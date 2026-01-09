Yáser Asprilla y Jhon Solís le darían un golpe millonario al Girona: todo por su salida a otros clubes

Yaser Asprilla es uno de los jugadores que dejará al Girona en el mercado invernal de 2026 - crédito REUTERS/Albert Gea

Girona de España no ha tenido una buena temporada después de 2024, cuando finalizó en el tercer puesto de Champions League y avanzó al torneo por primera vez en su historia, por lo que tomará las primeras decisiones en su plantilla para mejorar la campaña en 2026, pues le quiere escapar al descenso.

Una de esas medidas será la salida de Jhon Solís y Yáser Asprilla, los colombianos por los que invirtió una buena cantidad de dinero, pero el club ya vio que no rindieron como se esperaba y parece que es el momento de decirles adiós, con el volante de la selección Colombia con un destino casi asegurado.

Asprilla es uno de los más apurados en encontrar equipo, ya que tiene opciones de jugar la Copa Mundial de la FIFA y necesita sumar minutos lo antes posible, para ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en los amistosos de marzo, así como en la convocatoria definitiva.

Millonaria pérdida en el Girona

El Girona FC está a punto de perder 24 millones de euros tras decidir la salida de los colombianos Jhon Solís y Yáser Asprilla. Ambos jugadores, que representaron una inversión récord para el club, no cumplieron las expectativas deportivas y su marcha parece inminente en este mercado de fichajes invernal, según un análisis del Diario AS.

Solís llegó en 2023 procedente del Atlético Nacional por seis millones de euros. Asprilla fue adquirido del Watford en 2024 por dieciocho millones de euros, a los que se pueden sumar hasta siete millones en variables por objetivos, estableciendo el fichaje más caro en la historia del Girona y superando a incorporaciones previas como Viktor Tsygankov o Artem Dovbyk, que costaron 7,75 millones.

Yáser Asprilla llegó como figura del Watford y no rindió en casi dos temporadas con Girona

El Girona necesita liberar una plaza de extranjero para fichar al argentino Claudio Echeverri, lo que obliga a Solís a salir del equipo. Con solo veintiún años, el mediocampista colombiano se encamina hacia Brasil en las próximas horas, de acuerdo con el medio español.

El rendimiento deportivo de Solís y Asprilla se mantuvo por debajo de lo esperado. Jhon suma sesenta y un partidos, con un gol y una asistencia. Yáser, en tanto, registra cuarenta y nueve partidos, cuatro goles y una asistencia, cifras modestas frente a otros fichajes del club que costaron menos y ofrecieron mejores resultados.

Jhon Solis solo tuvo una buena temporada en Girona, que fue la campaña 2023/2024

La salida simultánea de ambos futbolistas genera presión sobre la dirección deportiva del Girona. Más allá de la potencial pérdida económica por la dificultad de recuperar parte de la inversión, el club afronta la necesidad de reorganizar su planificación y la estrategia en el mercado. La responsabilidad recae sobre el director deportivo, Quique Cárcel, quien lideró las operaciones.

Mallorca quiere a Asprilla

Por otro lado, Yáser Asprilla pidió salir en busca de más minutos de juego, con la esperanza de aumentar sus opciones de disputar el próximo Mundial con la selección colombiana. Bajo la dirección de Míchel Sánchez, apenas ha jugado quinientos ochenta y ocho minutos en la Liga, una cifra que reduce sus posibilidades en la competencia internacional.

El Mallorca surge como principal candidato para su cesión, interesado en reforzar su banda derecha, una posición que ha generado problemas al equipo de Jagoba Arrasate esta temporada, que solo está un puesto arriba del Girona y también escapándole al descenso.

Mallorca ocupa la posición 16 de La Liga con 18 puntos, a solo dos de los puestos de descenso

De otro lado, todo indica que Solís será traspasado a un club de Brasil, permitiendo así liberar la plaza de extranjero. Yaser, en cambio, apunta a mantenerse en el fútbol de primer nivel en España, donde tendría la opción de relanzar su carrera y buscar una oportunidad mundialista.

El historial de fichajes del Girona quedará marcado por la apuesta por Asprilla, que no solo estableció un récord económico, sino que también dejó una huella significativa en la narrativa reciente del club, como concluye el Diario AS.