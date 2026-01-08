Juan David Arizala fue presentado como nuevo jugador del Udinese y el “sucesor” de Cuadrado y Armero

Juan David Arizala es una de las promesas del Medellín en la temporada 2025 y que brilló con la selección Colombia sub-20 - crédito DIM

Tras semanas de especulaciones y controversias, el defensa colombiano Juan David Arizala fue presentado oficialmente como refuerzo del Udinese italiano, que espera contar con él para mantenerse a flote en la Serie A mientras busca acercarse a los puestos de competición europea.

Luego de especularse en las semanas anteriores que se sumaría al AC Milan, dicha posibilidad terminó por descartarse por parte del entorno del jugador, pues el rossonero no esperaba contar con él sino cederlo al esperaba cederlo al Toulouse de la Ligue 1 de Francia.

En su lugar, aceptó la propuesta del cuadro de Friuli, que igualó la oferta de 3 millones de euros del Milán, pero le garantizó formar parte de su plantilla durante la segunda parte de la temporada 2025/26.

Con el acuerdo cerrado, el jueves 8 de enero las redes sociales de Udinese hicieron la presentación formal de Arizala que portará la camiseta número 20.

Juan David Arizala fue presentado por Udinese que también rindió tributo a otros colombianos destacados que pasaron por el club - crédito @Udinese_1896/X

La pieza visual consistió en una imagen en la que el jugador que formó parte de la selección Colombia sub-20 durante el mundial de la categoría celebrado en Chile, mientras observaba las camisetas de otros jugadores colombianos que pasaron por Udinese, como Juan Guillermo Cuadrado, Pablo Armero, Duván Zapata y Cristian Zapata, que se cuentan entre los que más huella dejaron en la institución.

Con 20 años y formado en la cantera del Independiente Medellín (donde se transformó en un jugador clave durante la gestión de Alejandro Restrepo), Arizala firmó por cuatro años y medio, por lo que su vínculo con Udinese se extenderá hasta junio de 2030.

Las credenciales de Arizala antes de su fichaje por Udinese

Arizala se hizo notar por sus particpaciones con la selección Colombia sub-20, tanto en el Sudamericano como en el Mundial de la categoría celebrados en 2025 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

La proyección de Arizala captó la atención internacional tras alcanzar un desempeño destacado en el Sudamericano sub-20 celebrado en Venezuela a comienzos de 2025, donde fue reconocido como el mejor lateral del torneo.

Ese reconocimiento se amplificó en el mundial sub-20, donde fue titular en todos los partidos que la Tricolor disputó en el certamen, contribuyendo para terminar en tercera posición.

Aunque tuvo sus primeras oportunidades en el primer equipo del Medellín en 2023, no fue hasta 2024 cuando Arizala se volvió más recurrente en las convocatorias de Restrepo, al punto de ganarle el puesto a Francisco Chaverra.

Su mejor momento en el Poderoso fue durante el primer semestre de 2025, siendo clave con su gol al Deportes Tolima en la quinta jornada de los cuadrangulares para asegurar el regreso de Medellín a una final del fútbol colombiano. Sin embargo, eso no bastó para obtener la estrella, que quedó en poder de Independiente Santa Fe.

La presencia de Arizala en el segundo semestre fue más limitada por su participación en el mundial sub-20, por lo que apenas pudo contribuir para alcanzar los cuadrangulares en los que terminaron últimos, detrás de América de Cali, Atlético Nacional y el eventual campeón, Junior de Barranquilla. Con su venta al Udinese, Arizala concluyó su etapa en Medellín con 54 partidos disputados y tres goles.

Así anda Udinese, el nuevo equipo de Arizala

Udinese marcha décimo en la Serie A y aspira a subir en la clasificación, pese a su falta de consistencia a lo largo de la temporada - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Actualmente, el club de la ciudad de Údine se ubica en el puesto 10 de la Serie A con 25 puntos, a ocho de la gran sorpresa de la temporada en Italia: el Como, que se mantiene en la quinta posición y actualmente está en puestos de clasificación europea.

Pese a tener nombres importantes en ataque como Nicolo Zaniolo o Idrisa Gueye, la falta de consistencia defensiva le ha costado al Udinese una mejor figuración en la liga. Con 19 fechas disputadas, actualmente cuentan con un balance de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas, y una diferencia de gol de -10 que delata los problemas del club en defensa.

De este modo, Arizala tendría que demostrarle al entrenador, el alemán Kosta Runjaić que es capaz de aportar tanto en fase defensiva como ofensiva.