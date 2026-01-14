Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

Jhon Arias ha sido titular en el Wolverhampton con el nuevo entrenador, Robert Owen Edward - crédito David Klein/REUTERS

Palmeiras ha recibido el visto bueno de Jhon Arias para avanzar en su posible fichaje, pero enfrenta un obstáculo contractual que favorece a Fluminense si el colombiano regresa al fútbol brasileño, según información de UOL.

Las condiciones de su traspaso desde el Wolverhampton Wanderers incluyen una cláusula que otorga a Fluminense el derecho de preferencia en caso de retorno a Brasil. El club inglés desembolsó 17 millones de euros, además de 5 millones de euros en bonificaciones, por la transferencia del centrocampista de 28 años, y busca recuperar ese monto en una eventual venta, informó UOL.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Arias interesa mucho al Palmeiras, que quiere al colombiano de vuelta a Brasil para la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS

Arias, quien participó en 25 partidos esta temporada con los Wolves, acumula 2 goles y 1 asistencia, y su equipo se encuentra en el último lugar de la Premier League con 7 puntos en 21 encuentros. Su entorno considera positivo un regreso a Brasil, ante el difícil momento del club inglés.

En su paso por el Fluminense, Arias disputó 230 partidos, marcó 47 goles y sumó 5 asistencias, además de ganar la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024. El deseo del colombiano de regresar a Brasil pasaría también por estar en el mejor momento posible para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección.

De acuerdo con el periodista Victor Lessa en Brasil, hasta el momento Fluminense no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el interés del Palmeiras. La directiva reafirmó a los representantes de Arias que el club quiere recuperarlo si decide volver, y el propio jugador habría confirmado recientemente que su prioridad sería el equipo carioca.

“Arias lo sabe y recientemente declaró en una entrevista con su amigo @fredcaldeira que el Fluminense será su prioridad. En la práctica, veremos cómo se desarrolla la situación. El hecho es que en cualquier negociación el Fluminense necesita ser consultado si ejerce o no la opción de compra, y hasta ahora eso no ha sucedido” publicó el periodista brasilero.

El buen momento de Jhon Arias en el Wolverhampton de la mano de Robert Edwards

Jhon Arias marcó gol y dio asistencias en el último partido del Wolverhampton en la FA Cup - crédito Reuters/Andrew Couldridge

Wolverhampton avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup tras vencer por 6-1 al Shrewsbury Town Football Club, un resultado impulsado por el aporte del colombiano Jhon Arias, quien anotó un gol y dio una asistencia en el encuentro de este sábado.

El técnico galés Robert Edwards, de 43 años, destacó la actuación colectiva y, en particular, el rendimiento ofensivo de su equipo. “Fue más que satisfactorio; fue un día realmente bueno para nosotros. Una buena actuación, muy profesional, se observó mayor progreso y muchísimos aspectos positivos. Fue un día muy agradable en general”, señaló Edwards en declaraciones recogidas por la web oficial de los ‘lobos’.

Jhon Arias celebra uno de sus goles con Wolverhampton - crédito Reuters/Jason Cairnduff

El entrenador subrayó que la formación mantuvo el ritmo de juego deseado y mostró precisión en momentos clave, aunque reconoció oportunidades no concretadas. Wolverhampton mostró una combinación de paciencia y determinación durante el encuentro y en este inicio de año, según valoró su entrenador, quien además resaltó la “amenaza” ofensiva exhibida por el plantel.

En el partido, el noruego Jorgen Strand Larsen firmó un ‘hat-trick’, actuación que también mereció el reconocimiento del DT: “Fue increíble para él. Estoy muy contento. Ha estado trabajando muy duro y ha sido un momento difícil para él, también en lo personal, pero todos pasamos por esto... la clave está en cómo recuperarse, y él ha estado realmente bien”.

El próximo partido de los Wolves será en la Premier League ante el Newcastle en condición de local. El duelo está programado para las 9:00 a. m. en el Molineux Stadium. De sumar de a tres se acercarían al Burnley y al Westham en la pelea por salir del descenso.