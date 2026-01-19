Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

La Copa de África afectó directamente a la selección colombia - crédito FCF

En el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo quedó en evidencia la importancia que tiene el ranking de la FIFA en el ámbito de selecciones, puesto que garantiza una posición más cómoda para las naciones que ocupan los primeros lugares.

Por ejemplo, en el torneo que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, las naciones que ocupan los primeros cuatro lugares tendrán que recibir a rivales de menor nivel en las primeras fases.

Es decir que Argentina, España, Inglaterra y Francia no se enfrentarán en el mundial a menos que las cuatro naciones se clasifiquen a la semifinal del torneo, lo que ha sido tomado por representantes de otros países como una clara ventaja.

Colombia cayó en el ranking tras título de Senegal

La FIFA publicó la primera actualización del ranking mundial de selecciones en el año. Las primeras siete posiciones no registraron cambios, mientras que desde el octavo hasta el puesto 19 se observaron varias modificaciones.

Colombia descendió una posición y ahora ocupa el lugar 14, desplazada por el avance de Senegal, que ganó la Copa Africana de Naciones y subió del puesto 19 al 12 y ahora se ubica como la segunda mejor selección de su confederación, solo detrás de Marruecos, que aunque perdió la final continental, subió al octavo lugar.

Marruecos superó a Bélgica, Alemania y Croacia, que descendieron una posición cada una, y se consolida como una de las naciones revelación de los últimos años.

Camerún fue la selección con mayor avance, al escalar 12 puestos y ubicarse en el 45. Las selecciones africanas fueron las únicas que sumaron puntos, ya que participaron en la competencia continental entre diciembre y enero. Cabe recordar que el ranking actualizado no afecta la próxima Copa del Mundo, pues el listado de noviembre fue el que sirvió de referencia para el sorteo de la fase de grupos y los cruces de los repechajes que se jugarán en marzo.

¿Cómo puede entrar Colombia al top 10?

Debido a que no habrá fecha FIFA sino hasta marzo, Colombia estará más de dos meses en la posición 14 del listado. Para volver a sumar puntos, deberá ganar o empatar en los dos partidos de preparación que tendrá ante Francia y Croacia.

La selección Colombia disputará el primer partido el 26 de marzo ante Croacia en el Camping World Stadium de Orlando; tres días después, el 29 de marzo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en el que será el cuarto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones, con ventaja para los europeos.

Estos encuentros servirán como preparación clave para el equipo colombiano de cara a la Copa del Mundo, en la que compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador de un repechaje entre tres naciones (República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).

El mejor ranking FIFA que ha alcanzado la selección Colombia fue la tercera posición, que ocupó en julio de 2013 luego de una destacada actuación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Colombia se mantuvo en el top 10 durante varios meses tras estar en los cuartos de final del torneo de naciones, en el que fue eliminado por Brasil. La Tricolor salió del listado inicial tras ser eliminada en el proceso eliminatorio para Qatar 2022, lo que le impidió seguir siendo catalogada como una de las selecciones con mejor nivel en el mundo. En caso de avanzar de ronda en el mundial de Norteamérica, existe la posibilidad de que Colombia termine el 2026 en los primeros lugares del ranking.