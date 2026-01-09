EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de las plantillas de los 20 equipos del campeonato.
Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El nuevo equipo de Bogotá, que reemplazó a La Equidad, anunció la llegada de Joan Castro, proveniente de Atlético Nacional, para la temporada 2026.
Los motilones, recién ascendidos y que tendrán pretemporada ante San Lorenzo y Huracán, están cerca de anunciar a Jhon Quiñones, proveniente del Deportes Tolima a préstamo.
Atlético Nacional y Boca Juniors por fin destrabaron una negociación que llevaba varias semanas y tuvo momentos en el que se congeló, debido a las diferencias económicas, y llegaron a un acuerdo para el traspaso de Marino Hinestroza, que estaba ilusionado con el cuadro Xeneize.
Carlos Lucumí fue uno de los jugadores que más destacó en Alianza durante la temporada 2025, por lo que despertó el interés de nada menos que Colo Colo de Chile, uno de los clubes reconocidos en Sudamérica.
Deportivo Pereira ya se movió en el mercado de fichajes y tendría cerca a su primer fichaje, que es Diego Mendoza, un volante que quiere figurar en 2026.
Águilas Doradas
Alianza
América de Cali
Atlético Bucaramanga
Boyacá Chicó
Cúcuta Deportivo
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Deportivo Pasto
Deportivo Pereira
Fortaleza
Independiente Medellín
Internacional de Bogotá
Jaguares
Junior de Barranquilla
Llaneros
Millonarios
Once Caldas
Santa Fe
Sigue el mercado de fichajes con muchas novedades, en las que son pocos los clubes que no han confirmado caras nuevas, ese es el caso de Fortaleza, que quiere presentar a todos sus jugadores y Pereira solo tiene al nuevo entrenador.