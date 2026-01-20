Luis Suárez brilla con doblete en la victoria del Sporting de Lisboa sobre el PSG por la Champions

Luis Suárez fue la figura del partido tras anotar doblete ante el PSG - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El regreso de la Champions League en 2026 tuvo un protagonista colombiano. Luis Suárez brilló con un doblete en la séptima fecha del torneo europeo, liderando la victoria 2-1 del Sporting de Lisboa sobre el vigente campeón, Paris Saint Germain, en condición de local. Sus goles resultaron clave para el triunfo del conjunto portugués.

Al delantero de la selección Colombia, que inició como titular del compromiso solamente necesito de 15 minutos para darle los tres puntos al equipo de Portugal que sorprendió al PSG en el estadio Estádio José Alvalade.

El atacante Luis Suárez le dio los tres puntos a su equipo en la séptima fecha de la Champions - crédito Pedro Nunes/Reuters

El primer gol del colombiano se produjo al minuto 74, en una jugada que nació desde un tiro de esquina. Maximiliano Araújo cobró con pierna izquierda buscando a sus compañeros en el área, pero entre varios jugadores de Sporting y PSG se rechazó el balón hacia la media luna.

Allí, un futbolista del club visitante controló en soledad y sacó un potente remate que impactó en el defensor Georgios Vagiannidis. El rebote descolocó a la zaga parisina y le quedó servido a Luis Suárez, que no dudó en aprovechar la oportunidad: el delantero nacido en Santa Marta definió de derecha y dejó sin opciones al arquero Lucas Chevalier, abriendo el marcador para el conjunto portugués ante la mirada atónita del vigente campeón de la Champions League.

Noticia en desarrollo...