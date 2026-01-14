Hugo Rodallega reaccionó a la llegada de ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe: “Son cosas que me causan gracia”

El extremo se unió a Independiente Santa Fe - crédito Millonarios/Colprensa

El 13 de enero, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, informó que el extremo Edwin “Shirra” Mosquera será nuevo jugador del Cardenal, puesto que la institución bogotana compró parte de los derechos deportivos del atacante a Atlanta United.

De esa forma, “Shirra” saldrá de Millonarios, a falta de seis meses para que terminara su préstamo, y se unió a la nómina de Pablo Repetto en el equipo rojo de la capital, que el 15 de enero disputará la ida de la final de la Superliga ante Junior de Barranquilla.

Esta contratación ha generado polémica debido a que una parte de los hinchas de Millonarios agradecieron a Eduardo Méndez por retirar del Embajador a uno de los jugadores más criticados en los últimos años.

De la misma forma, fanáticos del Cardenal han cuestionado la inversión, que sería de alrededor de 500.000 dólares, por un jugador que no ha sido titular en los últimos meses.

El mejor momento del extremo fue en la MLS con Atlanta United - crédito Reuters

Rodallega habló de la llegada de “Shirra” a Santa Fe

En medio de la polémica, Hugo Rodallega habló con Deportes RCN y la contratación de Edwin Mosquera fue uno de los temas sobre los que habló el capitán de Independiente Santa Fe.

Al respecto, el goleador indicó que le daban risa los comentarios negativos, puesto que en más de una ocasión se ha registrado que jugadores que llegan provenientes desde Millonarios, triunfan en Santa Fe. Entre los casos recientes está Robinson Zapata, Wilson Morelo y Elvis Perlaza.

“Son cosas que me causan gracia. No se trata de Mosquera o de Helibelton, que viene de allá también. Cuántos jugadores no han pasado de Millonarios a Santa Fe y han triunfado. Conozco jugadores que se vistieron con las dos camisetas y ganaron títulos. Hay que esperar, darle la oportunidad y me imagino que viene con la intención de aportar, de rendir, de hacer su fútbol”

Para Rodallega, no es importante el presente reciente de “Shirra” Mosquera, sino que el extremo de 24 años ahora será parte del plantel profesional del Cardenal y por ende recibirá el apoyo de sus compañeros.

“Eso no me incumbe a mí, vamos a intentar que llegue y se adapte a lo que quiere el profe. Como compañero ayudarle, que se sienta en casa y este listo para pelear por todos los objetivos. El hincha siempre va a opinar”.

Santa Fe fue campeón del torneo apertura de 2025 - crédito Colprensa

Sobre cómo es la interna en Santa Fe, Rodallega mencionó que todos los refuerzos deben entender que están en un club importante del país, en el que solo sirve ser campeón.

“Esa tiene que ser la mentalidad de un equipo grande, yo creería que los equipos siempre tienen que prepararse para ser campeones y un proyecto ganador. Nosotros, el mismo día que levantamos la copa, ya estábamos pensando en defender el título”.

El vallecaucano mencionó lo que será la final de la Superliga ante Junior de Barranquilla, lo que aprovechó para darle la bienvenida al fútbol colombiano a Luis Fernando Muriel.

“Es un título, un trofeo, nada mejor que empezar el año levantando un título, es algo motivante. Como jugador y conocedor de este medio, me encanta que los jugadores que estuvimos fuera del país volvamos a nuestra liga. A Muriel darle la bienvenida, eso va a seguir aportando… Independientemente de los nombres, nosotros vamos a poder ganarlo, con respeto los miramos como nuestro rival a vencer“.

Hugo Rodallega fue el máximo goleador del fútbol colombiano en 2025 - crédito Colprensa

La primera prueba de Santa Fe en el semestre será el 15 de enero ante Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, compromiso en el que jugarán con la camiseta homenaje por el título de la Copa Sudamericana, puesto que los uniformes de competencia del Cardenal serán presentados de manera oficial el 17 de enero.

El partido de vuelta de la Superliga será el 22 de enero en El Campín, en donde se definirá el primer título del fútbol colombiano en 2026.