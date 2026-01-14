Deportes

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

Cuando el atacante comenzaba a tener mejores números en Europa, sumando goles y asistencias, el Verdão recibió el aval para continuar las negociaciones y sumarlo a su fila de cara al Brasileirao 2026

Guardar
Jhon Arias ha sido titular
Jhon Arias ha sido titular en el Wolverhampton con el nuevo entrenador, Robert Owen Edward - crédito David Klein/REUTERS

Palmeiras ha recibido el visto bueno de Jhon Arias para avanzar en su posible fichaje, pero enfrenta un obstáculo contractual que favorece a Fluminense si el colombiano regresa al fútbol brasileño, según información de UOL.

Las condiciones de su traspaso desde el Wolverhampton Wanderers incluyen una cláusula que otorga a Fluminense el derecho de preferencia en caso de retorno a Brasil. El club inglés desembolsó 17 millones de euros, además de 5 millones de euros en bonificaciones, por la transferencia del centrocampista de 28 años, y busca recuperar ese monto en una eventual venta, informó UOL.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Arias interesa mucho al
Jhon Arias interesa mucho al Palmeiras, que quiere al colombiano de vuelta a Brasil para la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS

Arias, quien participó en 25 partidos esta temporada con los Wolves, acumula 2 goles y 1 asistencia, y su equipo se encuentra en el último lugar de la Premier League con 7 puntos en 21 encuentros. Su entorno considera positivo un regreso a Brasil, ante el difícil momento del club inglés.

En su paso por el Fluminense, Arias disputó 230 partidos, marcó 47 goles y sumó 5 asistencias, además de ganar la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024. El deseo del colombiano de regresar a Brasil pasaría también por estar en el mejor momento posible para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección.

De acuerdo con el periodista Victor Lessa en Brasil, hasta el momento Fluminense no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el interés del Palmeiras. La directiva reafirmó a los representantes de Arias que el club quiere recuperarlo si decide volver, y el propio jugador habría confirmado recientemente que su prioridad sería el equipo carioca.

“Arias lo sabe y recientemente declaró en una entrevista con su amigo @fredcaldeira que el Fluminense será su prioridad. En la práctica, veremos cómo se desarrolla la situación. El hecho es que en cualquier negociación el Fluminense necesita ser consultado si ejerce o no la opción de compra, y hasta ahora eso no ha sucedido” publicó el periodista brasilero.

El buen momento de Jhon Arias en el Wolverhampton de la mano de Robert Edwards

Jhon Arias marcó gol y
Jhon Arias marcó gol y dio asistencias en el último partido del Wolverhampton en la FA Cup - crédito Reuters/Andrew Couldridge

Wolverhampton avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup tras vencer por 6-1 al Shrewsbury Town Football Club, un resultado impulsado por el aporte del colombiano Jhon Arias, quien anotó un gol y dio una asistencia en el encuentro de este sábado.

El técnico galés Robert Edwards, de 43 años, destacó la actuación colectiva y, en particular, el rendimiento ofensivo de su equipo. “Fue más que satisfactorio; fue un día realmente bueno para nosotros. Una buena actuación, muy profesional, se observó mayor progreso y muchísimos aspectos positivos. Fue un día muy agradable en general”, señaló Edwards en declaraciones recogidas por la web oficial de los ‘lobos’.

Jhon Arias celebra uno de
Jhon Arias celebra uno de sus goles con Wolverhampton - crédito Reuters/Jason Cairnduff

El entrenador subrayó que la formación mantuvo el ritmo de juego deseado y mostró precisión en momentos clave, aunque reconoció oportunidades no concretadas. Wolverhampton mostró una combinación de paciencia y determinación durante el encuentro y en este inicio de año, según valoró su entrenador, quien además resaltó la “amenaza” ofensiva exhibida por el plantel.

En el partido, el noruego Jorgen Strand Larsen firmó un ‘hat-trick’, actuación que también mereció el reconocimiento del DT: “Fue increíble para él. Estoy muy contento. Ha estado trabajando muy duro y ha sido un momento difícil para él, también en lo personal, pero todos pasamos por esto... la clave está en cómo recuperarse, y él ha estado realmente bien”.

El próximo partido de los Wolves será en la Premier League ante el Newcastle en condición de local. El duelo está programado para las 9:00 a. m. en el Molineux Stadium. De sumar de a tres se acercarían al Burnley y al Westham en la pelea por salir del descenso.

Temas Relacionados

Jhon AriasPalmeirasFluminenseWolverhamptonPremier LeagueFichajes ColombianosFútbol BrasilColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

El equipo colombiano culminará su pretemporada al sur del continente visitando La Bombonera en un partido en homenaje al fallecido entrenador que les dio el título de Liga en 2017 y la Superliga de 2018

EN VIVO - Boca Juniors

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce

El colombiano ya había sido investigado por el Comité Disciplinario por una excesiva celebración de gol en el partido contra Galatasaray, válido por la Liga de Turquía

Jhon Jader Durán será investigado

Este es el motivo por el que no fueron presentados Luis Muriel y Cristian Barrios como nuevos jugadores del Junior FC

Con la llegada de estos dos jugadores, el Tiburón cerraría su libro de traspasos para el primer semestre del 2026, en donde defenderá el título de la Liga y afrontará la Copa Libertadores

Este es el motivo por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Cezán reveló que uno

Marcelo Cezán reveló que uno de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le coqueteó

Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Yeferson Cossio contó los detalles de cómo va su salud y se refirió a los procedimientos médicos a los que debe someterse

Valentino Lázaro aclaró por qué pensó que Sara Uribe y Manuela Gómez eran arrogantes: “Lo somos”

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce

Este es el motivo por el que no fueron presentados Luis Muriel y Cristian Barrios como nuevos jugadores del Junior FC