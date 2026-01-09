Deportes

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026

Mientras el experimentado guardameta vive sus últimos meses de contrato con el verde, llegó un arquero que fue figura en la segunda división y con mucha proyección

Atlético Nacional ya suma tres
Atlético Nacional ya suma tres refuerzos para la temporada 2026, entre ellos un portero - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional se sigue armando para la temporada 2026, con la responsabilidad de salir campeón de la Liga BetPlay y pelear en la Copa Sudamericana, así que le apunta a una plantilla llena de figuras y jóvenes promesas en todas las posiciones, que también sirvan para ser vendidas en el futuro.

De hecho, una de esas contrataciones es un portero que le hará competencia a David Ospina, que es el actual titular de los verdolagas, pero deberá esforzarse más porque la nueva cara es alguien con mucho futuro y que previamente integró las categorías juveniles de la institución.

Por lo pronto, el conjunto avanza en la pretemporada y a la espera de resolver el futuro de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos, atacantes que no se presentaron a las prácticas por temas contractuales, sobre todo el extremo que quiere irse al exterior y no se define a qué club.

Nuevo portero de Nacional

Nacional concretó la contratación de Kevin Cataño, que se destacó en la final del Torneo BetPlay y ahora defenderá el arco de uno de los referentes del fútbol colombiano. Con apenas 22 años, el guardameta se vio envuelto en una pugna entre clubes nacionales y extranjeros tras su desempeño decisivo en la lucha por el ascenso, un hecho que subraya el peso de su llegada al equipo antioqueño y la expectativa de que aporte seguridad bajo los tres palos en las futuras competencias.

Durante la temporada 2025, el portero acumuló 50 atajadas, recibió siete tarjetas amarillas, encajó 43 goles y mantuvo su valla invicta en 25 partidos. Además, sumó un total de 4.486 minutos. Su altura, de 1,99 metros, representa un valor añadido para el equipo que ahora contará con sus servicios durante varias temporadas.

El club hizo oficial la llegada del guardameta, proveniente de Real Cundinamarca, de la segunda división - crédito Atlético Nacional

El interés de clubes locales y del exterior por Kevin Cataño se acentuó tras la última llave de ascenso disputada entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo. Tras la victoria Motilona, comenzó la disputa por el fichaje del arquero, cuyas recientes actuaciones llamaron la atención de múltiples equipos del fútbol ‘cafetero’ y foráneo.

En la final, el antioqueño fue figura destacada en el partido de ida, en el que detuvo seis remates a puerta y frustró los intentos del Cúcuta Deportivo por igualar la serie. Ya en el encuentro de vuelta, jugado el 2 de diciembre, el portero enfrentó 14 disparos y, pese a conceder dos goles, evitó nuevos festejos locales e incluso tapó un penal que pudo haber sellado la resolución del cruce en los noventa minutos reglamentarios.

El joven de 22 años
El joven de 22 años fue la figura del club cundinamarqués en el ascenso de Colombia - crédito Real Cundinamarca

La novela con Marino Hinestroza

La ausencia de Marino Hinestroza en la pretemporada de Atlético Nacional continúa alimentando las dudas sobre el futuro inmediato del extremo de 23 años, cuyo posible traspaso a Boca Juniors quedó en el limbo porque los clubes no se ponen de acuerdo con el valor.

El club antioqueño ha fijado su postura: únicamente autorizará la transferencia de Hinestroza si se recibe una oferta superior a los seis millones de dólares, una consecuencia directa del aumento de su valor tras lograr un título de Liga BetPlay, dos de Copa BetPlay y una Superliga con Atlético Nacional. Mientras tanto, la gestión del Xeneize quedó lejos de las expectativas, ya que su propuesta alcanzó solo cinco millones, cifra que fue rechazada.

Marino Hinestroza tiene un pie
Marino Hinestroza tiene un pie afuera de Atlético Nacional, debido a su deseo de jugar en el exterior para 2026 - crédito Colprensa

En respuesta a la situación, la directiva del conjunto verdolaga resolvió permitir que el jugador permanezca apartado del grupo principal de entrenamiento. No obstante, se le comunicó que su incorporación a la pretemporada será obligatoria el lunes 12 de enero si no se resuelve su transferencia antes del fin de semana, fecha a partir de la cual deberá ponerse a disposición del director técnico Diego Arias.

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO Mercado de fichajes:

El Qadisiya sorprende y vence al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con un gol colombiano

El delantero aprovechó un error del portero rival para anotar el primero del partido, que sirvió para quedarse con los tres puntos y posicionarse en la cuarta posición

El Qadisiya sorprende y vence

El ‘Blessd santandereano’ que llama la atención por su talento e historia de vida: “Voy a luchar con todo”

Joel García es la figura de Ruitoque, uno de los mejores equipos de la edición 2026 del BabyFútbol

El 'Blessd santandereano' que llama

Así fue como Adrián Ramos le dio una mano al América de Cali para un fichaje de peso: “Fue en conjunto todo”

El experimentado delantero de los rojos se convirtió en el hombre clave para concretar uno de los refuerzos más importantes para la Liga BetPlay en 2026

Así fue como Adrián Ramos

Juan Carlos Osorio pisa fuerte en Brasil: quiere “dominar” a los grandes con un equipo ascendido

El estratega llega a Clube do Remo, tras su último pasó por el fútbol de México, donde no tuvo una buena temporada

Juan Carlos Osorio pisa fuerte
Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ranking Spotify: Ryan Castro domina

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, ya alista su regreso a Bogotá junto con sus hijos: “Vamos allá Millos”

Plataforma de Streaming estrena documental sobre los secretos del conflicto interno y el Ejército en Colombia

La romántica cita de J Balvin y Valentina Ferrer al iniciar el 2026: “Puro amor”

‘La casa de los famosos Colombia’ anunció nuevo formato de análisis de la competencia: todo lo que debe saber

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

El Qadisiya sorprende y vence al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con un gol colombiano

El ‘Blessd santandereano’ que llama la atención por su talento e historia de vida: “Voy a luchar con todo”

Así fue como Adrián Ramos le dio una mano al América de Cali para un fichaje de peso: “Fue en conjunto todo”

Juan Carlos Osorio pisa fuerte en Brasil: quiere “dominar” a los grandes con un equipo ascendido