Luis Díaz sorprende en Alemania con el detalle “más escandaloso de la Bundesliga”: así luce la figura del Bayern Múnich

Luis Díaz no solo destaca en Alemania por su gran momento con el Bayern Múnich, sino que ahora llama la atención por su tatuaje - crédito Michaela Stache/REUTERS

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y de la selección Colombia, ha acaparado la atención en Alemania al exhibir un extenso tatuaje en la espalda. La pieza, aún en proceso, tiene como protagonista el rostro de un león, una imagen cargada de significados personales y familiares para el futbolista oriundo de Barrancas (La Guajira).

El jugador está en boca de todos por la imagen, tanto en medios como en los aficionados bávaros, porque nunca antes habían visto una obra de ese tipo y que abarca una buena parte de su cuerpo, otro hecho más que lo hace destacar en un país donde se ganó el cariño de la gente por su gran momento con los rojos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, Lucho quiere terminar la temporada de la mejor manera, con un título bajo el brazo, en buena forma y convocado por la selección Colombia para el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que es otro de sus sueños por cumplir en su carrera profesional.

“La protección que Luis quiere brindar a su familia”

La motivación fundamental de Díaz para este tatuaje reside en destacar el valor de la protección familiar. Daniel Stone, el tatuador responsable, explicó al diario alemán Bild que la “petición específica fue crear un diseño que simbolizara la protección que Luis quiere brindar a su familia”. Añadió que el león representa la fuerza y el coraje que caracterizan al jugador, tanto dentro como fuera del campo.

El proceso comenzó poco antes del verano de 2025, en el domicilio del guajiro de 29 años. Stone informó que restan entre tres y cuatro sesiones, por lo que la elaboración total tomará entre 45 y 50 horas. “’Lucho’ tiene una agenda apretada, pero nos aseguramos de que su piel tenga tiempo suficiente para recuperarse y que su rendimiento deportivo no se vea afectado”.

Este es el tatuaje de Luis Díaz, con la imagen de un león y sus cachorros - crédito @danistonetattoo/Instagram

La agenda deportiva de Luis Díaz obliga a adaptar las sesiones, con el objetivo de que el jugador mantenga el nivel físico requerido por el fútbol de élite. Stone resaltó que es prioritario respetar los tiempos de recuperación y cuidar que Díaz llegue en óptimas condiciones a sus entrenamientos y partidos.

Bayern Múnich se mide ante el Leipzig

En el plano deportivo, Bayern Múnich afrontará el sábado 17 de enero su visita al RB Leipzig por la fecha 17 de la Bundesliga, con la probable vuelta de Joshua Kimmich como titular y la inclusión de Jamal Musiala en la lista de convocados, según confirmó el técnico Vincent Kompany. El encuentro está programado para las 12:30 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido por el canal deportivo ESPN.

Kimmich, que estuvo ausente durante los últimos cuatro partidos por una lesión de tobillo, es opción para ocupar el lateral derecho ante las bajas de Konrad Laimer y Josip Stanišić. Kompany explicó que tanto Musiala como Alphonso Davies, ambos fuera de las canchas debido a lesiones prolongadas, podrían estar en la convocatoria, aunque su participación no será determinante en este enfrentamiento.

Bayern Múnich le apunta a salir campeón de manera anticipada en la Bundesliga - crédito Michaela Stache/REUTERS

Con 47 puntos tras 15 triunfos y dos empates en lo que va de la Bundesliga, el Bayern se mantiene invicto en el liderato, seguido por el Borussia Dortmund (36). La diferencia de gol del conjunto bávaro es de 66 goles a favor y 13 en contra, muestra de su solidez ofensiva y defensiva.

El colombiano Luis Díaz, pieza clave en la estrategia del entrenador, registra 16 partidos, nueve goles, ocho asistencias y cinco tarjetas amarillas esta temporada. Su adaptación ha sido destacada en un equipo que mantiene aspiraciones firmes de conquistar nuevamente el campeonato alemán.

Luis Díaz es una de las figuras sorpresivas de Bayern Múnich, pues apenas llegó en julio al equipo y se ganó el puesto de titular rápidamente - crédito Michaela Stache/REUTERS