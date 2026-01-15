Este será el camino de Camila Osorio y Emiliana Arango en el cuadro principal del Australian Open

Las dos mejores tenistas de Colombia en el Ranking WTA estarán en el cuadro principal del Australian Open - crédito Reuters

Las expectativas para el tenis colombiano en la temporada 2026 se centran ahora en Camila Osorio y Emiliana Arango, tras la eliminación de Nicolás Mejía en la fase clasificatoria del Australian Open 2026. La cucuteña buscará consolidar su registro positivo ante Ann Li, mientras que Arango aspira a cortar una racha adversa frente a rivales estadounidenses, en un abierto que ya no contará con presencia del bogotano en las siguientes rondas.

Tras la derrota de Mejía frente a Yibing Wu, número 168 del escalafón ATP, la delegación nacional enfrenta el desafío de sostener su presencia en el certamen a partir del cuadro principal femenino, luego de que Daniel Galán también fuera eliminado en la primera ronda del cuadro clasificatorio.

En Melbourne Park, Mejía concluyó su participación con parciales de 4-6 y 4-6, en un partido de casi dos horas que supuso una mejora respecto al año anterior, cuando fue eliminado en la ronda inicial de la fase previa. El caleño, que venía de superar al finlandés Otto Virtanen, no logró mantener el nivel y, tras la derrota, viajará a Portugal para disputar el ATP Challenger de Oeiras a partir del 19 de enero, donde coincidirá con Mackenzie McDonald y otros jugadores.

Por su parte, Camila Osorio afronta su sexta experiencia en el torneo oceánico y la quinta en el cuadro principal. En la primera ronda enfrentará a Ann Li, ubicada en el puesto 38° del ranking WTA, en un duelo que reedita una rivalidad pareja: ambas suman dos victorias cada una como profesionales.

Camino de Camila Osorio hasta tercera ronda del Australian Open 2026 - crédito Australian Open

El primer cruce se dio en Tenerife 2021, con triunfo estadounidense; más tarde, Osorio venció en el US Open 2022 y en el WTA 1000 de Beijing 2025, mientras que Li la superó en el WTA 250 de Guangzhou el año pasado. El horario exacto del encuentro aún no ha sido confirmado por la organización. En caso de pasar a segunda ronda, la cucuteña se enfrentará a la británica Emma Raducanu.

Emiliana Arango, considerada la mejor raqueta sudamericana, también recibió su primera adversaria tras el sorteo del cuadro principal. La antioqueña debutará ante McCartney Kessler —puesto 36° de la WTA—, a quien enfrentó recientemente en la primera ronda del WTA 500 de Brisbane.

Camino de Emiliana Arango hasta tercera ronda del Australian Open 2026 - crédito Australian Open

En ese encuentro, disputado doce días antes del inicio del primer Grand Slam del año, Kessler se impuso por 6-1 y 6-3. Arango mantiene un historial positivo contra rivales estadounidenses, con 65 victorias y 39 derrotas. Sin embargo, intentará romper una racha de cinco derrotas consecutivas ante jugadoras de ese país, tras su último triunfo ante Whitney Osuigwe en el WTA 125 de Cancún.