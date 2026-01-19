Deportes

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: después del partido del Junior contra Tolima entraron las máquinas

Las obras se tardarán menos de un año, pues el estadio de fútbol más importante de la capital del Atlántico será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

El estadio Metropolitano pasará a
El estadio Metropolitano pasará a 60.000 espectadores, gracias a que se reconstruirá la tribuna del primer piso en todos los sectores y removerá la pista atlética - crédito @AlejandroChar/X

La transformación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla avanza con una inversión superior a 45 millones de dólares destinada a consolidar la infraestructura deportiva de la ciudad y permitirle acoger la final de la Copa Sudamericana 2026, recientemente adjudicada por la Conmebol.

La ampliación permitirá aumentar el aforo a 60.013 espectadores. Con una capacidad superior a los 45.994 asientos actuales, el proyecto incluye una nueva distribución interna: 2.698 plazas en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles. La remodelación busca ofrecer mayor comodidad y espacio para la realización de eventos deportivos y culturales. En conciertos su capacidad puede llegar a las 75.000 personas.

Una vez finalizado el encuentro entre Junior FC vs. Deportes Tolima, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay, en donde la victoria fue para el Pijao 2-0, se dio ingreso a la maquinaria pesada, que comenzó la excavación y la extracción de material para la que será la nueva casa del Junior FC y múltiples eventos culturales.

El partido Junior vs. Deportes Tolima fue el último que acogió el Roberto Meléndez antes de las intervenciones que lo llevarán a ser uno de los mejores estadios del país - crédito X/@Rajocavi

La relevancia de la remodelación se ve reforzada por el potencial impacto económico sobre Barranquilla. La ciudad espera recibir más de 125.000 visitantes durante eventos internacionales asociados a la Copa Sudamericana, lo que podría traducirse en ingresos superiores a 21 millones de dólares para sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local. ProBarranquilla estima que estos beneficios responderán al auge del turismo deportivo, que se perfila como uno de los principales motores de desarrollo en la región.

Entre las novedades que incorpora el proyecto, el alcalde Alejandro Char destacó que el “escenario de talla mundial” contará con una fachada vanguardista equipada con iluminación y pantallas LED, además de un nuevo techo que cubrirá todas las tribunas. Dentro del recinto, se bajará el nivel de la cancha 1,8 metros y se eliminará la pista atlética, permitiendo acercar las tribunas al campo de juego y generando una experiencia más envolvente para los asistentes. Char precisó que las obras han sido adjudicadas por un monto de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, compuesto por Convías S.A.S., Terrapín S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S. e Ingeniería S.A.S.

Todo está lista para la
Todo está lista para la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, que para el segundo semestre de 2026 quedaría renovado - crédito @AlejandroChar/X

Además, la remodelación incluye nuevas zonas VIP, vestuarios, camerinos y la instalación de un nuevo césped, junto a la construcción de 10 salas de enfermería destinadas a la atención de emergencias médicas. Los sanitarios aumentarán en número y nivel de modernidad, alcanzando 288 inodoros y 72 urinarios. El estadio incorporará también un museo, áreas comerciales y arrendables, así como una fachada completamente renovada, según detalló la Alcaldía.

El concurso de licitación, identificado como LP-017-2025, fue superado por el consorcio Metro Estadio al obtener un puntaje de 99,5621086, dejando atrás a los demás aspirantes, Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo. La administración distrital subrayó que el rápido inicio de los trabajos tras apenas seis días de publicada la licitación demuestra la prioridad estratégica de la intervención para Barranquilla y su proyección internacional.

Así será el proceso de renovación del escenario deportivo, que espera quedar listo para el segundo semestre de 2026 - crédito @AlejandroChar/X

Por primera vez desde la adopción del formato de partido único para definir campeones continentales, una ciudad colombiana será sede de la final de un torneo de la Conmebol. La obra prevé estar terminada para noviembre del próximo año, a tiempo para la final de la Copa Sudamericana 2026.

El diseño del campo incorporará césped híbrido, compuesto por fibras naturales combinadas con sintéticas, con el objetivo de mantener una superficie uniforme y libre de irregularidades. Este será el estadio más grande de Colombia y se une a Bogotá y Medellín como las ciudades capitales que remodelarán sus escenario deportivos en el 2026.

