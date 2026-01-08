Deportes

Oficial: estas son los días, horas y estadios de los partidos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

La Tricolor tendrá dos retos ante potencias europeas como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

La selección Colombia tiene confirmados sus dos encuentros amistosos para la fecha FIFA de marzo, la última antes de la convocatoria oficial para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los rivales, como se había anunciado luego del sorteo serán las selecciones europeas de Francia y Croacia.

El primer de los partidos serán en Orlando, Florida ante Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018 y que cuenta entre su plantel con figuras del fútbol mundial como Luka Modric, jugador del AC Milán, Joško Gvardiol, defensor central del Manchester City, y Josip Stanisic, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia y la selección de Croacia - crédito Federación Croata de Fútbol

Este encuentro tendrá como sede el Camping World Stadium, con capacidad para 65.000 personas, y fue programado para el jueves 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora colombiana).

“Me alegra que hayamos podido organizar estos dos grandes partidos en Orlando. Brasil y Colombia están entre los mejores equipos del mundo, y el mero hecho de que Brasil haya seleccionado a Croacia y Francia para prepararse para el Mundial 2026 habla por sí solo de nuestra reputación en el fútbol mundial” dijo Marijan Kustić, presidente de la Federación Croata de Fútbol.

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia y la selección de Francia - crédito FFF

El último partido de la fecha FIFA de marzo será ante Francia, tal y como fue confirmado por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol luego del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ciudad de Landover en el estado de Maryland. Este se jugará el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Northwest.

“Una Copa del Mundo es, ante todo, una enorme oportunidad de poder disputarla. Es la más hermosa de las competiciones de fútbol. Desde mil novecientos noventa y ocho, la selección de Francia ha participado en todas las fases finales. Así que, ante todo, es una felicidad y un verdadero orgullo poder participar en esta nueva Copa del Mundo. Y además, sabemos que tenemos un equipo que forma parte de aquellos que pueden tener ambición en esta competición”, declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF, luego

Y continuo: “Por lo tanto, confío en Didier Deschamps, en su cuerpo técnico y, obviamente, en nuestros jugadores para dar lo mejor, para llegar lo más lejos posible en esta magnífica competición. Vamos a poder elegir nuestro campo base, vamos a poder elegir el programa de preparación, especialmente con dos partidos en marzo aquí, en Estados Unidos, contra Brasil y Colombia. Y seguramente en el mes de junio, dos partidos de preparación antes de dejar el Hexágono para ir a conquistar América".

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1: 17 de junio

  • Portugal vs. Repechaje Internacional 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
  • Uzbekistán vs. Colombia.
    • Sede: Ciudad de México o Houston.

Fecha 2: 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán.
  • Colombia vs. Repechaje Internacional 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
    • Sede: Guadalajara o Houston

Fecha 3: 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal.
    • Sede: Miami o Atlanta
  • Repechaje Internacional 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán.

Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak

