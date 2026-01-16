EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas de los equipos hoy 16 de enero

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de las 20 plantillas para el inicio de la temporada del fútbol colombiano.
Independiente Santa Fe y Junior abrieron la temporada 2026 con la disputa de la primera final de la Superliga BetPlay Dimayor en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Águilas Doradas
Alianza
América de Cali
Atlético Bucaramanga
Atlético Nacional
Boyacá Chicó
Cúcuta Deportivo
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Deportivo Pasto
Deportivo Pereira
Fortaleza
Independiente Medellín
Internacional de Bogotá
Jaguares
Junior de Barranquilla
Llaneros
Millonarios
Once Caldas
Santa Fe
Se terminó la pretemporada en el fútbol colombiano, pues el 16 de enero se dará inicio a la Liga BetPlay, en el primer semestre, con los 20 equipos debutando en el campeonato y con mucha expectativa por ver cómo funcionaron sus fichajes, armado de plantillas y nuevos proyectos.