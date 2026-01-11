Catalina Usme y Andrés Usme regresan a la Liga Femenina en Colombia: América de Cali anunció a sus bicampeones

Los hermanos Usme, Andres y Catalina, regresan al América de Cali para la temporada 2026 del fútbol femenino en Colombia - crédito América de Cali

El retorno de Catalina Usme al América de Cali marca un punto de inflexión para el fútbol femenino colombiano y augura una lucha directa por recuperar la supremacía que el club supo ostentar hasta hace pocos años.

Tras una breve experiencia internacional por México, Turquía y Perú, la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia Femenina vuelve no solo como futbolista, sino también como referente para el proyecto deportivo de 2026.

El regreso de Catalina Usme coincide con el de su hermano, Andrés Usme, que asumirá nuevamente la dirección técnica del equipo. Ambos conquistaron dos títulos con América de Cali en 2019 y 2022, antes de trasladarse al extranjero, donde también sumaron un campeonato con Universitario de Lima.

Catalina Usme es la goleadora histórica de las selecciones Colombia - crédito América de Cali

La reciente salida de los Usme del club peruano, oficializada hace menos de un mes, generó incertidumbre sobre el futuro inmediato de la delantera antioqueña, hasta que el equipo vallecaucano aceleró su reincorporación.

De acuerdo con un comunicado difundido por América de Cali, tanto el club como su afición se trazan el objetivo de “aportar liderazgo, jerarquía y compromiso en la búsqueda de nuevos logros para nuestra historia”. El equipo aspira a que el regreso de su “capitana campeona” impulse de nuevo al club a la cima de una liga dominada en los últimos ciclos por Deportivo Cali y Santa Fe, ambos con tres títulos que los ubican como los máximos ganadores recientes.

La trayectoria de Catalina Usme con la camiseta escarlata es exitoso: acumula 62 partidos, 49 goles y 11 asistencias. Esta experiencia, reforzada con el bagaje internacional adquirido en Pachuca, Galatasaray y Universitario, se suma ahora al proceso de renovación del club para afrontar los desafíos de la Liga Femenina Colombiana 2026, que comenzará los primeros días de febrero y se extenderá hasta finales de septiembre.

El desafío inmediato para Andrés Usme será replicar los éxitos alcanzados en sus anteriores ciclos al mando de América de Cali, donde ya supo sumar dos campeonatos. En tanto, la expectativa sobre una posible vuelta de Catalina Usme a la Selección Colombia se mantiene latente, ya que no ha recibido convocatorias tras la Copa América de 2023.

Palmarés de títulos de la Liga Femenina en Colombia

Deportivo Cali Femenino es el equipo con más títulos de Liga (3) junto a Independiente Santa Fe - crédito Deportivo Cali

En 2016, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la creación de la Liga Profesional Femenina, lo que representó un avance en la institucionalización de la disciplina. La primera edición del torneo se jugó en 2017, con 18 equipos, y tuvo como primer campeón a Independiente Santa Fe.

Deportivo Cali

(3 títulos): 2021, 2024 y 2025

Independiente Santa Fe

(3 títulos): 2017, 2020, 2023.

América de Cali

(2 títulos): 2019, 2022

Atlético Huila

(1 título): 2018

Estas serán las competencias de las selecciones Colombia femeninas

La selección Colombia Femenina se volverá a reunir hasta 2026 - crédito FCF

El año 2026 marcará una intensa agenda para el fútbol femenino de Colombia, con competiciones clave en diferentes categorías internacionales. El principal reto iniciará en Paraguay, donde el conjunto Sub-17 de la selección Colombia medirá fuerzas en el Grupo A del Sudamericano entre el 4 y el 28 de febrero ante Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay, buscando uno de los cuatro cupos en juego para el Mundial de Polonia en septiembre.

El desempeño en la Liga de las Naciones de la Conmebol será decisivo, ya que este certamen ofrece dos plazas directas y dos puestos de repesca rumbo al Mundial Brasil 2027. Los partidos arrancan el 10 de abril como locales frente a Venezuela, siguen el 14 de abril ante Chile y el 18 de abril en visita a Argentina. Posteriormente, en junio, Colombia recibirá a Uruguay y viajará a Paraguay.

La categoría Sub-20 también enfrentará el Sudamericano entre el 22 de abril y el 16 de mayo, otorgando cuatro boletos para el Mundial de Marruecos, aunque la fecha exacta del evento aún no ha sido confirmada. Al cierre de 2025, Colombia acumuló 7 puntos en 3 partidos, ubicándose en el cuarto lugar a solo uno del líder Venezuela.