Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Mientras Santa Fe y Junior aceleran para completar sus plantillas antes de la Superliga, el resto de equipos avanzan con sus refuerzos y salidas de jugadores

La Liga BetPlay sigue a
¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de las plantillas de los 20 equipos del campeonato.

00:13 hsHoy

Nuevo fichaje del Internacional

El nuevo equipo de Bogotá, que reemplazó a La Equidad, anunció la llegada de Joan Castro, proveniente de Atlético Nacional, para la temporada 2026.

Joan Castro, que salió de
23:18 hsAyer

Otro refuerzo para el Cúcuta

Los motilones, recién ascendidos y que tendrán pretemporada ante San Lorenzo y Huracán, están cerca de anunciar a Jhon Quiñones, proveniente del Deportes Tolima a préstamo.

Jhon Quiñones está cerca de
23:18 hsAyer

Atlético Nacional no recibirá todo el dinero de Boca Juniors por Marino Hinestroza: así se repartirán los 5 millones de dólares

Aunque se pensó que el cuadro verde tendría una fortuna por la venta del extremo, existen otros conjuntos que tienen derecho en el valor y entraron en el negocio

Marino Hinestroza volverá al fútbol
Atlético Nacional y Boca Juniors por fin destrabaron una negociación que llevaba varias semanas y tuvo momentos en el que se congeló, debido a las diferencias económicas, y llegaron a un acuerdo para el traspaso de Marino Hinestroza, que estaba ilusionado con el cuadro Xeneize.

23:18 hsAyer

Con posibilidades en Chile

Carlos Lucumí fue uno de los jugadores que más destacó en Alianza durante la temporada 2025, por lo que despertó el interés de nada menos que Colo Colo de Chile, uno de los clubes reconocidos en Sudamérica.

Carlos Lucumí, figura de Alianza
23:17 hsAyer

El posible primer refuerzo Matecaña

Deportivo Pereira ya se movió en el mercado de fichajes y tendría cerca a su primer fichaje, que es Diego Mendoza, un volante que quiere figurar en 2026.

Deportivo Pereira por fin tendría
19:34 hsAyer

Altas y bajas

Águilas Doradas

  • Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo y Andrés Álvarez.
  • Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñezy y Sebastián Rodríguez.

Alianza

  • Altas: Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.
  • Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres y Fabián Mosquera.

América de Cali

  • Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra y Jean Fernandes.
  • Bajas: Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Luis Paz, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Kener González, Manuel Caicedo y Franco Leys.

Atlético Bucaramanga

  • Altas: Brandon Caicedo y Martín Rea.
  • Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Boyacá Chicó

  • Altas: sin anuncios
  • Bajas: sin anuncios

Cúcuta Deportivo

  • Altas: Federico Abadía y Sebastián Rodríguez.
  • Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano y Bladimir Ángulo.

Deportes Tolima

  • Altas: Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval y Edwar López.
  • Bajas: Léider Riascos.

Deportivo Cali

  • Altas: Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez y Emanuel Reynoso.
  • Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.

Deportivo Pasto

  • Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán y Matías Pisano.
  • Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Deportivo Pereira

  • Altas: Arturo Reyes (D.T.).
  • Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz y Juan Sebastián Quintero.

Fortaleza

  • Altas: sin anunciar
  • Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.

Independiente Medellín

  • Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño y Dídier Moreno.
  • Bajas: Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Juan David Arizala y Luis Sandoval.

Internacional de Bogotá

  • Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez y Wuílker Faríñez.
  • Bajas: sin anuncios

Jaguares

  • Altas: Alexis Márquez (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera y Cristian Álvarez.
  • Bajas: Álvaro Hernández (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.

Junior de Barranquilla

  • Altas: Jánnenson Sarmiento, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel
  • Bajas: José Cuenú, Javier Báez y Dídier Moreno.

Llaneros

  • Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.
  • Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo y Yeiler Góez.

Millonarios

  • Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Radamel Falcao García.
  • Bajas: Néiser Villarreal, Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios y Juan Esteban Carvajal.

Once Caldas

  • Altas: Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega y Andrés Roa.
  • Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García y Luis Palacios.

Santa Fe

  • Altas: Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios y Nahuel Bustos.
  • Bajas: Francisco López (D.T.), Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Edwar López, Elvis Perlaza, Marcelo Meli y Joaquín Sosa.
19:31 hsAyer

Sigue el mercado de fichajes con muchas novedades, en las que son pocos los clubes que no han confirmado caras nuevas, ese es el caso de Fortaleza, que quiere presentar a todos sus jugadores y Pereira solo tiene al nuevo entrenador.

