgios Vagiannidis. El rebote descolocó a la zaga parisina y le quedó servido a Luis Suárez, que no dudó en aprovechar la oportunidad: el delantero nacido en Santa Marta definió de derecha y dejó sin opciones al arquero Lucas Chevalier, abriendo el marcador para el conjunto portugués ante la mirada atónita del vigente campeón de la Champions League.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Luis SuárezSporting de LisboaChampions LeaguePSGColombia-Deportes

Más Noticias

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del Medellín: cuál será su papel en el equipo

El cartagenero se consagró campeón con el DIM en el Torneo Apertura 2016 y se volvió referente del club

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del

Marino Hinestroza a Vasco da Gama: estas fueron las claves del fichaje “novela” en Colombia

El equipo de trabajo del colombiano tendría un acuerdo con el club de Río de Janeiro

Marino Hinestroza a Vasco da

Árbitro del VAR en partido Pereira vs. Llaneros levanta sospechas por polémico penal en Armenia: estos son los audios

El juez Jhon Ospina provocó el primer escándalo en el fútbol colombiano, al pitar una supuesta mano ilegal de Santiago Aguilar, de los matecañas

Árbitro del VAR en partido

Bajas sensibles en Junior para la vuelta de la Superliga BetPlay contra Santa Fe

El compromiso entre bogotanos y barranquilleros se jugará en la noche del miércoles 21 de enero a las 7:30 p. m. en El Campín

Bajas sensibles en Junior para

Nairo Quintana anunció su primera carrera de 2026, entre especulaciones de que sea el año de su “último baile”

El ciclista colombiano regresa a la competición europea en 2026, con su futuro en el aire y la expectativa de demostrar que aún tiene ambición para sumar capítulos memorables en el panorama internacional del ciclismo

Nairo Quintana anunció su primera
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Año electoral en medio del

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara y el día

Sofía Vergara y el día que encarnó a Lara Croft de ‘Tomb Raider’: la llamaron antes de alcanzar la fama

Marilyn Patiño sorprendió en ‘La casa de los famosos’: “Me encanta que me digan put... y perr..., me fascina”

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Luisa Fernanda W reveló cuál es el secreto para los creadores de contenido en 2026: “Ya no gana el que más publica”

Deportes

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del Medellín: cuál será su papel en el equipo

Marino Hinestroza a Vasco da Gama: estas fueron las claves del fichaje “novela” en Colombia

Árbitro del VAR en partido Pereira vs. Llaneros levanta sospechas por polémico penal en Armenia: estos son los audios

Bajas sensibles en Junior para la vuelta de la Superliga BetPlay contra Santa Fe

Nairo Quintana anunció su primera carrera de 2026, entre especulaciones de que sea el año de su “último baile”