No todo es alegría en Junior de Barranquilla con Luis Fernando Muriel: le dañó un fichaje de peso

Aunque el delantero era el refuerzo más deseado por los tiburones, el máximo accionista, Fuad Char, reveló que provocó la caída de una contratación que estaba casi lista

Luis Fernando Muriel tiene un
Luis Fernando Muriel tiene un pie y medio en Junior de Barranquilla, que se reforzó con una figura de peso para 2026 - crédito Reuters

Junior de Barranquilla dio un golpe en el mercado de fichajes con la llegada de Luis Fernando Muriel, delantero proveniente de Orlando City y que volvió al fútbol colombiano después de 15 años en el exterior, además de integrar a la selección nacional durante varios años.

Sin embargo, la contratación de Muriel acabó con otro refuerzo que los tiburones querían, tenían un acuerdo con su club y solo faltaba la documentación para que firmara su contrato, pero ahora su futuro es incierto y parece que desistirían de vincularlo para la temporada 2026.

Queda por saber si el club volverá a buscar al jugador, que ahora suena para otra escuadra en el fútbol colombiano por su talento y buenos números en la temporada 2025, que además iba a ser el reemplazo de nada menos que José Enamorado, que partirá a Gremio de Brasil.

“Queda un poco aplazado”

La incorporación de Cristian Barrios al Junior de Barranquilla quedó relegada tras consumarse el fichaje de Luis Fernando Muriel, según explicó Fuad Char Abdala al periódico El Heraldo, al ser consultado sobre cómo va la negociación del extremo proveniente del América de Cali.

La expectativa de ver al atacante barranquillero, de 27 años, con el conjunto rojiblanco se desvaneció, ya que la inversión para asegurar la llegada del delantero tolimense limita las posibilidades de avanzar en la operación con el América de Cali, que había dado el visto bueno.

Cristian Barrios no llegaría al
Cristian Barrios no llegaría al Junior porque el dinero se fue para el fichaje de Luis Fernando Muriel - crédito Dimayor

Con la llegada de Muriel, esa operación… lo de Barrios a Junior queda un poco aplazado”, expresó Char. El dirigente también informó que quedaron descartadas las alternativas de unos atacantes del extranjero, incluyendo a Matías Arezo: “Teníamos unas opciones de delanteros uruguayos, pero apareció lo de Muriel y ya todo eso se descartó. Hicimos un gran esfuerzo económico”.

Aunque existe un acuerdo verbal entre Junior y América para el traspaso del futbolista, no se han firmado documentos, lo que deja en suspenso la transacción. Barrios era el candidato principal para reemplazar a José Enamorado, quien está por concretar su pase al Gremio de Brasil. La incertidumbre sobre el futuro del extremo se mantiene, a la espera de que surjan novedades en las próximas horas.

Cristian Barrios, por ahora, seguirá
Cristian Barrios, por ahora, seguirá en el América de Cali, a la espera de saber si otro club lo buscará - crédito Colprensa

“Muriel firmará por dos años”

Luis Fernando Muriel está a punto de convertirse en nuevo jugador de Junior, tras su desvinculación de Orlando City. El acuerdo entre las partes ya fue alcanzado y solo resta la firma de los documentos para oficializar su llegada, para la que falta solo el anuncio oficial de los tiburones

Según detalló Fuad Char, la confirmación oficial se dará entre el 9 y 13 de enero, una vez se completen los trámites pendientes con los agentes del jugador, quienes se encuentran en Italia. También indicó que la documentación ya fue enviada a Europa y se prevé que la firma se concrete pronto.

Luis Fernando Muriel será nuevo
Luis Fernando Muriel será nuevo jugador del Junior de Barranquilla para la temporada 2026 - crédito @WillyGanem/X

El delantero firmará un contrato por dos años con Junior, que, según Char, asumirá en su totalidad los costos de la operación sin participación aún de patrocinadores. “El costo del contrato es alto. Los que quieran aportar, son bienvenidos. Hasta ahora solo están aportando los Char (risas)”. No obstante, expresó su expectativa de que “muchos amigos” colaboren para cubrir el alto monto de la contratación.

La presentación de Muriel y los nuevos refuerzos será el 13 de enero en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río. Se espera la presencia de aproximadamente mil personas, incluidos patrocinadores, futbolistas, familiares, prensa y autoridades de Barranquilla y Cartagena. Además, se hará un homenaje a los campeones de la Liga, a quienes se les entregará una réplica de 30 centímetros del trofeo con sus nombres.

El Bayern Múnich de Luis

EN VIVO Mercado de fichajes

Esto costará llenar el álbum

Atlético Nacional no recibirá todo

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: "Es prevenible cuando el Estado actúa"

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: "Este cuerpo no es perfecto, es real"

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

