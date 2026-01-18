Deportes

Luis Fernando Muriel recibió su primera convocatoria con el Junior FC: el delantero podrá debutar en la Liga BetPlay

El partido de la fecha 1, en donde el Tiburón recibe a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano de Barranquilla, tendrá como gran novedad la presencia del delantero con proceso en la selección Colombia

Luis Fernando Muriel regresó al
Luis Fernando Muriel regresó al fútbol colombiano tras una carrera de 16 años en el fútbol internacional (Europa y Estados Unidos) - crédito Junior FC

El debut de Luis Fernando Muriel es el gran atractivo para el partido del Junior FC frente a Deportes Tolima, programado para el domingo 18 de enero a las 6:20 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, primer encuentro de la Liga BetPlay I-2026.

Este arranque no solo marca el comienzo del torneo, sino también el inicio de la defensa del título por parte de los rojiblancos y la primera vez que Muriel, tras una extensa trayectoria en Europa, vestirá oficialmente la camiseta del equipo en el que formó parte en las divisiones menores, luego de ser incluido en la convocatoria de Alfredo Arias.

Convocados del Junior FC para
Convocados del Junior FC para el partido vs. Deportes Tolima - crédito Junior FC

La plantilla de Junior FC no contará en adelante con José Enamorado, figura clave en la final ganada 4-0 en el global ante Tolima en la Liga BetPlay-II 2025, que fue transferido al Gremio de Brasil. A pesar de esa baja, la hinchada y el cuerpo técnico depositan sus ilusiones en Muriel, quien fue habilitado tras completarse todos sus trámites y recibir el certificado de transferencia internacional (CTI). Se espera que el artillero juegue al menos unos minutos, convirtiéndose en el centro del interés para una afición ávida de goles y victorias.

Alfredo Arias, director técnico de Junior, explicó al medio El Heraldo que Muriel llega tras un prolongado período sin competir oficialmente, el cual se remonta al 22 de octubre de 2025, fecha en que disputó su último partido con la eliminación de Orlando City en la MLS Cup contra Chicago Fire.

“Un jugador como Muriel lo querría tener para ayer, pero no llegaron los papeles todavía, y él viene de una inactividad”, expresó Arias tras el reciente empate 1-1 ante Santa Fe por la Superliga. El entrenador uruguayo admitió que el delantero presenta un exceso de peso, al tiempo que reconoció que su incorporación al plantel debía gestionarse con precaución para evitar lesiones: “Lo primero que tiene que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar a un jugador”, declaró Arias.

Luis Fernando Muriel en Colombia
Luis Fernando Muriel en Colombia solamente ha jugado en el Deportivo Cali - crédito Junior FC

En palabras recogidas por El Heraldo, Muriel no ocultó su entusiasmo por el estreno con el club de sus amores. “Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero bien. Creo que las ganas y el deseo que tengo de jugar están por encima de todo eso, y seguramente que si me hacen correr 120 minutos dentro de esa cancha, lo voy a hacer. Deseando ya vivir ese debut, que llegue rápido”, expresó el delantero, que suma más de 100 goles en el fútbol europeo y tiene 34 años.

El partido también podría presenciar el estreno de Jean Pestaña y Juan David Ríos, que tras faltarles documentación durante el duelo de la Superliga, ahora figuran entre los convocados, al igual que el extremo Cristian Barrios, citado después de su primera práctica con el equipo. Entre los refuerzos que ya participaron contra Santa Fe figuran Kevin Pérez, con pasado en Tolima, y Jannenson Sarmiento.

Cristian Barrios, el jugador con el que Junior FC cerró su mercado de fichajes

Cristian Barrios fue presentado por
Cristian Barrios fue presentado por el Junior de Barranquilla el sábado 17 de enero - crédito Junior FC

El Junior de Barranquilla anunció la incorporación del extremo Cristian Barrios, que firmó por tres años tras su salida del América de Cali. El actual campeón del fútbol colombiano adquirió la totalidad del pase del jugador, que ya superó los exámenes médicos y se sumará al plantel dirigido por Alfredo Arias.

La llegada de Barrios, que se declaró hincha del equipo de su ciudad natal, responde a un profundo deseo personal de vestir la camiseta de Junior. “Estoy muy contento, es un sueño estar aquí, ponerme esta camiseta que desde niño soñaba. Voy a entregar todo por Junior y espero darle muchas alegrías a la hinchada”, expresó el futbolista tras su presentación oficial ante medios locales.

La reestructuración ofensiva del equipo también incluyó la salida de Steven “Tití” Rodríguez, quien fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Cali. Durante su paso por Barranquilla, Rodríguez registró 25 goles y tuvo un papel fundamental en los cuadrangulares del último torneo clausura.

