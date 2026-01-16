Tulio Gómez por fin venderá al América de Cali y busca comprador: “Ya nuestro ciclo se cumplió”

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

América de Cali inició la temporada 2026 con la esperanza de salir campeón por primera vez desde 2020, cuando consiguió la Liga BetPlay, porque en los últimos cinco años llegó a las finales de la Superliga 2021 y la Copa Colombia 2024, perdiendo frente a Santa Fe y Nacional, respectivamente.

En esa historia ha estado Tulio Gómez, que reveló que se irá de los Diablos Rojos muy pronto, pues tiene planes de dejar de ser el máximo accionista de la institución, con la que consiguió grandes cosas y daría un paso al costado para otros proyectos y que el club busque otro proyecto.

Por lo pronto, el club se alista para su debut en la Liga BetPlay, el sábado 17 de enero ante el debutante Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero, donde espera un triunfo y el apoyo de los aficionados porque en 2025 abandonaron las tribunas por la campaña irregular de ese año.

“Nadie le ha metido tanta plata a América como nosotros”

En 2014 se dio la llegada de Tulio Gómez al club, comprando un paquete de acciones del conjunto que, en ese momento, se encontraba en la segunda división, y en 2026 logró el 53% del control del club, siendo el máximo accionista y responsable de que la institución avance a lo que es actualmente.

En charla con el medio Zona Libre de Humo, Tulio Gómez informó que “después de los Rodríguez, la familia que más le ha metido plata a América somos nosotros. Nadie le ha metido tanta plata a América como nosotros. Solo la recuperaremos el día que vendamos. Ya nuestro ciclo en América se cumplió“.

Tulio Gómez está dispuesto a vender el club, después de ser el máximo accionista desde 2016 - crédito Lina Gasca / Colprensa

Con respecto al proceso para que los escarlatas pasen a nuevas manos, el empresario reveló que no es tarea sencilla porque son pocos los interesados en la actualidad, tanto por su valor como el plan de inversión: “Lo que pasa es que vender a América no es como vender un carro o una casa”.

“Creo que ya decimos qué tenemos que hacer. Desde que yo llegué, sacar la América de la B, fortalecer la cantera, tener la sede propia, volver a ser protagonista internacional y volverlo atractivo para un mundo internacional. Nosotros ya lo cumplimos”, añadió Gómez, en un balance de su gestión.

En casi 10 años de gestión de Tulio Gómez, América fue campeón de liga en 2019 y 2020 - crédito América de Cali

El empresario terminó al decir que “les recuerdo, eliminamos a los dos mejores equipos de ese momento, Nacional y Medellín. Nacional que nos ha dado madera todo el año, en el 95 lo eliminamos de la final del fútbol colombiano, lo eliminamos de Copa Libertadores, ahí nos quitamos la espina”.

Bajas de peso ante Internacional

Previo al debut en la Liga BetPlay, los Diablos Rojos perdieron a cuatro jugadores, tres de ellos durante la pretemporada y el otro sigue en proceso de recuperación, lo que causa preocupación en el cuerpo técnico liderado por David González, pensando en ganar en la primera jornada.

Jan Lucumí, uno de los jugadores lesionados con América en el amistoso frente a Once Caldas - crédito América de Cali

Se conocieron las lesiones de Dylan Borrero, Jhon Murillo y Jan Lucumí, que se fueron con molestias tras el amistoso de América ante Once Caldas, el martes 13 de enero en el Pascual Hierrero, por la Serie Colombia, siendo el atacante venezolano y el delantero los más graves porque se les harán exámenes.

Por otro lado, el defensor Marcos Mina está en proceso de rehabilitación de la cirugía de hombro, va por buen camino y se espera que se recupere pronto, pues el club lo necesita con urgencia antes del inicio de la Copa Sudamericana el 5 de marzo, contra el Atlético Bucaramanga y que es el principal objetivo de la institución roja en 2026.