Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

En el inicio de la temporada 2026, los 20 equipos no se detienen en el periodo de transferencias; algunos siguen en la búsqueda de refuerzos y otros a punto de cerrar su libro de pases

Guardar
Junior y Santa Fe juegan
Junior y Santa Fe juegan la Superliga 2026 porque fueron los campeones de la Liga BetPlay en 2025 - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de las 20 plantillas para el inicio de la temporada del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

20:04 hsHoy

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Su llegada generó una ola de expectativas entre los aficionados, que colmaron las tribunas del estadio Metropolitano

Luis Fernando Muriel fue presentado
Luis Fernando Muriel fue presentado ante la hinchada del equipo Tiburón - crédito Junior FC

Independiente Santa Fe y Junior abrieron la temporada 2026 con la disputa de la primera final de la Superliga BetPlay Dimayor en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Leer la nota completa
19:44 hsHoy

Altas y bajas

Águilas Doradas

  • Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez y Alberto Higgins.
  • Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñez, Sebastián Rodríguez, Ánderson Plata, Wilson Morelo, Hárrinson Mancilla y Geovanni Banguera.

Alianza

  • Altas: Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.
  • Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera y Máyer Gil.

América de Cali

  • Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero y Yeison Guzmán.
  • Bajas: Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Luis Paz, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Kener González, Manuel Caicedo, Franco Leys y Éder Álvarez Balanta.

Atlético Bucaramanga

  • Altas: Brandon Caicedo y Martín Rea.
  • Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Altas: Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño.
  • Bajas: Kilian Toscano, Facundo Batista, Camilo Cándido, Joan Castro y Billy Arce.

Boyacá Chicó

  • Altas: Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma, Jaime Díaz y Jeison Mena.
  • Bajas: sin anuncios

Cúcuta Deportivo

  • Altas: Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía y Brayan Montaño.
  • Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano, Bladimir Angulo y Alex Borja.

Deportes Tolima

  • Altas: Alexis Henríquez (A.T.), Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López y Elan Ricardo.
  • Bajas: Léider Riascos, Jhon Quiñones, Marlon Torres, Kevin Pérez y Jeison Mena.

Deportivo Cali

  • Altas: Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo.
  • Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo y Alejandro Rodríguez.

Deportivo Pasto

  • Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo, Joider Micolta, Fáiner Torijano, Enrique Serje, Hárrinson Mancilla, Máyer Gil, Geovanni Banguera, Diego Chávez, Edwin Velasco, Jonathan Perlaza y Santiago Córdoba.
  • Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Deportivo Pereira

  • Altas: Arturo Reyes (D.T.), Danilo Ortiz, Fabio Delgado, Ánderson Plata y Alejandro Rodríguez.
  • Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz, Juan Sebastián Quintero, Jaime Díaz, Víctor Mejía, Juan David Ríos y Edwin Velasco.

Fortaleza

  • Altas: Miguel Silva, Miguel Pernía, Franco Pulicastro, Sebastián Herrera, Richardson Rivas, Joan Cajares, David Ramírez y Sebastián Navarro.
  • Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.

Independiente Medellín

  • Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño, Dídier Moreno y Enzo Larrosa.
  • Bajas: Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Juan David Arizala, Luis Sandoval y Brayan León.

Internacional de Bogotá

  • Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuílker Faríñez, Joan Castro y Dereck Moncada.
  • Bajas: sin anuncios.

Jaguares

  • Altas: Alexis Márquez (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.
  • Bajas: Álvaro Hernández (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.

Junior de Barranquilla

  • Altas: Jánnenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel.
  • Bajas: José Cuenú, Javier Báez, Didier Moreno, José Enamorado, Carlos Esparragoza y ‘Titi’ Rodríguez.

Llaneros

  • Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.
  • Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo y Yeiler Góez.

Millonarios

  • Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras.
  • Bajas: Néiser Villarreal, Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios, Juan Esteban Carvajal, Nicolás Arévalo y Edwin Mosquera.

Once Caldas

  • Altas: Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega y Andrés Roa.
  • Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García, Luis Palacios, Andrés Ibargüen.

Santa Fe

  • Altas: Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios y Nahuel Bustos.
  • Bajas: Francisco López (D.T.), Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Edwar López, Elvis Perlaza, Marcelo Meli, Joaquín Sosa y David Ramírez.
19:41 hsHoy

Se terminó la pretemporada en el fútbol colombiano, pues el 16 de enero se dará inicio a la Liga BetPlay, en el primer semestre, con los 20 equipos debutando en el campeonato y con mucha expectativa por ver cómo funcionaron sus fichajes, armado de plantillas y nuevos proyectos.

Temas Relacionados

EN VIVOMercado de fichajesLiga BetPlayMercado de fichajes Liga BetPlayAltas y Bajas Liga BetPlayFútbol colombianoColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO Huracán vs. Cúcuta Deportivo, amistoso internacional 2026: el Motilón cierra la pretemporada en Uruguay

El conjunto recién ascendido a la Liga BetPlay jugará su segundo y último compromiso ante otro argentino, esta vez ante el Globo, subcampeón del Torneo Apertura 2025

EN VIVO Huracán vs. Cúcuta

Mundial 2026 impacta los torneos cortos: así se han definido campeones en años de Copa del Mundo

El calendario del fútbol colombiano se ajusta por la cita global, recordando cómo América de Cali, Junior, Nacional y otros han celebrado títulos en años mundialistas desde 2002

Mundial 2026 impacta los torneos

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

La mujer de la tercera edad destacó que espera que este 2026 el equipo Motilón vuelva a clasificar a la Copa Libertadores, al recordar la épica campaña del 2007 que lo dejó como el equipo revelación

La abuelita uruguaya hincha del

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Equipos como Millonarios, Pasto, Tolima y otros reportaron novedades, que cada vez son pocas por el inicio de la temporada 2026 del fútbol colombiano

Altas y bajas de la

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

El experimentado jugador logró el gol de la igualdad, luego de que Hugo Rodallega abriera el marcador, pero se fue expulsado sobre el final y se perderá la vuelta el 21 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hallaron muertos a una mujer

Hallaron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en el baño de un hotel en Retiro

El Banco Central compró dólares por décimo día consecutivo y suma casi USD 700 millones en enero

David Hockney advierte que trasladar el Tapiz de Bayeux desde Francia a Gran Bretaña es “una locura”

Cuántos días de descanso se necesitan en ima rutina de ejercicio y qué hacer en ellos, según expertos

En una zona de Rosario donde operaban Los Monos, cayó una banda narco vinculada a un triple crimen: hay 11 detenidos

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que quedó

Donald Trump aseguró que quedó “muy impresionado” con María Corina Machado

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

Demencia rápidamente progresiva: síntomas, causas y el nuevo marco diagnóstico, según expertos de Mayo Clinic

David Hockney advierte que trasladar el Tapiz de Bayeux desde Francia a Gran Bretaña es “una locura”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

DEPORTES

Tras los ásperos cruces por

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

Luego de pensar en el retiro, Victoria Bosio logró el mejor resultado de su carrera: “Aprendí a valorarme”

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”